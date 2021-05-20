«Проваливай из клуба»: болельщикам не понравилась игра Головина в финале Кубка Франции

Российские легионеры в Европе пережили неудачные кубковые финалы и лишились возможности завоевать первые трофеи со своими командами. Сначала «Аталанта» уступила «Ювентусу» (1:2) в финале Кубка Италии, а вышедший на 83-й минуте Алексей Миранчук не сумел придумать ничего толкового и хоть как-то оживить игру в атаке (к тому моменту почти вся команда бергамасков была на нервах и занималась в основном фолами и спорами с судьей).

А вскоре после этого завершился и финал Кубка Франции, в котором клуб «Монако» Александра Головина с сухим счетом уступил статусному «ПСЖ» во главе с Килианом Мбаппе (0:2).

Причем в составе парижан отсутствовала одна из главных звезд атаки Неймар, а также основной центральный защитник Преснел Кемпембе — оба получили дисквалификацию. Однако это не помешало команде полностью контролировать ход матча и одержать победу на классе.

В этом отношении очень разочаровал «Монако». Из последних десяти матчей команда Нико Ковача выиграла восемь, набрала сумасшедший ход, ворвалась в топ-3 чемпионата Франции и уступает сейчас всего два очка «ПСЖ», который занимает второе место, и три — лидирующему «Лиллю», теоретически претендуя на чемпионство.

Отличную форму набрал и Александр Головин. Россиянин, пропустивший в этом сезоне много времени из-за травмы, а затем перенесший коронавирус, сумел быстро вернуть себе статус важнейшего игрока команды, забил шесть голов и отдал восемь ассистов — отличная статистика для такого разорванного сезона.

Казалось, что против «ПСЖ» российский полузащитник должен показать всю свою силу: это был шанс завоевать его первый трофей во Франции и принести «Монако» первый кубок страны с 1991 года. К тому же матчи с топ-клубами всегда особенно мотивируют игроков.

Поначалу все так и было: Головин активно передвигался по полю, вступал в жесткий прессинг и старательно перекрывал зоны для возможных атак «ПСЖ», так что фаворит матча долго не мог нанести удара в створ.

Однако на 19-й минуте защитник «Монако» Аксель Дисаси на ровном месте подарил сопернику гол: заигрался вблизи своей штрафной, попал под прессинг Мбаппе и отдал ему мяч. Чемпиону мира оставалось лишь покатить на пустые ворота Мауро Икарди, который спокойно открыл счет --1:0.

После этого Головин, как и весь «Монако», неожиданно поблек и отдал всю инициативу «ПСЖ», который не проигрывает в Кубке Франции уже 43 матча. Возможно, если бы не ранний и довольно досадный гол парижан, все было бы по-другому. Но нужно уметь справляться и в таких ситуациях.

Однако Головину не удалось расшевелить партнеров или сделать решающее голевое действие самому. Он несколько раз здорово забрасывал в штрафную в надежде на удар партнеров, но они не могли понять его мысли и не успевали к мячу.

Сам россиянин начал совершать рывки в штрафную «ПСЖ» и один раз нанес удар, подобрав мяч после навеса с углового, но получилось неточно. За весь матч игроки «Монако» нанесли лишь один удар в створ — явно недостаточно для достойной борьбы с парижанами.

К тому же на последние полчаса Головину пришлось спуститься в опорную зону из-за замены Юссуфа Фофана, и объем креатива упал еще больше. В итоге «ПСЖ» спокойно дожал соперника, забив второй мяч: Мбаппе точным ударом завершил быструю атаку парижан три в три (2:0).

Восхищавшиеся Головиным в последнее время французские болельщики обрушили на него серьезную критику в соцсетях.

«Когда вы перестанете обманывать нас Головиным? Он мог конкурировать только на уровне России».

La fraude Golovin ca va s'arrкter quand ? Il a fait une grande compйtition majeur avec la Russie et derriиre rien #ASMPSG — Mr Dontelo (@Timbo314) May 19, 2021

«Честно говоря, Головин снова разочаровывает»

Franchement golovin dйcevant encore une fois je trouve ... — DylanJMunegu (@MuneguJ) May 19, 2021

«Головин, это больше невозможно. Проваливай из моего клуба».

Golovin c'est plus possible. Pars loin, trиs loin de mon club. #ASMPSG — Antoine (@ASMunegu_FC) May 19, 2021

«Головин показал нулевой уровень».

Et Golovin a йtй zйro — BabaMunegu (@DaWhiteBaba) May 19, 2021

«Головин — это катастрофа».

Golovin est catastrophique, Diatta reste une йnigme, Disais continue dans la lignйe de ses 5 minutes contre Rennes et son CsC — Franck (@franckyb65) May 19, 2021

К счастью, некоторые болельщики «Монако» все же не стали ругать россиянина и поблагодарили его за старание. На фоне остальной команды он действительно выделялся активностью, хоть она ни к чему и не привела.

«Головин старался сделать этот финал лучше».

Golovin il fait une bonne finale — Mouss ® (@WillianDrax) May 19, 2021

«Головин отдает столько сил. Жаль его».

Immense l'effort de Golovin. Dommage. — K H A D (@mitotis10) May 19, 2021

После финала главный тренер «Монако» Нико Ковач пообещал провести работу над ошибками: «Мы продолжаем развиваться и станем более сильными после этого поражения. Как я сказал в Германии, когда проиграл свой первый финал: «Я вернусь в следующем сезоне».

Остается пожелать Головину и его команде сохранить тот хороший уровень, который они набрали в этом сезоне в Лиге 1, и добавить в чемпионском спокойствии, без которого невозможно выиграть титул.