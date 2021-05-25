«Тяжелый год, трудный сезон»: Овечкин объяснил, почему не поехал в сборную

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подвел итоги сезона для своей команды, которая хоть и выступила удачно в регулярном чемпионате, но из плей-офф выбыла уже на первом раунде, практически без шансов уступив в серии «Бостон Брюинз» (1-4). Для российского лидера «Кэпз», равно как и для его соотечественников Ильи Самсонова и Дмитрия Орлова, прощание с мыслями о Кубке Стэнли могло быть сопровождено поездкой в Ригу на чемпионат мира, однако от вызова в сборную России Ови отказался по причине повреждений, полученных по ходу сложного сезона.

«Конечно, это был тяжелый год, трудный сезон. Мы пережили и взлеты, и падения. Все в команде хотели пробиться как можно дальше, а не заканчивать сезон так рано. Что касается моего вызова в сборную, то сейчас я чувствую себя хорошо, но этот сезон дался мне трудно. У меня было много микротравм, а перед плей-офф я получил серьезное повреждение ноги. Я пообщался с людьми из сборной и сказал им, что если я буду нужен команде, то приеду, но отметил, что все же будет лучше, если они возьмут игрока, который готов на 100%», — сказал Овечкин в ходе пресс-конференции.

В продолжение темы о нынешней форме лидера «Кэпиталз» журналисты также поинтересовались будущим российского форварда в НХЛ. В прошедшей «регулярке» он забросил 24 шайбы и довел общее число голов в лиге до 730 (без учета игр плей-офф). До вечного рекорда Уэйна Гретцки Овечкину осталось еще 164 шайбы, и сам Александр Великий утверждает, что «идет к этому шаг за шагом, пока шансы побить рекорд еще имеются».

Тем самым россиянин выразил твердое намерение продолжить свою карьеру в лучшей хоккейной лиге мира.

«Я люблю хоккей, люблю быть на льду и играть вместе со своей командой. Если я перестану получать от этого удовольствие или же просто соответствовать уровню, то и не буду заставлять себя. Пока же у меня имеется прежняя страсть и любовь к хоккею», — отметил Овечкин.

"I just love the game. I love to be around the guys. I love to be on the ice ... I still have passion of it and it's a great feeling to be out there and be on the ice with those guys. It's fun."



Alex Ovechkin's final media session of 2020-21.https://t.co/yteoUTJDNf — Washington Capitals (@Capitals) May 25, 2021

Из этого высказывания последовала главная тема, которая обсуждается вокруг капитана «Вашингтона» еще с прошлого лета — новый контракт с клубом.

В далеком январе 2008 года Ови подписал с «Кэпиталз» договор на 13 лет на общую сумму в $124 млн. За каждый сезон лидер «столичных» получал порядка $9,5 млн, и нынешний сезон стал последним для россиянина по данному соглашению. В случае неподписания нового контракта 28 июля — в день открытия рынка в НХЛ — Овечкин станет неограниченно свободным агентом и будет иметь право перейти в любой клуб лиги, который будет заинтересован в услугах форварда. Однако менять команду хоккеист не намерен. Даже его одноклубник Евгений Кузнецов заявил, что Овечкин скорее завершит карьеру, чем наденет игровой свитер другой команды.

"I truly believe he's going to stay here the rest of his career" - Kuznetsov on possibility of Ovechkin's looming contract extension.@WDVMSports @WDVMTV https://t.co/vuiIQ0laUN — Allif Karim (@AllifKarim) May 25, 2021

Для самого Овечкина история подписания нового контракта с «Вашингтоном» изрядно затянулась, что породило немало слухов. Изначально многие североамериканские инсайдеры утверждали, что все детали будут улажены еще до старта сезона, затем переговоры вроде бы перенеслись на конец зимы — начало весны, а уже ближе к апрелю СМИ сообщили, что Овечкин лично притормозил диалог с руководством клуба по данному вопросу, чтобы дождаться ясности и понимания формата и условий проведения следующего сезона. Сейчас же хоккеист подтвердил желание поставить подпись под новым договором с «Кэпиталз», и произойдет это уже после встречи форварда с руководством, а именно — с владельцем клуба Тедом Леонсисом и генеральным менеджером «столичных» Брайаном Маклелланом.

«Я уже говорил с Леонсисом, теперь предстоит разговор с Маклелланом. Возможно, после этого новый контракт будет подписан. Я убежден, что это произойдет, ведь хочу завершить карьеру здесь, в «Вашингтоне». У нас еще есть время, чтобы решить все вопросы. Что касается драфта расширения и возможных изменений в составе, то я ведь не генменеджер, это не мне решать. Я — хоккеист. Конечно, Маклеллан находится в непростой ситуации из-за потолка зарплат, но я надеюсь, что на следующий сезон нам удастся сохранить этот состав. У нас есть отличные шансы снова завоевать Кубок Стэнли», — заявил Овечкин.

Тему потолка зарплат капитан «Вашингтона» затронул не случайно. По новому коллективному соглашению между лигой и профсоюзом игроков, которое будет действовать до конца сезона-2025/26, в НХЛ установлен потолок зарплат в $81,5 млн. На сегодняшний день «Кэпиталз» в него вписываются, но имеют под потолком лишь чуть менее $9,5 млн, а ведь именно $9,5 млн Овечкин получал за каждый сезон. Североамериканские инсайдеры отмечали, что одна из проблем в переговорах между клубом и хоккеистом была именно зарплата, повышение которой игрок и ожидал. В случае, если «Вашингтон» согласится платить своему неоспоримому лидеру больше, чем тот получал на протяжении последних 13 лет, клубу придется переформировывать платежку и, вероятно, попрощаться с кем-то из хоккеистов. Немалую роль в этом вопросе играет и длительность нового соглашения, ведь уже в сентябре Овечкину исполнится 36 лет, и подписать с ним долгосрочный контракт — решение спорное.

Пока же источники издания Thе Athletic утверждают, что в «Кэпиталз» рассматривают три варианта подписания нового контракта с Овечкиным: либо договор на четыре года с зарплатой $9,25 млн за сезон, либо на два года с зарплатой $9,75 млн за сезон, либо и вовсе однолетний контракт с зарплатой в размере $9 млн. К чему в итоге придут стороны — станет известно в ближайшее время.