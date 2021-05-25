«Это причинит боль Лукашенко»: сборную Белоруссии хотят взять в заложники

»Евросоюзу сейчас нанесли унизительный удар в лицо»

На своем первом после возвращения в хоккейную элиту чемпионате мира сборная Белоруссии уже успела удивить, одержав сенсационную победу над командой Швеции. После трех матчей подопечные Михаила Захарова имеют в своем активе четыре очка и даже претендуют на попадание в зону плей-офф. Однако очень некстати для белорусских хоккеистов в Риге прогремел скандал, из-за которого нынешний мировой форум может войти в историю хоккея как самый провокационный. Сначала мэр столицы Латвии Мартиньш Стакис распорядился убрать с центральной площади города государственный флаг Белоруссии, заменив его на бело-красно-белое знамя, а затем за применение крайних мер по отношению к белорусской команде высказался член партии Стакиса Айгарс Бикше, который является депутатом сейма Латвии, а также весьма известным в своей стране скульптором и профессором национальной академии художеств.

Последний раскритиковал политику властей Белоруссии и предложил «взять в заложники» сборную Белоруссии чтобы впоследствии отправить ее на границу двух стран и отпустить спортсменов взамен на всех белорусских оппозиционеров, которые в данный момент находятся под стражей по обвинению в организации и участии в беспорядках после президентских выборов.

«Есть предложение: Латвия берет в заложники всю белорусскую хоккейную команду и отпускает ее на границе в обмен на всех политзаключенных белорусского режима. Наш ответ террористам должен быть громким и чувствительным! Похищение жертв белорусского режима показывает полное равнодушие к правам человека, к международным отношениям. Сейчас Минск подал четкий скандал борцам за свободу Белоруссии: «Мы будем вас везде преследовать, а ваши сторонники на Западе не смогут вас защитить!» Конечно, мы можем согласовывать позиции, давление и другие виды деятельности, зафиксированные в международном праве. Одно ясно — Евросоюзу сейчас нанесли унизительный удар в лицо и показали, что мы не можем защитить людей, которые доверяют Евросоюзу.

Мы можем менять флаги, класть цветы, заморозить средства сторонникам режима, но это не изменит ход событий и не даст надежды каждому гражданину за линией фронта. Там никогда не узнают об этих наших усилиях, потому что с той стороны СМИ давно «зачищены», а интернет часто отключен. Мы способны на более серьезные меры, но они требуют смелости. Нам уже нечего терять, мы и так потеряли слишком много свободы, самоуважения и гордости! Достаточно просто задержать «террористическую вишенку» — белорусскую хоккейную команду»,

— написал Бикше.

Подобное высказывание в отношении сборной Белоруссии является не единственным. Чуть ранее с предложением наказать хоккеистов выступил экс-президент Эстонии, политик и дипломат Тоомас Хендрик Ильвес. По его мнению, белорусскую команду необходимо исключить из числа участников чемпионата мира, чтобы тем самым «причинить боль Александру Лукашенко», который является большим поклонником хоккея.

«ИИХФ может и должна отстранить белорусов от участия в чемпионате мира, который проходит в Риге. Это причинит боль диктатору Лукашенко и покажет, что у организованного государством терроризма есть последствия», — приводит слова Ильвеса Delfi.

В свою очередь депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что ИИХФ «не должна оставлять без внимания демарш мэра Риги и правительства Латвии». Он не исключил возможности бойкота турнира со стороны сборных России и Белоруссии.

«Необходимы судейские решения или какие-то санкции. Ни в коем случае нельзя это оставлять, это полнейшее безобразие. К сожалению, я не исключаю возможность бойкота остатка турнира со стороны нашей и белорусской сборной. Думаю, ИИХФ сейчас придется принять непростое решение. Снять флаг ЧМ по время его проведения — это очень серьезный проступок. Такое нельзя ни допускать, ни прощать. Когда Рига брала на себя обязательства, не было никаких разговоров, что будет что-то зависеть от политической ситуации в России или Белорусcии», — сказал Свищев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Международный олимпийский комитет (МОК) при этом отказался вмешиваться в разногласия ИИХФ и официальной Ригой. Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил, что это не в компетенции комитета.

