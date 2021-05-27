Первый в истории: Эмери взял Лигу Европы четвертый раз

«Вильярреал» в тяжелом финале Лиги Европы добыл победу над «Манчестер Юнайтед». Основное и дополнительное время завершилось вничью, а вот в серии пенальти команды нанесли 22 удара, 21 из которых закончился голом. Единственным, кто не забил в этом противостоянии стал испанский голкипер английской команды Давид де Хеа.

Главный тренер испанской команды Унаи Эмери по праву можно считать королем Лиги Европы – он выигрывает этот турнир в четвертый раз, до него ни одному специалисту это не удавалось.

Кроме победы с «Вильярреалом» в нынешнем сезоне Эмери трижды поднимал трофей Лиги Европы над головой с другой испанской командой – «Севильей» — 2013/14, 2014/15, 2015/16. По этому показателю специалист обошел Джованни Трапаттони, становившегося победителем Кубка УЕФА трижды («Ювентус» — 1977, 1993; «Интер» — 1991). Очень интересно то, что единожды подопечные Эмери все же упустили «его турнир» — в сезоне-2018/19 лондонский «Арсенал» под его руководством проиграл другому столичному клубу «Челси» с весьма крупным счетом – 1:4.

Сам Эмери после победы заявил, что гордится своей командой и победа стала тем, что они заслужили в этом поединке. Он подчеркнул, что на поле испанский клуб вышел против «Манчестер Юнайтед» — титулованной команды, однако показал высокий уровень конкурентоспособности.

«Я счастлив. Игроки очень упорно работали весь сезон ради президента, владельца клуба, председателя совета директоров. Мы очень гордимся «Вильярреалом».

«Вильярреал» уже играл в Лиге чемпионов, и мы будем наслаждаться участием в этом турнире. Я хочу побеждать в Лиге Европы, но я хочу и играть в Лиге чемпионов. Завтра мы насладимся моментом вместе с нашими семьями и болельщиками», — заявил Эмери.

Благодаря этой победе «Вильярреал», который занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, получил право сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Эмери российским болельщикам известен не только своими успехами в Европе. В 2012 году испанский специалист возглавил московский «Спартак», однако не продержался на этому посту долго. Под его руководством красно-белые провели всего лишь 26 матчей, из которых 12 раз победили, трижды сыграли вничью и проиграли 11 раз при разнице забитых и пропущенных мячей «+1» (45:44). Тренер был уволен из московской команды в ноябре 2012 года после того, как клуб потерпел разгромное поражение от «Динамо» со счетом 1:5 на своем поле.

Именно после того матча российский нападающий «Зенита» Артем Дзюба, который тогда играл за «Спартак», обозвал Эмери «трениришкой».

После нынешней победы Эмери в Лиге Европы «Спартак» не смог остаться в стороне и поздравил бывшего главного тренера, выразив сожаление, что команда не играла под его руководством в этом турнире.

«Поздравляем Унаи Эмери, нашего бывшего тренера, с его четвертой победой в Лиге Европы. Жаль, что наша команда не играла с ним в этом турнире», — написано в англоязычном Twitter «Спартака».

Congratulations to Unai Emery, our former coach, with his 4th @EuropaLeague trophy



Sad that our team didn't play in Europa League with him pic.twitter.com/bLUt77OLAS — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) May 26, 2021

Всего после ухода из «Спартака» Эмери 11 раз поднимал над головой различные трофеи. Добиться успеха с «Севильей», которую он возглавил сразу после российского клуба, на национальном уровне он не смог – ему не покорился ни чемпионат, ни Кубок страны, однако трижды специалист брал Лигу Европы. С «ПСЖ», который он тренировал с 2016 по 2018 год, трофеев было больше – дважды победа в Кубке страны, дважды в Кубке французской лиги, дважды в Суперкубке Франции и лишь единожды в чемпионате страны. 11-й победой стала вновь Лига Европы – с «Вильярреалом».

Двукратный чемпион Англии в составе «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, комментируя исход матча, заявил, что наставнику испанской команды необходимо поставить памятник, потому что то, количество трофеев, которое он выиграл, невероятно. При этом бывший футболист достаточно критично отозвался о его визави – Оле-Гуннаре Сульшере. Канчельскис заявил, что ему хотелось бы, чтобы «красные дьяволы» сумели добиться победы, однако все важные и главные матчи на своем посту Сульшер проигрывает.

«До матча я говорил, что Оле-Гуннар Сульшер все решающие матчи проиграл, что тренер и подтвердил. Эмери, конечно, величина, это уже говорит о чем-то, ему, наверное, памятник нужно поставить, делает невозможное возможным, столько турниров выиграл. Наверное, нужно какое-то противоядие иметь против Эмери, я рад за него чисто по-человечески», — приводит слова экс-игрока ТАСС.

Стоит отметить и еще одно достижение Эмери и «Вильярреала» в этом сезоне Лиги Европы. Команда завершила турнир без единого поражения.

Ранее это удавалось только лондонскому Тоттенхэму (сезон-1971/72), менхенгладбахской «Боруссии» (1978/79), дважды шведскому «Гетеборгу» (1981/82, 1986/87), амстердамскому «Аяксу» (1991/92) и еще одному лондонскому клубу — «Челси» в 2018/19.

В группе I турнира испанский клуб играл с «Маккаби» из израильского Тель-Авива, турецким «Сивасспором» и азербайджанским «Карабахом» и завершил групповой этап на первой строчке, набрав 16 очков (пять побед и одна ничья). В плей-офф «Вильярреал» также ни разу не проиграл, одержав семь побед и один раз сыграв вничью. Клуб прошел австрийский «Зальцбург» (2:0; 2:1), киевское «Динамо» (2:0; 2:0), загребское «Динамо» (1:0; 2:1) и бывший клуб своего наставника — лондонский «Арсенал» (2:1; 0:0).