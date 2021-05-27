«Проиграют другим. Оно им надо?»: попадут ли Медведева и Загитова на Олимпиаду

Евгения Медведева и Алина Загитова с большой долей вероятности не смогут претендовать на места в сборной, которая отправится в Пекин на ближайшие зимние Олимпийские игры. Такая новость для поклонников фигурного катания не является сенсацией, но сегодняшние заявления главы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова придали этой теме новую волну дискуссий. Примечательными последние высказывания президента ведомства стали еще и потому, что он буквально противоречил сам себе.

Сперва Горшков в интервью РБК заявил, что участие олимпийской чемпионки Пхенчхана-2018 на соревнованиях в столице Китая исключено: «Нет, нет, нет, точно. Мы желаем Алине всяческих успехов, очень надеемся что у нее все будет получаться». Позднее глава ФФККР в беседе с журналистами Sport24 тоже самое сказал и о Медведевой: «Все, что я сказал про Загитову, относится и к Жене Медведевой. На Олимпиаде она тоже не выступит».

Однако через некоторое время Горшков выступил с совершенно противоположным заявлением, отметив, что ранее корреспонденты исказили его слова.

«Мои слова переврали, возможно, умышленно. И у Алины Загитовой, и у Евгении Медведевой есть все возможности для того, чтобы тренироваться, соревноваться и завоевать право выступить на Олимпиаде в составе сборной России. И Алина, и Женя имеют все возможности, если будут тренироваться, готовиться и выступать, завоюют право поехать, то мы увидим их на Олимпиаде. А то, что пишут все, это бред», — приводит слова главы Федерации фигурного катания России РИА «Новости».

Впрочем, многие именитые тренеры и фигуристы все же сошлись на мнении, что Медведеву и Загитову Россия на Олимпиаде не увидит, ведь в своей нынешней форме обе спортсменки серьезно уступают другим отечественным фигуристкам — а ведь в российском женском одиночном катании конкуренция сверхвысокая. Это в интервью «Газете.Ru» отметила и заслуженный тренер СССР, прославленный специалист Татьяна Тарасова.

«Отбираются фигуристы, выступая на соревнованиях. С первых этапов Гран-при надо набирать очки, и лучшие попадают на чемпионаты мира и Европы, на Олимпиаду. Могут ли Медведева и Загитова в нынешней ситуации попасть сборную? Нет, не могут. Им ведь надо столько соревнований пройти, занять там первые места, чтобы завоевать путевку на главные турниры. А у них теряются баллы, падает рейтинг», — пояснила эксперт.

«Да и чего обсуждать, вам других девочек не хватает разве? Ну выступят Евгения и Алина на соревнованиях, но проиграют же другим фигуристкам. А им это надо? Сейчас они участвуют в роскошных шоу, имеют большой успех, пользуются своим завоеванным званием чемпионов. Это ведь логичное продолжение жизни и их огромной карьеры. Попробуйте с четырех лет до двадцати пахать, как лошадь. Задыхаясь и умываясь соплями. К 20-ти годам наши девочки уже по 16 лет отработали. Разве это мало? Уму непостижимо, какой это труд!» — сказала Тарасова.

Действительно, на высоком уровне Медведева и Загитова не выступали уже достаточно давно. В своей карьере обе фигуристки успели покорить и чемпионаты мира, и чемпионаты Европы, побеждали они и финалах Гран-при. Кульминацией их катания стала очная борьба учениц Этери Тутберидзе за олимпийское золото в Пхенчхане, где победу в итоге одержала Загитова, а Медведева довольствовалась серебром.

С тех пор утекло много воды: Медведева успела переехать в Канаду к Брайану Орсеру, а затем неожиданно вернуться к Тутберидзе, а Загитова и вовсе приостановила карьеру. В последний раз обе спортсменки выступали на больших турнирах еще в конце 2019 года.

Загитова перед паузой в соревновательной карьере провалилась в финале Гран-при, заняв последнее, шестое, место и уступив финишировавшей пятой американке Брэди Теннелл почти семь баллов. После этого фигуристка объявила о своем решении приостановить выступления, но при этом про тренировки на льду «Хрустального» не забыла, а также занялась учебой и параллельно с этим — участием в различных ледовых шоу.

Медведева же в декабре 2019-го не смогла толком выступить на чемпионате мира: в Красноярске Евгения откатала только короткую программу, в которой показала пятый результат, а на произвольную не вышла из-за проблем с коньками. В дальнейшем большую роль в спортивной жизни фигуристки сыграла пандемия, а точнее сложности, вызванные ею. В итоге Медведева прекратила сотрудничество с Орсером и вернулась в группу Тутберидзе. Правда, проявить себя пока что так и не сумела: после участия в контрольных прокатах осенью 2020-го она пропустила все соревнования из-за травм и коронавируса. Поддерживает свою форму Медведева в ледовых шоу (например, у Ильи Авербуха) и о том, чтобы завершить карьеру, пока не думает, хотя признает, что в настоящий момент не заслуживает вызова в национальную сборную.