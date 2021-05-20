«Проваливай из клуба»: болельщикам не понравилась игра Головина в финале Кубка Франции

Российские легионеры в Европе пережили неудачные кубковые финалы и лишились возможности завоевать первые трофеи со своими командами. Сначала «Аталанта» уступила «Ювентусу» (1:2) в финале Кубка Италии, а вышедший на 83-й минуте Алексей Миранчук не сумел придумать ничего толкового и хоть как-то оживить игру в атаке (к тому моменту почти вся команда бергамасков была на нервах и занималась в основном фолами и спорами с судьей).
А вскоре после этого завершился и финал Кубка Франции, в котором клуб «Монако» Александра Головина с сухим счетом уступил статусному «ПСЖ» во главе с Килианом Мбаппе (0:2).
Причем в составе парижан отсутствовала одна из главных звезд атаки Неймар, а также основной центральный защитник Преснел Кемпембе — оба получили дисквалификацию. Однако это не помешало команде полностью контролировать ход матча и одержать победу на классе.
В этом отношении очень разочаровал «Монако». Из последних десяти матчей команда Нико Ковача выиграла восемь, набрала сумасшедший ход, ворвалась в топ-3 чемпионата Франции и уступает сейчас всего два очка «ПСЖ», который занимает второе место, и три — лидирующему «Лиллю», теоретически претендуя на чемпионство.
Отличную форму набрал и Александр Головин. Россиянин, пропустивший в этом сезоне много времени из-за травмы, а затем перенесший коронавирус, сумел быстро вернуть себе статус важнейшего игрока команды, забил шесть голов и отдал восемь ассистов — отличная статистика для такого разорванного сезона.
Казалось, что против «ПСЖ» российский полузащитник должен показать всю свою силу: это был шанс завоевать его первый трофей во Франции и принести «Монако» первый кубок страны с 1991 года. К тому же матчи с топ-клубами всегда особенно мотивируют игроков.
Поначалу все так и было: Головин активно передвигался по полю, вступал в жесткий прессинг и старательно перекрывал зоны для возможных атак «ПСЖ», так что фаворит матча долго не мог нанести удара в створ.
Однако на 19-й минуте защитник «Монако» Аксель Дисаси на ровном месте подарил сопернику гол: заигрался вблизи своей штрафной, попал под прессинг Мбаппе и отдал ему мяч. Чемпиону мира оставалось лишь покатить на пустые ворота Мауро Икарди, который спокойно открыл счет --1:0.
После этого Головин, как и весь «Монако», неожиданно поблек и отдал всю инициативу «ПСЖ», который не проигрывает в Кубке Франции уже 43 матча. Возможно, если бы не ранний и довольно досадный гол парижан, все было бы по-другому. Но нужно уметь справляться и в таких ситуациях.
Однако Головину не удалось расшевелить партнеров или сделать решающее голевое действие самому. Он несколько раз здорово забрасывал в штрафную в надежде на удар партнеров, но они не могли понять его мысли и не успевали к мячу.
Сам россиянин начал совершать рывки в штрафную «ПСЖ» и один раз нанес удар, подобрав мяч после навеса с углового, но получилось неточно. За весь матч игроки «Монако» нанесли лишь один удар в створ — явно недостаточно для достойной борьбы с парижанами.
К тому же на последние полчаса Головину пришлось спуститься в опорную зону из-за замены Юссуфа Фофана, и объем креатива упал еще больше. В итоге «ПСЖ» спокойно дожал соперника, забив второй мяч: Мбаппе точным ударом завершил быструю атаку парижан три в три (2:0).
Восхищавшиеся Головиным в последнее время французские болельщики обрушили на него серьезную критику в соцсетях.
«Когда вы перестанете обманывать нас Головиным? Он мог конкурировать только на уровне России».
«Честно говоря, Головин снова разочаровывает»
«Головин, это больше невозможно. Проваливай из моего клуба».
«Головин показал нулевой уровень».
«Головин — это катастрофа».
К счастью, некоторые болельщики «Монако» все же не стали ругать россиянина и поблагодарили его за старание. На фоне остальной команды он действительно выделялся активностью, хоть она ни к чему и не привела.
«Головин старался сделать этот финал лучше».
«Головин отдает столько сил. Жаль его».
После финала главный тренер «Монако» Нико Ковач пообещал провести работу над ошибками: «Мы продолжаем развиваться и станем более сильными после этого поражения. Как я сказал в Германии, когда проиграл свой первый финал: «Я вернусь в следующем сезоне».
Остается пожелать Головину и его команде сохранить тот хороший уровень, который они набрали в этом сезоне в Лиге 1, и добавить в чемпионском спокойствии, без которого невозможно выиграть титул.