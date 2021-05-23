«Это не шутка»: Кокорин вернулся в состав «Фиорентины» после травмы

Российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин получил травму в начале марта и с 3-го числа не появлялся на поле. Все шло к тому, что форвард так и не сыграет до конца чемпионата Италии, однако в заключительном матче первенства главный тренер «фиалок» Джузеппе Якини все же выпустил игрока на поле, дав ему около 15 минут игрового времени.

Российский форвард на 76-й минуте поединка заменил лидера команды Франка Рибери и вышел в центр нападения «Фиорентины», но что-то создать так и не смог.

К тому моменту, как нападающий появился на поле, игра «Фиорентины» шла совсем неважно, и в атаке у футболистов ничего не получилось. С выходом Кокорина ситуация поменялась мало, было очевидно, что форвард еще не до конца влился в команду. Обострять у нападающего не выходило, он достаточно часто терял мяч и действовал пассивно, иногда уходя слишком далеко от штрафной площади соперника.

Статистика Кокорина по итогам проведенного на поле времени оказалась не слишком впечатляющей. Он всего лишь семь раз коснулся мяча, сделал только четыре точных паса, и ни разу не нанес удар по воротам. Правда, партнеры форварда по команде тоже не особо отличились в этой встрече – по итогу на табло были зафиксированы нули.

Но при этом игру нападающего достаточно высоко оценил авторитетный итальянский портал Calciomercato, поставив Кокорину по итогам встречи оценку 6. Только два игрока «Фиорентины» удостоились более высокого балла после матча — 36-летний полузащитник Борха Валеро (6,5) и вратарь Пьетро Терраччано (7,5).

«Он производит не так много шума, но в нем больше желания, чем в партнерах по команде. Он старался влиться в игру «Фиорентины»,

— отмечает издание.

Болельщики «Фиорентины» на появление нападающего на поле отреагировали весьма бурно и с шутками. Пользователи социальной сети Twitter говорили, что «Кокорин все-таки существует», «подписание Кокорина – это не шутка, вот он на поле», также фанаты иронизировали над его формой после двух месяцев, проведенных на скамейке запасных.

«Выходит Кокорин. Вот он на фотографии после шести месяцев скамейки», — написал пользователь Luca Alberti.



«В этом сезоне не хватало только финиша с Кокориным на поле. Держись, «Фиорентина», — высказался Fiorentina Argentina.



«Фиорентина» продемонстрировала не самое лучшее выступление на чемпионате Италии. «Фиалки» финишировали лишь на 14-м месте, набрав за 38 игр всего лишь 40 очков. Победы подопечные Якини смогли добиться только в девяти играх сезона.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в зимнее трансферное окно за €4,5 млн из московского «Спартака», где провел первую половину сезона. Всего за итальянский клуб форвард сыграл в четырех поединках, дебютировав в матче с миланским «Интером». В общей сложности на поле Кокорин провел всего 91 одну минуту и результативными действиями отличиться не смог, получив только одну желтую карточку.

Остается открытым и вопрос дальнейшей карьеры форварда. Пока не до конца ясно, остается ли российский нападающий во флорентийском клубе или же продолжит выступать в другом месте.