«Это дело касается Международной федерации хоккея и местных организаторов», — сказал Адамс «Газете.Ru».

Как Рига спровоцировала громкий скандал на ЧМ

Накануне, 24 мая, мэр Риги — города-хозяина мирового хоккейного форума — Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом убрал государственный флаг Белоруссии с площади в центре латвийской столицы, где были собраны знамена всех стран-участниц соревнований, расположенной напротив гостиницы, в которой проживают команды. Вместо него мэр поднял бело-красно-белое знамя, которое в Белоруссии используется оппозицией. Свои действия Стакис объяснил несогласием с политикой действующей белорусской власти, охарактеризовав ее как террористическую. Его в этом поддержал и президент Латвии Эгилс Левитс, назвавший данную акцию «адекватной политической реакцией» и сигналом, что «Латвия не признает правящий режим соседнего государства». Позднее в знак солидарности с Ригой бело-красно-белый флаг был поднят перед зданием мэрии столицы Литвы Вильнюса.

Инцидент в Риге осложнил дипломатические отношения Латвии с Белоруссией. Так, в Минске произошедшее оценили как осквернение государственного белорусского флага, а также вручили послу Латвии в стране ноту протеста, предложив ему и всем сотрудникам латвийского посольства покинуть территорию Белоруссии в течение 48 часов. Помимо этого, министерство спорта Белоруссии назвало действие латвийских властей возмутительными и недопустимыми и в своем открытом письме потребовало от организаторов соревнований «немедленного устранения допущенных нарушений». МИД Латвии же на данный момент лишь сообщил о намерении выслать из страны белорусских дипломатов.

С претензией к мэрии Риги выступило и руководство Международной федерации хоккея (ИИХФ), под чьей эгидой и проходит текущий хоккейный чемпионат мира. Глава ведомства Рене Фазель уже распорядился убрать флаг организации с площади в центре города и отметил, что на всех объектах в латвийской столице, которые используются ИИХФ для проведения турнира, использование бело-красно-белого флага будет исключено — государственный флаг Белоруссии останется нетронутым.

Statement from IIHF on the removal of the Belarusian flag in from public displays in Riga: https://t.co/G0ObC0PL8L pic.twitter.com/QIqqkw9BKn — IIHF (@IIHFHockey) May 25, 2021

Почему власти Риги пошли на подобные меры?

Свои действия мэр столицы Латвии объяснил недовольством действиями властей Белоруссии, которые 23 мая из-за сообщения о минировании способствовали экстренной посадке самолета, следовавшего рейсом Афины — Вильнюс. Впоследствии данная угроза не подтвердилась, однако на борту самолета был задержан Роман Протасевич, основатель Telegram-канала NEXTA, признанный в Белоруссии экстремистским.

В отношении Протасевича возбужден ряд уголовных дел, в том числе и в организации массовых беспорядков после прошлогодних августовских президентских выборов, победу в которых одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После объявления результатов на улицы Белоруссии вышли недовольные граждане и представители оппозиции, что переросло в серьезные беспорядки с силовиками. Именно по этой причине ИИХФ в январе 2021-го приняла решение лишить Минск права проведения матчей нынешнего хоккейного чемпионата мира: изначально столица Белоруссии должна была разделить турнир с Ригой, но впоследствии федерация под руководством Рене Фазеля передало проведение этого соревнования столице Латвии.

Among the flags of the hockey championship, we raise the flag of free Belarus! This flag was entrusted to me by political refugees from Belarus. A flag symbolizing a regime engaged in state terrorism does not belong in Riga – so we took it down! #FreeBelarus #ЖывеБеларусь pic.twitter.com/bd8MPiQxxS — Mrti Stais (@MStakis) May 24, 2021

Последние действия Стакиса глава Международной федерации хоккея связал с пиаром рижского мэра перед муниципальными выборами, которые пройдут в Латвии 5 июня.

«Он делает это все в своих личных политических целях. У них выборы через две недели. Мне совершенно не нравится то, что чемпионат мира по хоккею используется в качестве сцены для политика», – сказал Фазель.