Миранчук без трофея: «Ювентус» обыграл «Аталанту» в финале Кубка Италии

В финальном матче Кубка Италии по футболу встречались туринский «Ювентус» и «Аталанта». Команды подошли к противостоянию в разном эмоциональном состоянии: бергамаски уже выполнили задачу минимум и попали в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. Туринцы же будут пробиваться в главный европейский клубный турнир в заключительном туре Серии А. «Старой синьоре» нужно будет обыграть на выезде «Болонью», а также ждать осечек от «Милана» и «Наполи».

В связи с таким напряжением в стане «Ювентуса», который показывал в последнее время слабую игру, букмекеры отдавали в финале Кубка небольшое предпочтение черно-синим. В последнем матче между этими командами верх одержала «Аталанта», победив со счетом 1:0. Победный мяч тогда забил украинский хавбек Руслан Малиновский, который сказал свое веское слово и в этой игре.

Стоит отметить, что финал Кубка проходил на стадионе «Сассуоло», куда впервые за долгое время в Италии пустили зрителей — 1000 человек.

В стартовых составах, которые наставники выставили на финал Кубка, бросалось в глаза отсутствие россиянина Алексея Миранчука. Он начал встречу на скамейке запасных.

«Аталанта»: Пьерлуиджи Голлини, Хосе Паломино, Кристиан Ромеро, Рафаэл Толой, Робин Госенс, Ханс Хатебур, Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Маттео Пессина, Руслан Малиновский, Дуван Сапата.

Зато у «Юве» с первых минут вышел Джанлуиджи Буффон, который проводит последний сезон в команде.

«Ювентус»: Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини, Маттейс де Лигт, Данило, Хуан Куадрадо, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур, Уэстон Маккенни, Деян Кулушевски, Криштиану Роналду, Федерико Кьеза.

«Аталанта» провела первую атаку уже на второй минуте встречи. Дуван Сапата совершил забег по правому флангу, ворвался в штрафную, где его остановил Маттейс де Лигт. Колумбиец не стал отчаиваться и повторил свой маневр через минуту. На сей раз де Лигт его не остановил, форвард скинул мяч под удар Хосе Паломино, но тот пробил мимо ворот.

Затем Сапата сам наносил ударов метров с 12-ти, несмотря на то, что его опекал Джорджо Кьеллини. Снаряд прошел в нескольких сантиметрах от штанги. Так «Аталанта» создала три момента за пять минут, особо не взвинчивания скорости, а Сапата был самым заметным футболистом на поле.

«Старая синьора» попыталась создать свой первый момент только на 10-й минуте: Деян Кулушевски вошел в штрафную, но его пас на Уэстона Маккенни оказался не точным. И поменять ход игры подопечным Андреа Пирло долго не удавалось. «Аталанта» выглядела лучше, хотя со временем и перестала создавать моменты с такой частотой.

Спустя четверть часа после стартового свистка «Юве» заработал право на опасный штрафной. К мячу подошел Криштиану Роналду, но угодил точно в стенку. Португалец в целом практически не был заметен на поле.

К середине первой половины матча игра приобрела равный характер. Команды поочередно владели мячом, но к воротам подходить не спешили. В обороне бергамаски и туринцы старались действовать надежно. Неспешный темп матча прервал лишь Сапата, чей проход по флангу вновь остановил де Лигт. А затем Ремо Фройлер пробил в дальний угол. Мяч пролетел немного мимо ворот.

На 28-й минуте Кьеллини сфолил в 23 метрах от ворот. Штрафной удар исполнил украинец Руслан Малиновский, но не смог попасть в створ ворот.

За 15 минут до перерыва «Ювентус» убежал в быструю атаку. По правому флангу мяч протащил Кулушевски, отдал в центр на Роналду, который не смог качественно принять передачу. В итоге снаряд отлетел на Маккенни, который сделал передачу на Кулушевски, а швед красивым ударом положил мяч в дальний угол. Счет стал 1:0 в пользу «Ювентуса».

