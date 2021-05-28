«Не добился успехов»: почему «Ювентус» расстался с Пирло

Туринский «Ювентус» объявил об отставке Андреа Пирло с поста главного тренера команды. Специалист проработал в клубе чуть меньше года, о его назначении объявили 30 июля 2020 года, а соглашение было подписано на два года. За один сезон в «Старой синьоре» специалист не смог достичь много – под его руководством «Ювентус» завоевал Кубок и Суперкубок Италии, но вот в национальном первенстве и Лиге чемпионов дела сложились неудачно. Как итог – только четвертое место в Серии А и вылет из европейского турнира после проигрыша «Порту» на стадии 1/8 финала.

«Спасибо Андреа. Это первые слова, которые мы все должны произнести в конце этого особенного опыта совместной жизни. А поскольку в футболе важны победы, давайте вспомним: за несколько месяцев его «Ювентус» собрал два трофея и принес домой блестящие победы на самых престижных полях от «Сан-Сиро» до «Камп Ноу». За все это, за мужество, преданность делу, страсть, с которой он сталкивался каждый день, за достигнутые успехи мы искренне благодарим», — указано в сообщении клуба.

Оценивать работу Пирло в «Ювентусе» достаточно трудно, поскольку специалисту, который до этого руководил только молодежной командой туринцев, не дали достаточно времени.

Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший тренер сборной России Сергей Балахнин, работавший в штабе Леонида Слуцкого. При этом он подчеркнул, что в сложившейся ситуации нужно оценивать не то, плохой или хороший специалист, а сами результаты.

«Трудно оценивать. Конечно, Пирло не добился успехов. Если смотреть на «Ювентус», то команда в последнее время была флагманом, лидером не только итальянского футбола, но и мирового, и сейчас это, конечно, спад. Еле-еле попасть в Лигу чемпионов, на подножку успели заскочить. Это логично, но при том, что год – это мало для оценки тренера. Тут надо относиться так – не то, что специалист плохой или хороший, а просто такой результат, который не устраивает», — заявил Балахнин.

Основным кандидатом на смену Пирло называют бывшего главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, сообщается, что предварительное соглашение уже достигнуто. Он возглавлял туринскую команду с 2014 по 2019 год, вместе с ним команда пять раз выигрывала Серию А, четыре раза брала Кубок страны и дважды становилась обладателем Суперкубка.

По мнению Балахнина, под руководством Аллегри туринцы смогут бороться за победу как в чемпионате Италии, так и в Лиге чемпионов, однако для этого необходимо провести ряд изменений не только в тренерском штабе, но и в составе.

«Безусловно, «Ювентус» — это сама по себе команда, которая нас приучила к тому, что она борется за Лигу чемпионов и играет там не последнюю роль. Состав это позволяет, но нужно усиление, изменения в игровом составе. Пойдет ли смена тренера на пользу, будет ясно в процессе, но то, что нужны не только новые тренерские идеи, но и футболисты, это очевидно», — высказался он.

Однако назначение Аллегри по душе пришлось отнюдь не всем. Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, такой выбор сильно расстроил португальского нападающего Криштиану Роналду, который уже сообщил своему агенту Жорже Мендешу о желании покинуть туринскую команду и потребовал найти новый клуб.

О том, что форвард может покинуть итальянскую команду, говорилось давно, но, кажется, с возвращением Аллегри эта вероятность сильно увеличилась.

После ухода Аллегри в 2019 году португалец достаточно любезно попрощался со специалистом, подчеркнув, что ему было приятно с ним работать. Однако этой весной стало известно, что тренер был настроен отнюдь не доброжелательно к футболисту и считает его проблемой для роста «Ювентуса». По информации La Repubblica, в своем заключительном разговоре с президентом туринцев Андреа Аньелли Аллегри заявил: «Избавьтесь от Роналду, он мешает прогрессу команды и клуба».

При этом Сергей Балахнин считает, что трансфер Роналду в 2018 году из мадридского «Реала» пошел на пользу туринской команде.

«Они однозначно выиграли. Любой классный футболист – это только плюсы, финансовые тоже. Да и просто поиграть молодым футболистам с такими именитыми людьми. Он принес многое, думаю. Я думаю, что его трансфер окупился с лихвой», — заявил он.

Сообщается, что о желании покинуть состав туринского клуба Роналду уже сообщил одноклубникам. В СМИ также появились видеозаписи, на которых видно, как футболист вывозит из Турина свои спорткары. Вариантов для продолжения карьеры у форварда достаточно – к примеру, его мама хочет, чтобы сын вернулся в «Спортинг», называется еще один бывший клуб – «Манчестер Юнайтед», а также лидер чемпионата Франции «ПСЖ».