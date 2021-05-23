Травмы Кучерова и Сергачева, бенефис Сорокина: события дня в НХЛ

Очередной день в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги выдался хоть и богатым на события, но весьма печальным для российских хоккеистов. «Тампа-Бэй Лайтнинг» в четвертом матче серии разбила «Флориду Пантерз» со счетом 6:2, однако по ходу встречи потеряла сразу двух российских игроков – защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров получили повреждения и доиграть матч не смогли.

Первым под весьма грязный прием от соперника попал Кучеров. Форвард, который и так пропустил весь регулярный чемпионат из-за травмы бедра, получил сильный удар под колено от нападающего «Флориды» Энтони Дюклера.

Тот ударил своего соперника клюшкой наотмашь, после чего российский хоккеист упал на лед, держась за пострадавшую ногу. При этом в таком поведении Дюклера не было никакого смысла в игровом плане – шайба в этот момент находилась на другом конце площадки, а форвард «Пантерз» осознанно пошел на грубую игру. После этого Кучеров с трудом поднялся, ушел в раздевалку и на льду больше не появился.

После матча лидер обороны «Тампы» Виктор Хедман достаточно осторожно высказался о произошедшем эпизоде, отметив, что такие моменты должны разбирать люди, которые на этом специализируются.

«Судя по реакции нашей скамейки запасных, это была не самая чистая игра. Но это вне моей досягаемости, мы ничего не можем с этим поделать. Если это было грязно, то я знаю, что в лиге есть люди, которые отвечают за разбор подобных моментов», — заявил Хедман.

Затем площадку был вынужден покинуть Сергачев. Защитник «Тампы» попал под жесткий силовой прием от игрока соперника Патрика Хорнквиста, упал и неудачно ударился о борт головой и плечом. Россиянин в момент столкновения противника не видел, Хорнквист воткнулся в защитника сбоку.

После удара о борт Сергачев не смог подняться самостоятельно, на льду оказалась медицинская бригада, при помощи которой хоккеист смог уйти в раздевалку.

О состоянии игроков пока ничего неизвестно, однако существует вероятность, что оба могут пропустить следующий, пятый, матч серии. Наставник «Тампы» Джон Купер, комментируя произошедшее с его хоккеистами, выразил свою позицию достаточно четко – по его мнению, хоккей в этом матче закончился во втором периоде.

«Мы сделали то, что должны были сделать, чтобы выйти вперед в счете. Во втором периоде хоккей закончился. Игра превратилась во что-то другое», — цитирует Купера журналист Дэн Розен.

И Кучеров, и Сергачев до своих травм внесли существенный вклад в победу. На счету защитника голевая передача, а форвард в поединке набрал четыре очка, трижды выступив в роли ассистента и забросив победную, шестую шайбу команды. Это позволило нападающему выйти на чистое шестое место по очкам в Кубке Стэнли среди россиян, теперь на его счету 104 (39+65) очков в 94 играх плей-офф НХЛ за всю карьеру. А счет в серии стал 3 – 1 в пользу «Лайтнинг».

Досталось в этот игровой день еще одному россиянину. Форварду «Миннесоты Уайлд» Кириллу Капризову в четвертом матче серии против «Вегас Голден Найтс» разбили нос, форвард был вынужден отправиться на скамейку, чтобы позволить медицинской бригаде оказать ему помощь. Матч он продолжить смог, однако «Миннесоте» это не помогло – «Вегас» одержал «сухую» победу — 4:0 — и сделал счет в серии 3 – 1 в свою пользу.

Капризов в этом матче был незаметен – защита «Вегаса» уверенно накрывала все его проходы к воротам и останавливала атаки, когда шайба все же оказывалась у российского нападающего.

Здесь стоит подчеркнуть, что только в начале регулярного чемпионата этого сезона защитникам «Голден Найтс» удавалось подобное, затем Капризов разгадал тактику и раз за разом «взламывал» оборону. Однако в плей-офф все изменилось.

Героем матча стал голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери. Для канадского вратаря эта встреча в плей-офф стала 150-й, и он стал пятым игроком этой позиции, кому покорилось такое количество матчей. Флери отразил все 35 ударов по своим воротам и оформил шатаут, ставший для него 16-м за всю карьеру в Кубке Стэнли.

Героем другого матча плей-офф — «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз» — тоже стал голкипер. Российский вратарь Илья Сорокин, защищающий ворота хозяев, отразил 27 бросков по своим воротам из 28 и помог своей команде одержать важную победу — 4:1. «Айлендерс» сравняли счет в серии, сделав его 2 – 2, а Сорокин по итогу встречи был признан первой звездой.

Сорокин стал вторым в истории голкипером-новичком в истории НХЛ, кому удалось одержать несколько побед в плей-офф. Первым был Глен Реш.

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джордан Эберле после матча заявил, что выступление Сорокина в плей-офф выглядит впечатляюще, даже несмотря на то что подобный опыт у него уже был – с 2015 года он защищал ворота московского ЦСКА, вместе с которым каждый сезон выходил в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«Сорокин в своем первом плей-офф выглядит впечатляюще. Я знаю, что у него был подобный опыт в России, но все равно впечатляет, насколько он спокоен и как уверенно действует в течение всего сезона», — цитирует Эберле официальный сайт НХЛ.

А вот для другого россиянина – нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина – эта встреча точно не стала удачной. Форвард не сумел отличиться результативными действиями, зато заработал шесть минут штрафа, что составило ровно половину всего штрафного времени команды в этом поединке. По итогам поединка россиянин отметил, что команда недовольна своими действиями в этой встрече.

«Буду играть дисциплинированнее в следующем матче. Мы недовольны, и не только я. Вся команда недовольна тем, как мы сегодня играли. Мы понимаем, что сегодня заработали слишком много удалений. Нам нужно собраться и сыграть дисциплинированно. Нельзя получать неоправданные удаления, не нужно давать им шанс играть в большинстве», — заключил форвард.

Еще в одном матче «Торонто Мэйпл Лифс» разбил «Монреаль Канадиенс» — 5:1, сделав счет в серии 1 – 1. Российский форвард победившей команды Илья Михеев очков не набрал.