«Аталанта» в тот момент не выглядела командой, которая является лучшей по результативности в Серии А. Моменты у ворот Буффона возникали, но все это было не не очень опасно. Оборонительная линия «Старой синьоры» не без труда, но справлялась с подходами соперников.

Однако на 41-й минуте оборона «Юве» дрогнула — Данило отдал плохой пас, который перехватил Фройлер. Тот сделал передачу на правый фланг на Хатебура, который прострелил в центр штрафной на Малиновского, а украинец не оставил шансов Буффону, послав мяч в сетку, — 1:1.

Концовка тайма прошла под знаком атак «Аталанты». «Ювентус» стал прижиматься к воротам, уповая лишь на контратаки. Однако забить второй гол «Аталанте» так и не удалось. Команды ушли на перерыв со счетом 1:1.

Вторая половина встречи началась с опасного навеса Куадрадо на Маккенни, но защитник снял мяч с головы американца. Затем по воротам наконец пробил Роналду, но угодил в игрока из Бергамо.

«Аталанта» тоже не собиралась отсиживаться в обороне. Бергамаски вскоре заработали штрафной, Малиновский пробил низом и попал в кого-то из соперников, но мяч удачно отлетел к защитнику «Аталанты» Ромеро. Однако тот не смог поразить ворота с нескольких метров — его выстрел заблокировал де Лигт. Можно сказать, что туринцам в том эпизоде очень повезло.

Тем не менее «Ювентус» выглядел гораздо организованнее своих оппонентов во втором тайме и грамотно перестроился на игру на контратаках. В одной из своих быстрых атак туринцы могли выйти вперед: Рабьо протащил мяч по центру, отдал пас на фланг, откуда Кьеза прострелил во вратарскую, но Голлини справился с выстрелом в упор.

Через две минуты мог отличиться уже сам Кьеза. Роналду красиво скинул ему мяч пяткой, но итальянец из выгодной позиции пробил в штангу. «Аталанта» заметко выдохлась и стала часто допускать моменты у своих ворот, чего не случалось в первой половине игры.

После двух моментов «Юве» уже «Аталанта» начала прижиматься к воротам, почувствовав опасность от соперника. И, кажется, подопечные Андреа Пирло осознали, что надо добивать соперника.

За 18 минут до конца основного времени Кьеза смог реализовать свой момент: обыгрался в стеночку с Кулушевски, вышел один на один с Голлини и поразил ближний угол — 2:1!

Сразу после этого Кьезу сменил Пауло Дибала. «Ювентус» и не думал сбавлять обороты. Вскоре увеличить преимущество в счете мог Роналду, но пробил очень слабо.

Джан Пьеро Гасперини выпускал на поле все больше и больше атакующих футболистов. За 13 минут до конца основного времени комбинацию в штрафной «Юве» разыграли вышедшие на замену Йосип Иличич и Луис Мурьель, но колумбиец отправил мяч намного выше ворот.

На 83-й минуте наконец на поле оказался российский игрок «Аталанты» Алексей Миранчук. Гасперини бросил в бой все атакующие силы, пытаясь спасти матч. Концовка обещала быть очень жаркой.

«Аталанта» практически не выпускала «Ювентус» со своей половины поля. Эмоции стали закипать, что выливалось в споры бергамасков с судьей. Арбитру даже пришлось удалить Толоя. Впрочем, к этому моменту он уже давно был на скамейке запасных и получил вторую желтую за дополнительные споры, так что его красная карточка не оставила команду вдесятером. Затем Иличич совершил грубый пол, тоже получив предупреждение.

К основному времени тайма судья добавил четыре минуты, но «Аталанта» так и не смогла создать хотя бы один опасный момент — все силы ушли на нервные разборки. Миранчуку же банально не хватило времени, чтобы проявить себя и спасти команду. Так россиянин остался без трофея, как и вся «Аталанта».