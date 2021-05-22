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Овечкин забил, а Орлов отправил соперника в больницу: как прошел матч «Вашингтона» с «Бостоном»

Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от третьего поражения подряд «Бостону»

«Вашингтон» находится в одном шаге от вылета из Кубка Стэнли: в четвертом матче серии «Кэпиталз» в третий раз подряд проиграли «Бостону». Дмитрий Орлов подвел команду грязным удалением, отправив хоккеиста «мишек» в больницу. Александр Овечкин пытался спасти матч — он забил гол, а также жестко встречал соперников — однако этого оказалось недостаточно.

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«Вашингтон», два последних сезона не проходивший дальше первого раунда Кубка Стэнли, рискует продолжить негативную «традицию»: «Кэпс» потерпел поражение от «Бостона» уже в третьем матче подряд, тогда как серия ведется до четырех побед одной из команд.

В предыдущих встречах результат предопределяла всего одна шайба. Кстати, суммарно последние 12 матчей между «Кэпиталз» и «Брюинз» завершались с преимуществом в один гол, что является самой продолжительной подобной серией в истории НХЛ. Но сегодня «мишки» рекорд прервали, закончив игру против «столичных» с уверенными 4:1 на табло.

Все началось с того, что на восьмой минуте второго периода Дмитрий Орлов провел жесткий силовой прием с опозданием и в прыжке против Кевана Миллера, который привел к потасовке, травме c последующей поездкой в больницу защитника «Брюинз», а также двойному штрафу для самого россиянина. «Вашингтон» оказался в меньшинств, и уже спустя 33 секунды Брэд Маршан численное преимущество «Бостона» реализовал.

В дебюте третьего отрезка матча «Кэпс» также находились в меньшинстве из-за штрафа Энтони Манты. Давид Пастрняк воспользовался ситуацией и вколотил вторую шайбу в ворота Ильи Самсонова, а через 34 секунды, когда команды были уже в равных составах, Чарли Койл довел счет до 3:0. В результате потасовки, возникшей после этого, уже «Вашингтон» был в большинстве, но гости ничего опасного создать не смогли. Напротив, Маршан вскоре выехал к воротам по флангу в полном одиночестве, а спас «Кэпиталз» только сумасшедший силовой прием Александра Овечкина.

Против самого Овечкина при этом хоккеисты «Брюинз» играли очень нагло. Например, вот эпизод, в котором россиянин получает от Пастрняка и Маршана два удара сзади в голову за несколько секунд.

«Просто хорошая игра в обороне. Определенно чувствую себя хорошо», — говорил позднее об этом моменте Пастрняк.

Впрочем, вскоре удалился Маршан, и отыграть одну шайбу «столичные» все-таки сумели:

все тот же Овечкин мощнейшим броском в касание, после которого у него переломилась клюшка, прошил Туукку Раска.

Но шансов отыграться у «Кэпиталз», за весь матч нанесших лишь 20 бросков, не было. В конце встречи «мишки» реализовали третье большинство усилиями Мэтта Грызлика.

«Да, сегодня они забивали в большинстве, а мне не понравились многие наши нарушения. Да, какие-то нарушения — часть силовой игры, но в любом случае играть надо дисциплинированнее», — приводит послематчевый комментарий рулевого «Кэпс» Питера Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» проиграл, а Овечкину, забросившему 71 шайбу в карьере в плей-офф НХЛ, удалось выйти на 16-е место в истории по этому показателю, обойдя Стива Айзермана. По количеству набранных очков в плей-офф, которых у российского форварда теперь стало 135, он превзошел достижения Брэндана Шэнахана и Ги Лефлёра и вышел на 39-е место.

В других матчах дня «Нэшвилл» после двух поражений подряд от «Каролины» одержал первую победу в серии — 5:4 в овертайме.

На счету Андрея Свечникова снова голевая передача и +2 по итогам матча.

«Сент-Луис», с трудом пролезший в плей-офф, как и следовало ожидать, проваливает серию с «Колорадо». У «Блюз» третье поражение подряд — 1:5. Валерий Ничушкин, к слову, провел довольно качественную игру, сделал голевую передачу, набрав первое очко в нынешнем плей-офф, и закончил матч с показателем полезности +2. Форварды «музыкантов» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев закончили игру суммарно с -5.

У Тарасенко после трех матчей статистика в принципе не внушает оптимизма: -7, всего три броска и ни одного очка.

«Эдмонтон» проиграл второй домашний матч «Виннипегу» — на этот раз 0:1 в овертайме. Суперсвязка Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля у «Ойлерз» в плей-офф пока не работает.