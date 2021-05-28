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Свечников против Василевского: «Каролина» вышла на «Тампу»

«Каролина Харрикейнз» вышла во второй раунд Кубка Стэнли

«Каролина Харрикейнз», в составе которой выступает российский нападающий Андрей Свечников, в напряженной серии одолела «Нэшвилл Предаторз» и вышла во второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги, где сразится с действующим обладателем Кубка Стэнли — «Тампой».

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Первый раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) медленно подходит к концу. В ночь на 28 мая определилась еще одна команда, которая вышла в следующий раунд – «Каролина Харрикейнз» в напряженной серии оказалась сильнее «Нэшвилл Предаторз» и прошла дальше, одержав победу в шестом матче в овертайме (4:3).

Команды в своем противостоянии выдали интересную серию – четыре матча из шести (третий, четвертый, пятый и шестой) были завершены в овертайме.

В истории Национальной хоккейной лиги подобная серия лишь третья в истории. Изначально четыре матча с овертаймом были сыграны в розыгрыше Кубке Стэнли в 1951 году, тогда в финале встречались «Монреаль Канадиенс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Победа досталась «Торонто» со счетом 4 – 1 в серии. Второй раз подобное произошло в 2012 году, когда в первом раунде плей-офф НХЛ встречались «Финикс Койотс» (сейчас клуб называется «Аризона Койотс») и «Чикаго Блэкхоукс». Тогда победа досталась аризонской команде со счетом в серии 4 – 2, и тогда лишь шестой матч завершился в основное время.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников в серии с «Нэшвиллом» особой результативностью не отличился. В последнем матче нападающий на льду провел 16:48, совершил три силовых приема и нанес два броска по воротам, не сумев набрать очков.

Всего за шесть поединков он заработал три очка, забросив одну шайбу и отдав две голевые передачи. При этом в последних трех встречах отличиться россиянин не смог.

Во втором раунде «Каролина» попала на действующего обладателя Кубка Стэнли – «Тампу-Бэй Лайтнинг». В первом раунде «молнии» со счетом 4 – 2 одолели «Флориду Пантерз», причем в серии ярко проявили себя именно российские игроки. К примеру, в последнем, шестом матче серии, который «Тампа» выиграла со счетом 4:0, голкипер Андрей Василевский оформил шатаут, отразив все 29 бросков по своим воротам, нападающий Никита Кучеров оформил два ассиста, а защитник Михаил Сергачев записал на свой счет одну голевую передачу.

Во втором матче, который прошел в ночь на 28 мая, сражались «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс». Как и в поединке «Каролины» с «Нэшвиллом» матч завершился в овертайме с таким же результатом – 4:3. Победа досталась «Монреалю», она позволила команде сократить отставание в серии. Теперь в противостоянии после пяти матчей счет 3-2 в пользу «Торонто».

По ходу встречи «Монреаль» вел со счетом 3:0, однако растерял свое преимущество, позволив «Торонто» перевести игру в овертайм. Однако уже через 59 секунд нападающий «Канадиенс» Ник Судзуки принес своей команде победу.

Форвард стал восьмым игроком в истории клуба, которому удалось забить в овертайме матча плей-офф в возрасте 21 года или младше. На момент, когда шайба оказалась в воротах, Судзуки исполнилось 21 год и 280 дней. Рекорд принадлежит Алексу Гальченюку, сейчас выступающему за «Лифс». В 2014 году он забил в третьем матче финала конференции с «Рейнджерс» в возрасте 20 лет 99 дней.

За «Торонто» выступает российский нападающий Илья Михеев. Он провел все пять матчей серии, однако не сумел отличиться ни в одной игре, нанеся всего семь бросков по воротам.

Шестой матч, который может вывести «Торонто» во второй раунд Кубка Стэнли, состоится в ночь на 30 мая по московскому времени на стадионе «Монреаля». Сообщается, что игра может пройти со зрителями, на трибуны арены будет допущено около 2,5 тыс. зрителей – то есть, 12 процентов от общей вместимости. Весь регулярный чемпионат канадские команды провели без зрителей.