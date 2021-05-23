Неопытный Пирло и опальный Роналду: кто виноват в неудачах «Ювентуса»

Гегемон итальянского футбола туринский «Ювентус» впервые за девять лет не смог выиграть Серию А. Победителем сезона-2020/21 стал миланский «Интер», опередивший «старую синьору» на 13 очков. Упущенное чемпионство имело все шансы стать не самым большим разочарованием завершившегося сезона — до последнего матча туринцы находились вне зоны Лиги чемпионов, отставая от «Милана» и «Наполи» на одно очко.

Для попадания в главный европейский турнир туринцам было необходимо не просто обыграть идущую в середине таблице «Болонью», но и надеяться на осечку «Милана» или «Наполи». В заключительном туре удача не оставила «бьянконери»: «Милан» обыграл «Аталанту» и впервые с 2013-го пробился в ЛЧ, но «Наполи» неожиданно сыграл вничью с «Вероной» (1:1) и отправился в Лигу Европы, а «Юве» в свою очередь одержал победу и все-таки вышел в Лигу чемпионов с четвертого места в Серии А, которое, впрочем, однозначно можно расценивать для туринцев как неудовлетворительное.

Другое дело, что с учетом проблем, с которыми сталкивалась команда в завершившемся розыгрыше, это не такой уж и плохой результат.

Назначение Пирло

В конце сезона-2019/20 из «Ювентуса» был уволен Маурицио Сарри. С ним «старая синьора» выиграла Серию А в девятый раз подряд, но в Лиге чемпионов не сумела преодолеть стадию 1/8 финала, уступив французскому «Лиону» по сумме двух матчей.

Как итог, сезон-2020/21 команда начала с новым тренером. На пост наставника был назначен Андреа Пирло, который конец своей звездной карьеры игрока провел в Турине. Большие сомнения вызывал тот факт, что свой первый тренерский пост он получил лишь за неделю до этого, возглавив молодежную команду «бьянконери», по сути, так и не успев поработать там.

В новейшей истории команды этот случай стал первым, когда должность главного тренера занял новичок. С 2011 года самым малоопытным рулевым был Антонио Конте, с которым клуб впервые после коррупционного скандала 2006 года и ссылки в Серию B стал чемпионом Италии. Конте был уволен из «Аталанты» зимой 2010 года, а бергамаски закончили сезон, отправившись во второй дивизион. Через полтора года он пришел в Турин, сходу сделав его лучшей командой в Италии, и положил начало девятилетнему доминированию черно-белых в Серии А.

Затем были Массимилиано Аллегри и Сарри, но они обладали куда большим опытом.

С Пирло команда начала сезон неудачно. В первом туре была победа над «Сампдорией» со счетом 3:0, а затем последовали ничьи в матчах с «Ромой», «Кротоне» и «Вероной». Команда чередовала победы и ничьи, также довольно часто уступая в матчах с командами объективно средней руки, сразу отстав от лидеров. По ходу турнира ситуацию выправить так и не удалось. «Старая синьора» закончила сезон с девятью ничейными результатами — это является антирекордом «Юве» за последние пять сезонов.

Свой вклад в неудачное выступление внесло и то, что у молодого тренера контакт с игроками не сложился. Football Italia в начале мая сообщил, что футболистам не нравятся слишком легкие тренировки, а также критические замечания на публику. В частности, Пирло не слишком корректно высказался про хавбека Уэстона Маккенни, посоветовав ему быть профессионалом на все 100%. Ходят слухи, что именно из-за Пирло решил покинуть «Ювентус» 43-летний голкипер Джанлуиджи Буффон.

Сам Пирло признает, что сезон у него не получился.

«Пока что в этом сезоне я ставлю себе семь баллов из десяти возможных. Я знаю, что должен делать больше, и, когда команда не добивается определенных результатов, тренер первым берет на себя ответственность. Мой принцип в футболе — доминировать в игре и подавлять соперников. По ряду причин нам не удалось полностью реализовать его, но команда очень хочет сделать это, и мы продолжим работать в этом направлении», — говорил он.

Впрочем, Пирло может быть уволен уже в ближайшее время. Ряд итальянских СМИ еще в начале мая говорили, что специалист покинет команду, даже если выведет ее в Лигу чемпионов.

Скандалы Роналду

Португальский форвард Криштиану Роналду пришел в «Ювентус» в 2018 году. Он должен был стать тем игроком, которого «Ювентусу» не хватает для победы в Лиге чемпионов. Однако нападающий больше попадает в конфликтные истории, чем реально помогает на поле. Он, конечно, лучший бомбардир «бьянконери» третий сезон подряд, но отрицательных последствий его нахождения в туринской команде больше.

Проблемы у футболиста начались еще в сезоне-2019/20 при Сарри. Тогда Роналду был заменен в середине важнейшей игры с «Миланом» и, не дожидаясь результата матча, отправился домой. Глобального конфликта удалось избежать, но с тех пор на португальца ополчились итальянские СМИ и болельщики «бьянконери».

Еще одну проблему он доставил «Юве» в разгар пандемии. Форвард не согласился оставаться в отеле на несколько дней на карантин, поскольку это помешало бы ему сыграть за национальную сборную в товарищеском матче против Испании. Он повысил голос в присутствии директоров клуба и своих товарищей по команде, а затем и вовсе покинул зону безопасности.

Уже в мае La Gazzetta Dello Sport сообщила, что Роналду поругался с партнерами по клубу из-за неявки на тренировку после поражения от «Милана» (0:3). Вместо этого звездный футболист поехал на завод «Феррари» по условиям спонсорского контракта.

Отмечается, что конфликт одноклубников с Роналду обострился за последние несколько месяцев. Из-за спонсорских обязательств португалец пропустил уже несколько тренировок. Большинство игроков «Юве» считают, что это не слишком честно по отношению к остальным футболистам.

Возрастающая конкуренция в Серии А

Когда «Ювентус» брал свое первое из девяти скудетто подряд, шел 2012 год. Чемпионат Италии переживал глубокий кризис, несмотря на победу «Интера» Жозе Моуринью в Лиге чемпионов — самый большой успех итальянских клубов того времени. Это последний триумф итальянцев на сегодняшний день в главном европейском клубном турнире.

У команд из-за финансового кризиса не хватало бюджета покупать звездных игроков. «Нерадзурри» и «Милан» переживали трудные времена, выпав на какое-то время из числа итальянских лидеров, а имена футболистов, которые пополняли команды, ни о чем не говорили многим болельщикам.

Например, в «Интере» в основе играли Юто Нагатомо, затем пригодившийся только турецкому «Галатасараю», Джоэл Оби, перешедший затем в «Торино», Гари Медель, успешно играющий на уровне сборных, а в клубах поигравший после «нерадзурри» за «Бешикташ».

В «Милане» показательной стала аренда защитника Сальваторе Боккетти из московского «Спартака» в 2015 году. Итальянец провел на «Сан-Сиро» полгода, сыграв в девяти матчах.

У «Ювентуса» же в те годы была грамотная трансферная политика: звездные игроки приходили бесплатно или почти бесплатно и делали результат на поле, помогая «Юве» не только выигрывать Серию А, но и доходить до финалов Лиги чемпионов в 2015 и 2017 годах. Так в команду пришли Поль Погба, Андреа Бардзальи, Сами Хедира, Аарон Рэмси, Андреа Пирло (нынешний тренер команды). Все эти футболисты стали основными игроками, а «Юве» потратил на них не более €2 млн.

Сейчас же ситуация изменилась: «Интер» может позволить себе приобрести Ромелу Лукаку, Эшли Янга, Кристиана Эриксена, а на тренерский мостик поставить дорогостоящего Антонио Конте, который после «Ювентуса» стал победителем Английской премьер-лиги (АПЛ) и Лиги Европы с «Челси».

«Милан» берет 39-летнего, но продолжающего регулярно забивать (39 мячей в 15 матчах текущего сезона) Златана Ибрагимовича, успешно удерживает от соблазна перейти в другой клуб молодого вратаря Джанлуиджи Доннарумму, покупает из «Айнтрахта» Анте Ребича за €25 млн.

«Аталанта» из аутсайдера превратилась в одного из фаворитов, играющего в Лиге чемпионов третий сезон подряд, взяв в тренеры Джан Пьеро Гасперини. В команде нет звезд мирового масштаба, но тактическая выучка команды и стремление играть в атакующий футбол делает ее самой забивающей командой Италии последних лет.

Учитывая проблемы текущего «Юве» и то, что соперники не стоят на месте, такой результат является вполне логичным завершением девятилетний эпохи, которую пережили любители итальянского футбола.