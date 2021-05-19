Новая встреча с Кокориным: Тедеско может возглавить «Фиорентину»

Флорентийское издание Firenze Viola сообщило о том, что экс-наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить итальянскую «Фиорентину».

Эта новость ворвалась в информационное пространство на фоне заявления нынешнего тренера «фиалок» Джузеппе Якини о том, что он точно покинет команду по окончании сезона. Перед последним туром чемпионата Италии «Фиорентина» занимает 13-е место, набрав 39 очков. Это на безопасном расстоянии от зоны вылета, но и до еврокубков очень далеко, что, видимо, не вдохновило наставника.

Интересно, что в марте клуб уже пережил смену тренера: ушел Чезаре Пранделли, а вместо него пришел Якини. Еще интереснее, что подобная рокировка проводилась уже не первый раз: в ноябре 2020 года, после матча 7-го тура Серии А против «Пармы» (1:1), как раз Якини был уволен, а его место тогда занял Пранделли.

«Я хотел вернуться, это решение было принято от всего сердца. Сейчас мы идем к своей цели, и я думаю о том, чтобы завершить этот сезон как можно лучше. Когда сезон закончится, я покину команду и подумаю о других вещах. Здесь я не только тренирую, но и теряю свое здоровье. Конечно, со всеми в команде я сохраню прекрасные отношения. В футболе никогда нельзя говорить «никогда», — приводит слова Якини Tuttomercatoweb.

После второго прихода Якини «фиалки» провели девять матчей, в которых набрали лишь семь очков, хотя и сумели сыграть вничью с «Ювентусом» (1:1) и обыграть мощный «Лацио» (2:0). Владелец команды Рокко Комиссо остался не очень доволен результатами клуба по итогам сезона и заявил, что продаст «Фиорентину».

«Я хочу вернуться в Америку и продать клуб богатым флорентийцам за €335 млн. Предложение действует десять дней. За это время необходимо внести депозит €35 млн», — цитирует Коммиссо Tuttomercatoweb.

Однако нельзя исключать, что его заявление является лишь попыткой встряхнуть команду и продиктовано не безразличием, а, напротив, сильными переживаниями о судьбе коллектива.

Приглашение Тедеско на пост нового тренера «фиалок» не будет выглядеть неожиданностью. Своей работой в «Спартаке» он произвел весьма благоприятное впечатление, став, пожалуй, первым тренером в новейшей истории «Спартака», который ушел из клуба без скандала.

К нему тепло относились болельщики, руководство и футболисты. Он способен своим эмоциональным поведением расшевелить игроков, которые находятся в игровом и психологическом кризисе, что очень пригодится «Фиорентине».

Именно это Тедеско проделал с красно-белыми, сменив осенью 2019 года на тренерском мостике Олега Кононова. Тогда москвичи крайне плохо начали сезон, вылетели из Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей португальской «Браге» на стадии раунда плей-офф. В чемпионате «Спартак» шел в середине таблицы. И пусть в первом сезоне под руководством немецкого специалиста красно-белые финишировали на седьмой строчке, но в следующей кампании совершили качественный рывок как по результатам, так и по игре, взяв серебряные медали чемпионата и пробившись в Лигу чемпионов.

Кроме того, в «Фиорентине» выступает сейчас бывший игрок «Спартака» Александр Кокорин, с которым Тедеско отлично знаком по работе в первой половине сезона-2020/21.

Однако хавбеком очень недовольны болельщики «фиалок», да и сам футболист провел только три матча, не отметившись голевыми действиями и большую часть времени восстанавливаясь от травмы. Смог бы Тедеско расшевелить его? Большой вопрос. Вполне вероятно, что клуб вообще захочет расстаться с игроком и новому тренеру не доведется поработать с ним.

Возвращаясь к дальнейшей карьере Тедеско: помимо «Фиорентины», у него есть вариант возглавить «Гамбург» или «Шальке», которые проявляют большой интерес к специалисту. Обе команды в следующем сезоне будут выступать во второй Бундеслиге. «Гамбург» не может пробиться в высший дивизион уже третий сезон подряд, хотя до этого всегда играл в элите, а «Шальке», одержав всего три победы в 33 матчах, отправится во вторую Бундеслигу по итогам этого сезона.

Однако издание Abendblatt сообщило, что Тедеско не заинтересован в работе во втором по силе дивизионе Германии, а значит, его переход в эти команды крайне маловероятен. Также отмечается, что специалист и вовсе желает взять перерыв в работе до сентября этого года. Таким образом, будущее экс-наставника «Спартака» все еще остается туманным.