«Нам перекрыли дыхание»: что пишут в Дании о матче с Россией

«Знали, что будет очень сложно»

Очередным соперником сборной России по групповому раунду чемпионата мира стала скромная команда Дании, которая на самом старте турнира неожиданно обыграла Швецию. Сотворить новую сенсацию «датские львы» не смогли и, несмотря на оказанное сопротивление и попытки выстоять против многочисленных атак россиян, все же потерпели поражение со счетом 0:3. Этому результату подопечные Хайнца Элерса расстроились, но все же были морально к нему готовы.

«Да, мы понимали, что нам будет очень сложно в этом матче, что придется много обороняться. В принципе игра шла так, как мы и планировали, так что своими действиями можем быть довольны, не говоря о результате», — отметил нападающий сборной Дании Мортен Поульсен, который на этом турнире не набрал еще ни одного результативного балла.

Его мысль продолжил и Йеспер Йенсен, отметивший, что его команде нужно было создать на порядок больше моментов у ворот Александра Самонова, чтобы добыть положительный результат.

«Сегодня был не наш день. К счастью, у нас еще имеются шансы на выход в плей-офф», — резюмировал датский защитник.

Действиями своих игроков остался доволен и Хайнц Элерс. В защиту команды главный тренер датчан заявил, что у его подопечных было немного шансов против сборной России, которая состоит из хоккеистов, выступающих в КХЛ и НХЛ.

«Россия — очень мастеровитая команда, у нее богатый опыт. Нам было сложно создавать моменты у чужих ворот. Но я горжусь своими игроками и восхищаюсь их стараниями», — резюмировал наставник датской сборной.

«Русские перекрыли дыхание сборной Дании»

С интересными тезисами после матча выступили авторы датского информационного агентства Ritzau, опубликовавшие заметку с заголовком «Русские перекрыли дыхание сборной Дании на чемпионате мира».

В своем отчетном тексте журналисты указали на большую разницу в классе между двумя национальными командами и на фоне этого похвалили свою сборную, которая, по мнению авторов, продемонстрировала отличную игру в обороне и предприняла попытку отобрать очки у соперника. Но этого не случилось — уже в 11-й раз за всю новейшую историю, в которой сборная России не знает проблем в очных встречах с датчанами на чемпионатах мира. Отметили журналисты и тот факт, что ставка на форварда «Йокерита» Никласа Йенсена, являющегося лучшим бомбардиром в датской команде на ЧМ, также не сыграла.

«Дания проиграла со счетом 0:3 в матче, в котором наша оборона сдерживала русских почти 40 минут. Россия все же остается непреодолимым соперником для датской хоккейной команды. 11-я попытка отобрать очки у россиян не увенчалась успехом.

Несмотря на это, наша команда продемонстрировала воодушевляющие усилия и отличную игру в обороне. Прижавшись к своим воротам, датчане до последней минуты второго периода не давали русским забить, и когда бастион все же обрушился, Иван Морозов реализовал большинство. Обыграть русских выглядело практически невыполнимой задачей. Россия хоть и приехала на чемпионат мира без большинства игроков из НХЛ, но все равно обладает немалым количеством квалифицированных и очень техничных игроков. Русские все прекрасно знали о нашем лучшем бомбардире Никласе Йенсене, многие из них играли против него в КХЛ. Зато внимание к Йенсену позволяло создавать свободные зоны для других датских форвардов. Например, мог отличиться Николай Мейер, но тот попал в перекладину. Этот эпизод мог заставить русских нервничать и колебаться, но вместо этого они лишь увеличили преимущество в счете. Теперь Дании остается только ждать следующих матчей на чемпионате», — говорится в статье.

Обратили внимание на прошедший матч и журналисты политической газеты Politiken, которые обзор игры назвали просто — «Сверхдержава: гигантская сборная России обыграла Данию на чемпионате мира».

«Русские помешали совершить камбэк»

Отметили игру сборной Дании и в Международной федерации хоккея. Давний обозреватель и автор сайта ИИХФ Дерек О'Брайен в своей заметке заметил, что у датчан в начале матча имелись неплохие шансы повести в счете, но ключевым в этой встрече стало исполнительское мастерство российских хоккеистов.

«По большей части матч проходил так, как этого хотела Дания, которой приходилось сдерживать быстрых российских форвардов. Моментами даже с нарушениями правил. Когда в конце второго периода удалился Никлас Андерсен, русские взялись за дело и стали оказывать серьезное давление на ворота Себастьяна Дама. Датский голкипер парировал несколько бросков, но после продолжительной атаки все же пропустил от Ивана Морозова.

В третьем периоде датчане не сдались и мучились в попытках забить, но Барабанов вскоре удвоил преимущество россиян и помешал сопернику совершить камбэк. Благодаря победе Россия сравнялась по очкам со Словакией, но все равно расположилась ниже в турнирной таблице. У россиян будет два выходных перед большим матчем со Швейцарией», — говорится в заметке.