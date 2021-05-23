Трагедия на празднике: фанат «Атлетико» погиб, отмечая чемпионство

Долгожданная победа в чемпионате Испании по футболу мадридского «Атлетико» принесла большую радость поклонникам «матрасников», семь лет ожидавших триумфа своей команды. Исход напряженной борьбы за первое место был решен в последнем матче Ла Лиги, где мадридская команда одержала волевую победу над «Вальядолидом». Многие фанаты вышли на улицы города, чтобы отпраздновать чемпионский титул, однако радость минувшей ночи для фанатов была омрачена трагедией — погиб четырнадцатилетний болельщик.

По информации AS, подросток находился в фургоне, который въехал в подземную парковку на площади Санта-Ана в Центральном районе столицы с флагом «матрасников». Транспортным средством управляли друзья его родителей, вместе с ним в машине находился его брат. На стоянке в центре города молодой человек высунулся из одного из окон и врезался в стену. В результате удара молодой человек получил тяжелую травму головы.

Сразу после произошедшего появилась другая версия событий, согласно которой 14-летний фанат получил травму в результате аварии, в которую попал фургон. Об этом рассказал очевидец событий.

«В фургоне черного цвета ехала группа детей. Несколько из них сидели у окон. Когда они прошли через пропускной пункт около 21.10 по местному времени, они кричали от радости за победу «Атлетико», размахивая флагами команды. Водитель двигался достаточно быстро в этом районе и даже сбил до семи строительных ограждений, прежде чем въехать на парковку. Вскоре стало слышно, как люди толпятся у входа. Некоторые из них поднялись на поверхность и попросили вызвать экстренные службы, потому что увидели, как произошла авария, и один ребенок был ранен», — заявил свидетель.

Инцидент произошел прямо на повороте въезда на парковку. На место происшествия выехали пять машин скорой медицинской помощи, врачи которой обнаружили молодого человека c остановкой дыхания и тяжелой черепно-мозговой травмой.

Медицинские работники, оперативно прибывшие на место, более часа проводили реанимационные мероприятия для ребенка, после чего смогли лишь подтвердить его смерть.

Группа психологов оказала помощь членам семьи несовершеннолетнего и родителям, которые прибыли на место происшествия, согласно данным экстренных служб испанской столицы. Муниципальная полиция Мадрида уже начала расследование причин произошедшего. Предварительные детали случившегося указывают на то, что водитель собирался припарковаться на площади Санта-Ана, чтобы отправиться вместе с остальной группой на празднование чемпионства в район площади Нептуна.

«Атлетико» не смог пройти мимо этой трагедии и написал в социальных сетях слова поддержки родным и близким погибшего.

Consternados por la triste noticia del fallecimiento de un joven atlйtico. Mandamos todo nuestro бnimo a la familia en estos momentos de dolor. DEP. — CAMPEONES (@Atleti) May 22, 2021

«Мы встревожены печальным известием о смерти молодого человека, поддерживавшего «Атлетико». Мы выражаем всю нашу поддержку семье в эти моменты скорби», — говорится в заявлении столичной команды в Twitter.

К сожалению, это дорожно-транспортное происшествие — далеко не первое, в котором гибнут футбольные болельщики.



Так, в 2019 году автобус с болельщиками бразильского «Гремио», направлявшимися на выездной матч в Порту-Алегри, столкнулся с фургоном. По данным Федеральной дорожной полиции Бразилии (PRF), авария произошла около шести утра на автотрассе 209-BR-386. Грузовик вылетел на полосу встречного движения в результате лобового столкновения между транспортными средствами, что привело к гибели водителя фургона. Водитель и пассажиры автобуса получили ранения и были направлены в больницы близлежащих городов. Согласно дилерской компании, которая управляет шоссе, 35 пассажиров получили легкие травмы, семеро находились в состоянии средней тяжести, и четверо попали в лечебницу в тяжелом состоянии.

Acidente envolvendo фnibus com torcedores do Grкmio e van deixa um morto e mais de 40 feridos https://t.co/Tqjf2pQFOY pic.twitter.com/8BC8owzadG — ge (@geglobo) November 3, 2019

В 2020 году трагедия случилась в бразильском клубе «Гояс», который сообщил о гибели 16-летнего футболиста Хигора Соареша.

«С огромной скорбью мы сообщаем о смерти нашего спортсмена Соареша. Наша команда опустошена этой новостью. Хигору было 16 лет, он выступал за «Гояс» с января 2018 года. Мы желаем сил и выражаем соболезнования друзьям и семье полузащитника», — было сказано в заявлении, опубликованном на странице команды в Instagram.