«Манчестер Юнайтед», «Спортинг» или «Ювентус»: где может оказаться Роналду после истечения контракта

Криштиану Роналду в каждом из трех сезонов в «Ювентусе» становился лучшим бомбардиром с огромным отрывом, выиграл вместе с командой пять трофеев, включая два чемпионата Италии. Таким образом, вполне можно считать, что он добросовестно отработал те €117 млн, которые «бьянконери» заплатили «Реалу» за его трансфер три года назад. Но сейчас, судя по всему, время португальца в Турине подходит к концу.

Завершающийся сезон был для «Юве» крайне неудачным: команда впервые за 11 лет не стал чемпионом и может не попасть в Лигу чемпионов, за тур до конца чемпионата занимая только пятое место в турнирной таблице Серии А. При этом из текущего сезона ЛЧ туринцы выбыли уже на стадии 1/8 финала. Плюс ко всему, «старая синьора» по-прежнему не вышла из Суперлиги и находится под угрозой санкций со стороны УЕФА, а также с большой долей вероятности в клубе летом пройдет глобальная чистка как среди руководства, так и среди игроков. И возможный трансфер Роналду способен стать одним из ключевых.

Дело в том, что 36-летнему португальцу осталось отыграть год по контракту с «Ювентусом». Финансовых средств на его продление у «бьянконери» нет, да и о желании клуба продлить сотрудничество с Роналду неизвестно. Звездный нападающий, хоть и много забивал и был лидером команды, но стал подвергаться серьезной критике со стороны болельщиков и прессы. В связи с этим все активнее ходят разговоры о том, что Роналду в ближайшие месяцы покинет Италию. «Юве» это тоже выгодно, поскольку, если его не продать его сейчас, то игрок уйдет зимой бесплатно.

По неподтвержденным данным, Роналду уже дал указание своему агенту Жорже Мендешу найти ему новую команду на следующий сезон. Главным претендентом на футболиста называется его бывший клуб «Манчестер Юнайтед». Как стало известно AS, представители манкунианцев уже связались с Роналду и обозначили свой интерес в его подписании.

Источник утверждает, что так серьезно, как сейчас, до этого вопрос возвращения Роналду не рассматривался.

Сообщается, что с португальцем лично уже поговорил главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер — с ним Роналду, между прочим, делил раздевалку, когда еще они оба играли за «МЮ». В беседе Сульшер якобы рассказал португальцу о планах работы с командой и целях на следующий сезон, и Роналду также дал понять, что не против вернуться в Англию. План футболиста, которому зимой 2022 года исполнится 37 лет, как утверждается, заключается в том, чтобы провести еще несколько лет на высоком уровне и завершить карьеру. При этом вопрос о его будущем в «Ювентусе» все еще остается открытым, и Роналду в конечном счете может остаться, если команда пробьется в Лигу чемпионов. Другое дело, что ему в таком случае наверняка придется пойти на существенное понижение зарплаты, тогда как у «МЮ» финансовые возможности шире.

По еще одной версии, Роналду всерьез думает о том, чтобы провести последние несколько лет карьеры в своем родном клубе — лиссабонском «Спортинге». Ради этого португалец, по информации Cuatro, готов отказаться от большей части своей нынешней зарплаты. В «Ювентусе» он, по неофициальным данным, получает более €30 млн в год. Недавно стало известно, что Роналду приобрел дорогостоящий пентхаус в столице Португалии, а еще больше подогрел ситуацию факт перевозки автомобилей футболиста из Турина в Лиссабон. А мать футболиста Долорес Авейру как раз во время празднования чемпионства «Спортинга» в беседе с фанатами пообещала, что уговорит сына вернуться в команду, где он начинал карьеру.

Тем не менее возможное возвращение в «МЮ» видится самым реальным вариантом. Да и Мендеш ранее говорил, что карьерные планы Роналду в данный момент не связаны с португальской лигой. С манкунианцами он сможет сохранить не только зарплату, но и амбиции еще раз выиграть Лигу чемпионов и Английскую премьер-лигу.