Кубок Стэнли: Капризов впервые забил в плей-офф, Сорокин остановил Малкина

«Вегас» — «Миннесота» — 2:4 (счет в серии — 3-2)

«Уайлд», которым пророчили стать открытием плей-офф в этом сезоне, встретились с ожидаемыми проблемами в матчах с «Вегасом». Двумя днями ранее «Голден Найтс» одержали третью победу в серии, что, по сути, теперь вылет «дикарей» отделяет от вылета из Кубка Стэнли одно поражения. Лидера «Миннесоты» Кирилла Капризова уже отправляли на чемпионат мира, но «Уайлд» еще поборются.

Счет в матче открыл капитан «рыцарей» Марк Стоун, играючи разобравшись с двумя соперниками. Гостям, впрочем, потребовалось меньше минуты, чтобы вернуться в игру.

Это Капризов забросил свою первую шайбу в карьере в плей-офф НХЛ: он получил классный пас от Матса Цуккарелло, который секундами ранее собрал на себе всех игроков «Вегаса» после сольного прохода к воротам, в правый круг вбрасывания и в касание точно направил шайбу в девятку. Теперь у Капризова 2 (1+1) очка после пяти игр в плей-офф.

«Миннесоту» гол Капризова зарядил. В течение менее трех минут «Уайлд» сообразили еще один гол усилиями Зака Паризе, а под конец первого периода Джордан Гринвей, не забивавший больше месяца, сделал счет 3:1 в пользу «дикарей». Одну шайбу «Вегасу удалось отквитать только в середине второго отрезка матча — Алек Мартинес реализовал большинство. «Голден Найтс», впрочем, были намного активнее, и, если бы не Кэм Тальбо, отразивший 38 бросков по своим воротам, то забили бы куда больше. Для сравнения, у голкипера «Вегаса» Марка-Андре Флери всего 10 сейвов.

Но «Вегас» больше не забивал, а точку в матче поставил поразивший уже пустые ворота Нико Штурм за 39 секунд до финальной сирены — 4:2.

«Миннесота», несмотря на эту победу, остается аутсайдером пары, и «Вегасу» по-прежнему остается одна победа до прохода в следующий раунд. Капризову же поездка на чемпионат мира больше не грозит, и после завершения сезона, когда бы оно для «Уайлд» не наступило, он начнет переговоры с «дикарями» о первом большом контракте в НХЛ уже в статусе обладателя «Колдер Трофи».

«Виннипег» — «Эдмонтон» — 4:3 ОТ (счет в серии — 4-0)

Сенсацией обернулся первый раунд для «Ойлерз». Четыре поражения подряд, три из которых были в овертайме, отправляют канадскую команду в отпуск.

Защитник «Эдмонтона» Дмитрий Куликов перед стартом плей-офф рассуждал о том, что «Ойлерз» на многое способны в Кубке Стэнли. По ходу сезона они действительно очень уверенно шли в регулярке, да и первого соперника в плей-офф получили не сказать, что самого сильного. Но провалились по всем фронтам и остались даже без второго раунда.

В решающем матче обладатель «Арт Росс Трофи» Коннор Макдэвид, набравший нереальные 105 очков в регулярном чемпионате, забил всего лишь свой первый (и последний) гол в нынешнем плей-офф. До этого у канадца был ассистентский хет-три в третьей встрече, а первые две он завершил без результативных баллов. У его напарника Леона Драйзайтля по итогам серии 5 (2+3) очка, тоже не самый выдающийся результат, если сравнивать с регуляркой. Очевидно, что от связки Макдэвид — Драйзайтль следовало ожидать существенно больше, и надежды, связанные с ними, катастрофически не оправдались. Что самое удивительное, они все равно стали лучшими по системе гол+пас в составе «Эдмонтона» в плей-офф.

«Странная серия, странный вылет всухую. Регулярный сезон вообще ничего не значит. Очевидно, что это — новый урок, который мы должны извлечь. А теперь надо двигаться дальше», — говорил Макдэвид после матча.

Теоретически теперь Макдэвид и Драйзайтль могут поехать на чемпионат мира в Ригу, но, объективно говоря, кажется это не самым реальным развитием событий.

«Флорида» — «Тампа» — 4:1 (счет в серии — 2:3)

«Лайтнинг» уверенно шли к выходу в следующий раунд, но в третьем матче на льду «Пантерз» наошибались на четыре пропущенные шайбы.

Росс Колтон открыл счет и вывел вперед «Тампу» уже на 53-й секунде встречи, и весь первый период гости лидировали, но в последующих периодах получили по две безответные шайбы в каждом. Забивали за «котов» Маккензи Уигар, Мэйсон Марчмент, Патрик Хёрнквист и Фрэнк Ватрано, а лучший игрок «Флориды» Александр Барков набрал 2 (0+2) очка.

В воротах «Пантерз» Сергея Бобровского заменял дебютант Спенсер Найт. 20-летний американец, отразив 36 бросков из 37 по своим воротам, стал вторым самым молодым голкипером в истории, сумевшим одержать победу в своем первом матче Кубка Стэнли, он стал лучшим игроком матча.

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский в целом провел игру на привычно высоком для себя уровне и сделал 34 сейва, который, так или иначе, «молниям» не слишком помогли. В обороне, ко всему прочему, отсутствовал Михаил Сергачев, все еще восстанавливающийся после того, как Патрик Хорнквист впечатал его в борт в четвертом матче. А нападающий Никита Кучеров, ударно вернувшийся после травмы в плей-офф, впервые в этой серии остался без результативных очков и завершил игру с показателем полезности 0.

«Питтсбург» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:3 ОТ (счет в серии — 2-3)

«Островитяне» после двух поражений подряд вернулись в серию двумя победами, во второй раз выиграв у «Питтсбурга» в овертайме.

Первым забить удалось хоккеистам «Питтсбурга». Евгений Малкин в этом плей-офф забросил свою первую шайбу, поразив ворота мощным броском в касание из левого круга вбрасываний в большинстве. Благодаря этому россиянину удалось выйти на второе место в истории «Питтсбурга» по результативности в Кубке Стэнли — теперь него 172 (64+108) очка в кубковых матчах.

A powerplay goal from Malkin puts #LetsGoPens in front pic.twitter.com/1Rs5KT1I3F — That's Hockey Talk (@ThatsHockeyTalk) May 24, 2021

Энтони Бовиллье в конце первого периода счет удалось сравнять, а в середине второго «Пингвинз» снова были впереди — отличился Брайан Раст с передачи Сидни Кросби, погоню за которых в гонке лучших бомбардиров «Питтсбурга» в Кубке Стэнли и ведет Малкин. Дубль Эберле впоследствии помог «Айлендерс» перевести игру в овертайм. А там голкипер хозяев Тристан Джерри совершил чудовищную ошибку, отдавшего шайбу точно в ноги хоккеистам «Нью-Йорка», что привело к победному голу Джоша Бейли.

Если Джерри стал антигероем, то вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин вновь заставил говорить о себе с приятной стороны: на счету россиянина, плотно усадившего соотечественника Семена Варламова на скамейку, 48 спасений и звание второй звезды встречи. Вдобавок ко всему, он стал первым вратарем в клубной истории с тремя победами в первых трех матчах плей-офф.

«Островитяне» находятся в одной победе от выхода в следующий раунд.