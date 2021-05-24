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Россия идет за третьей победой: чего ждать от матча со Словакией на ЧМ

Лидеры группы А чемпионата мира по хоккею Россия и Словакия сыграют 24 мая

24 мая сборная России проведет третий матч на групповом этапе чемпионата мира по хоккею. Подопечные Валерия Брагина встретятся со Словакией, которая в первых двух встречах мирового первенства, как и Россия, одержала две победы.

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К третьему матчу группового этапа чемпионата мира по хоккею сборные России и Словакии подходят лидерами своей группы. В активе команд по две победы, столько же у команды Швейцарии.

По сути, предстоящий поединок определит единоличного лидера группы, что важно при раскладах на плей-офф.

Говорить об однозначном фаворите в этом матче достаточно проблематично. Пусть на старте турнира сборная России одержала волевую победу над командой Чехией со счетом 4:3, забросив победную шайбу за 19 секунд до конца третьего периода, но за неделю до матча – в рамках Еврохоккейтура Россия проиграла той же Чехии со счетом 0:4. Матч выдался весьма напряженным и богатым на обоюдные ошибки как в атаке, так и в обороне. А под конец встречи и вовсе произошло весьма тревожное событие –

форвард сборной России Евгений Тимкин заработал совершенно ненужное удаление, которого можно было бы избежать. Чехия большинством воспользовалась и сравняла счет, чуть было не переведя игру в овертайм.

Второй матч России на групповом этапе достаточно сложно воспринимать именно в рамках чемпионата мира. Подопечные Валерия Брагина встретились с аутсайдером группы – Великобританией – и очень бодро начали матч, забросив четыре шайбы в стартовые десять минут. Однако затем хоккеисты расслабились и к концу первого периода позволили британцам переиграть свою оборону и сократить отставание на одну шайбу. Впрочем, Великобританию это не спасло от разгрома, в двух оставшихся периодах Россия поразила ворота соперника еще трижды.

Этот матч многие хоккейные эксперты назвали разминкой и подготовкой к Словакии, об этом же сказал и главный тренер российской сборной Валерий Брагин, когда отмечал, что команде удалось наиграть в матче против британцев несколько вариантов, которые пригодятся в следующих противостояниях.

«Требовали от игроков правильной игры. Это в будущем пригодится, нужно более агрессивно играть. Пять в обороне, пять в атаке — такой основной принцип игры нашей команды. Самое главное — без грубых ошибок. Тут много можно рассуждать, но основное: агрессия в зоне атаки, и агрессия в зоне обороны. Мы наиграли несколько вариантов, поиграли в большинстве в разных вариантах. Хорошая подготовка к следующему матчу», — заявил специалист.

Словакия свой матч с Великобританией тоже уже провела, 23 мая, и тоже победила, однако счет выдался более скромным – всего 2:1. Но и тут есть о чем поговорить, потому что словаки забили самую быструю шайбу из всех голов, которые уже были оформлены на турнире. Счет в поединке был открыт уже на 25-й секунде после стартового вбрасывания. С результативностью у соперника россиян возникают проблемы – 43 броска в створ привели только к двум шайбам.

Победу в первом матче Словакия одержала более уверенно – с результатом 5:2 переиграла Белоруссию (а белорусы затем во второй игре добились весьма сенсационного результата и одолели сборную Чехии).

Если обратиться к истории личного противостояния, то последний матч команды провели на чемпионате мира в 2018 году в рамках группового этапа. Тогда победа с уверенным счетом 4:0 досталась российской сборной. А вот в группе на Олимпийских играх того же года победу (3:2) одержала Словакия. Всего же в очном противостоянии команды провели 26 встреч, где Россия 12 раз одерживала победу в основное время, дважды в овертайме и один раз по буллитам.

Матч России и Словакии пройдет 24 мая, стартовое вбрасывание состоится не ранее 16.15 по московскому времени.