Огромные траты и смена тренеров: как «Челси» и «Сити» шли к финалу Лиги чемпионов

Первый финал шейхов

С момента приобретения «Сити» инвесторами из ОАