«Готов к новому испытанию»: «Спартак» назвал имя нового тренера

24 мая московский «Спартак» официально объявил имя нового главного тренера. Им, как и ожидалось, стал португальский специалист Руй Витория, подписавший контракт на два года.

«Готов к новому испытанию. Для меня большая честь представлять такой великий клуб, как «Спартак», особенно в год его столетия. Вместе мы добьемся успеха»,

– цитирует пресс-служба красно-белых нового наставника.

Первые слова Руя Витории в качестве главного тренера «Спартака» pic.twitter.com/nlCj5GW2pG — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 24, 2021

Вместе с главным тренером в Москву приедут четыре его постоянных помощника: первый ассистент Арналду Тейшейра, второй помощник Сержиу Ботелью, тренер вратарей Луиш Эштевеш, а также специалист по физподготовке Паулу Моурау. Все они работали вместе с Виторией в португальских «Витории Гимарайнш» и «Бенфике», а также в «Аль-Насре» из Саудовской Аравии.

51-летний португальский тренер известность в Европе приобрел во время своей работы с «Бенфикой», но успехов он добивался и раньше.

Приняв на старте своей тренерской карьеры (после не самой яркой игровой) клуб третьего дивизиона «Фатима», Витория успел за четыре года выйти с ним во второй дивизион, сразу же вылететь обратно в третий, но затем опять подняться на лигу выше после победы в турнире.

В сезоне-2010/11 специалист возглавил команду высшего дивизиона «Пасуш де Ферейру» и занял с ней седьмое место в чемпионате и вышел в финал Кубка, где уступил «Бенфике».

Через два года он взял реванш у «орлов» в финале Кубка, но уже с более авторитетной «Виторией» из Гимарайнша, для которой это тем не менее был всего лишь первый трофей в истории (не считая национального Суперкубка). Всего же за четыре года под руководством тренера команда дважды пробилась в еврокубки, что для «Витории» является достаточно серьезным успехом.

После этого Руя Виторию пригласили работать в «Бенфику», в системе которой он начинал тренерскую карьеру, работая с молодежной командой.

«Орлы» на тот момент уже два года владели чемпионским титулом и под руководством нового тренера смогли подтвердить статус, выиграв гонку за золото у лиссабонского «Спортинга». При этом красно-белые установили рекорд национальной лиги по набранным очкам, с 88 баллами превзойдя достижение «Порту»-2002/03 Жозе Моуринью (86).

В том же сезоне команда Витории выиграла Кубок португальской лиги, а через год и вовсе сделала домашний требл, победив и в национальном чемпионате, и в Кубке Португалии и в Кубке лиги.

На счету специалиста есть и крайне успешный еврокубковый сезон, когда лиссабонцы добрались до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Правда, в его четвертой кампании во главе «Бенфики» после серебра в сезоне-2017/18 команда потерпела на групповой стадии ЛЧ шесть поражений в шести матчах, что вкупе с четвертым местом в чемпионате после 15-ти туров привело к отставке в начале января 2019 года.

Вскоре Витория подписал контракт с самым богатым клубом Саудовской Аравии «Аль-Насром» и сразу же привел его к чемпионскому титулу и полуфиналу азиатской Лиги чемпионов, где поражение от иранского «Персеполиса» случилось лишь в серии послематчевых пенальти.

На следующий год «Аль-Наср» занял в национальном чемпионате второе место, а в начале третьего сезона Витории в клубе повалился, набрав лишь восемь очков за десять игр и расположившись на предпоследней строчке таблицы, что привело к увольнению португальца в конце прошлого года.

Назначение Витории в «Спартак», которое последние пару недель уже не было ни для кого секретом, встретило неоднозначную реакцию не только среди болельщиков, но и даже в руководстве клуба.

Так, это событие привело к громкому выходу из совета директоров красно-белых спутницы Леонида Федуна Заремы Салиховой, которая весь последний сезон находилась в центре медийного спартаковского пространства, а в СД провела всего 18 дней, возглавляя в это время комитет контроля за расходами и премирования.

«За все время поиска главного тренера для команды была одна онлайн-конференция с Кике Сетьеном в декабре и очная встреча с Руем Виторией. С другими кандидатами общения не произошло, увы, даже онлайн, хотя я была готова вылететь куда потребуется в любое время для встречи и общения, — рассказала Салихова в интервью «Спорт-Экспрессу».

— Встреча с Руем происходила примерно через пару дней после проигрыша «Локомотиву» (0:2), нашему принципиальному сопернику в борьбе за второе место. Я спросила у кандидата его мнение о команде, о причинах проигрыша, попросила проанализировать тактические ошибки, но он ответил, что не смотрел игру, сказал, что она не записалась. Меня этот ответ удивил, так как за время полета из Лиссабона можно было посмотреть как минимум три игры.

Я хочу прояснить, что не обладаю достаточной компетенцией, чтобы оценить тренерский талант специалиста. Вопросы вызывали другие моменты, которые хорошо известны всем в клубе еще с января этого года».

Так или иначе, теперь Витории предстоит повести «Спартак» к чемпионству. Именно такая цель декларируется в год столетия клуба.

Прервать гегемонию выигравшего три чемпионата России подряд санкт-петербургского «Зенита» будет очень непросто, в то время как есть еще «Локомотив», ЦСКА, «Динамо», «Краснодар», «Рубин» и другие амбициозные клубы, способные навязать конкуренцию красно-белым.

Кроме того, впереди у Витории и его штаба тяжелейшее испытание квалификацией Лиги чемпионов, куда красно-белых вывел покинувший пост по собственному желанию немец Доменико Тедеско.

Там спартаковцам предстоит в Пути представителей лиг пройти два раунда, в каждом из которых им достанутся очень серьезные соперники. Российские клубы чаще всего квалификацию главного клубного турнира Европы заваливали, хотя вот «Краснодару» в прошлом сезоне удалось совершить маленький подвиг и пробиться в группу.

Если Витории не удастся сделать того же, то «Спартаку» предстоит групповой этап Лиги Европы, менее престижный, но не менее энергозатратный в свете борьбы за внутренний титул.

«Будем надеяться, что все будет хорошо. Верю, что Руй приведет «Спартак» к чемпионству в год столетия клуба. Не зря же боссы остановили выбор именно на нем», — рассказал «Чемпионату» легенда красно-белых, бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев.