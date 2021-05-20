Проваленная кампания по вакцинации: почему врачи требуют отменить Олимпиаду

Удар по медицине

С апреля в Японии резко увеличилось число случаев заболевания коронавирусом — тогда появились разговоры о «четвертой волне» пандемии, и за последний месяц в стране были зафиксированы новые рекорды по количеству тяжелобольных COVID-19, летальных исходов и зараженных за сутки. В связи с этим на большей части территории Страны восходящего солнца действует чрезвычайное положение, а президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху даже пришлось отложить важный визит в Японию в преддверии Олимпиады.

Сложившаяся ситуация все серьезнее дестабилизирует прогнозы по поводу проведения Олимпиады. К опросам населения, демонстрирующим отрицательный настрой японских жителей в отношении Игр, присоединилась Ассоциация практикующих врачей Токио, чей состав насчитывает 6000 специалистов. На прошлой неделе организация направила письмо на имя премьер-министра Ёсихидэ Суга, губернатора Токио Юрико Койке и главы оргкомитета Сейко Хасимото с требованием отменить соревнования.

«Мы настоятельно просим власти убедить Международный олимпийский комитет в том, что проведение Олимпийских игр является сложной задачей, и потому следует добиваться решения об отмене Олимпиады», — сказано в письме.

В ответ МОК и организаторы предложили медикам провести трехдневные виртуальные встречи для обсуждения вопроса. На них вице-президент МОК Джон Коутс планирует заверить протестующих в том, что, согласно официальной позиции комитета, для жителей Японии Игры будут «безопасными и надежными».

Тем не менее настрой Ассоциации врачей вызывает опасения. Так, например, CBC и японская пресса называют предстоящий диалог с медицинским сообществом «самым серьезным препятствием» МОК. У медиков при этом очень весомые аргументы: проваленная кампания по вакцинации населения (в настоящий момент в Японии привилось не более 1-2% граждан), в целом не самое стабильное положение местного здравоохранения, которое не сможет обеспечить лечение в госпиталях иностранцам в случае заражения COVID-19 и загрузит медицину, а также риск возникновения новых штаммов опасной инфекции.

Японцы против

Многочисленные опросы населения говорят о том, что оппозиция Олимпиады среди местных жителей составляет около 60-80%. Последний опрос газеты The Asahi Shimbun показал, что суммарно 83% респондентов выступают либо за полную отмену Игр, либо за повторную отсрочку соревнований.

Эти цифры превышают показатели из аналогичных исследований, проведенных в марте и апреле.

Так или иначе, никаких указаний на то, что Олимпиада будет отменена, даже несмотря на столь негативный фон, нет. Это приводит к появлению на улицах Японии небольших протестов и сетевых петиций в немалых количествах. Причем касается это и публичных организаций, журналов, ассоциаций, а не только обыкновенных граждан.

По сути, растет и напряжение в отношениях населения с правящей партией, которая активно поддерживает позицию МОК и не собирается отказываться от Игр.

«Мы прислушиваемся к общественному мнению, но не будем им руководствоваться», — прямо заявлял директор по коммуникациям комитета Марк Адамс.

Противники Олимпиады в своих заявлениях акцентируют внимание на том, что власти якобы идут против своих граждан, делая выбор в пользу денег: на организацию турнира Япония потратила не менее $15,4 млрд, но государственные аудиторские проверки показывают, что в реальности это цифра гораздо выше. То есть с финансовой точки зрения отмена Игр может обернуться фатальными последствиями для страны. Только из-за отсутствия иностранных болельщиков (речь исключительно о билетах) Япония уже потеряла почти $1,5 млрд, а общий удар по экономике в случае отказа от Олимпиады составит более $74 млрд.

Для Японии, которая возлагала большие надежды на существенное увеличение благосостояния за счет Олимпиады, Игры уже давно превратились в проблему.

Спортсмены сомневаются

Еще одним тревожным знаком для организаторов стало недоверие со стороны атлетов, которые по ходу развития событий в Японии уже не скрывают своих опасений.

Так, лучшая спортсменка страны, теннисистка Наоми Осака, чей голос имеет серьезный вес в японском сообществе атлетов, не уверена, что Игры стоит проводить сейчас.

«Я спортсменка и, конечно же, хотела бы принять участие в Олимпиаде. Но как обычный человек хочу напомнить о пандемии. Если люди не чувствуют себя в безопасности, то это определенно повод для беспокойства.

Не совсем уверена, что в период пандемии уместно проводить Олимпиаду»,

— говорила она в интервью «Би-би-си».

Коллега Осаки Рафаэль Надаль в свою очередь не исключил, что, возможно, в конечном счете решит проигнорировать Игры-2020.

«Уже больше года мы живем в условиях пандемии, так что я предпочитаю ничего не планировать на полгода вперед. Мне уже почти 35 лет, так что я не могу игнорировать потребности тела и разума. Это тоже влияет на принятие решений. Поэтому не могу дать четкого ответа относительно своего участия в Токио-2020. В этом году нам нужно проявлять гибкость и адаптироваться к тому, что происходит.

В нормальном мире я бы никогда не подумал пропустить Олимпиаду»,

— сказал третья ракетка мира.

Мнение звезд мирового спорта, высказавшихся об Играх, и в числе которых не только Осака с Надалем, также наверняка сыграет свою роль, если до конкретного обсуждения переноса/отмены Олимпиады все-таки дойдет. Пока серьезных подвижек к этому нет, но, судя по всему, протесты спортсменов могут усилиться в ближайшее время — это будет зависеть от решения, которое примет МОК относительно вакцинации атлетов. По-прежнему есть вероятность, что она может стать принудительной. Четырехкратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Йохан Блейк, к примеру, заявил, что «лучше не поедет на Игры, чем сделает прививку». Многие волонтеры уже отказываются от работы в Токио по этой причине.