Аксель на тренировке: ученица Плющенко сделала 12 оборотов в прыжке

Российское сообщество фигурного катания вновь бурно обсуждает имя Арины Парсеговой. Юная фигуристка впервые заявила о себе еще осенью 2017 года, когда ей было только пять лет. На областных соревнованиях в Воронеже ее выступление едва не было сорвано из-за проблем с музыкой: во время проката динамики работали неисправно, и мелодия очень часто пропадала. Несмотря на это Парсегова от и до откатала свою программу, чем вызвала восхищение поклонников фигурного катания. Видеозапись с ее выступлением в итоге завирусилось в сети и набрала на YouTube несколько миллионов просмотров.

Сейчас Парсеговой девять лет, и она вновь привлекла к себе внимание СМИ благодаря выполненному акселю на тренировке. Причем прыжок был исполнен в 12,5 оборотов!

Но при этом элемент был выполнен не натурально, а при использовании ее тренером специальной «удочки», которая нужна в фигурном катании для улучшение крутки и самой техники прыжка. Конструкция представляет собой своеобразную палку с веревкой, которая крепится к жилету, надетому на спортсмена. Помимо улучшения техники прыжка фигуристу эта «удочка» также помогает избежать риска упасть и, соответственно, получить травму. Это особенно актуально при выполнении акселя — одного из сложнейших элементов ультра-си в женском одиночном фигурном катании.

К прыжкам «на удочке» у аудитории фигурного катания отношение неординарное. Например, олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин однажды заявил, что новости о том, как фигуристы выполняют прыжки с большим количеством оборотов при специальной страховке, «не стоят шумихи».

«Это ни о чем! Что комментировать, если человек исполняет прыжок на «удочке»? Мы на этой «удочке» пятерные аксели прыгали еще миллиард лет назад. А на соревнованиях пятерной, думаю, будут прыгать лет через 15», — говорил он.

Впрочем, достижением своей ученицы Евгений Плющенко все же похвастался. В академии двукратного олимпийского чемпиона юная спортсменка занимается около года. До этого ее наставником был Роман Кулько, а сама фигуристка занималась в воронежских детско-юношеских спортивных школах «Сияние» и №24.

После этого Парсегова уехала покорять Москву, и ее выбор пал на отделение «Хрустальный» знаменитой школы «Самбо-70», где преподает Этери Тутберидзе, чьи ученицы чуть ли не каждый год прославляются на весь мир своими прыжками с большим количеством оборотов.

Однако сотрудничество Парсеговой с Тутберидзе оказалось недолгим — летом 2020 года фигуристка ушла к Плющенко. Причем, что интересно, вслед за Александрой Трусовой. Причина была одна, и имя ей Сергей Розанов, который теперь преподает в академии олимпийского чемпиона. По слухам, сам Розанов порекомендовал Парсеговой покинуть «Хрустальный», как это было в случае все с той же Трусовой. Объявляя о переходе, фигуристка в том числе отмечала в качестве благодарности возможность продолжить работу с этим тренером.

«Свой дальнейший тренировочный путь мы продолжим в академии Евгения Викторовича Плющенко, благодарим его за эту возможность! Хотим выразить огромную благодарность тренерскому штабу Этери Георгиевны Тутберидзе за полученный бесценный опыт! Благодаря вам мы стали смотреть на фигурное катание совершенно под другим углом. И, конечно, спасибо нашему тренеру Сергею Александровичу Розанову, за возможность оставаться частью его команды!» — написала тогда Парсегова в своем Instagram.

Плющенко при этом называл фигуристку «очень талантливой и перспективной девочкой, которую ждет большое спортивное будущее». В том числе и олимпийское золото. Сама Парсегова утверждала, что намерена стать десятикратной чемпионкой.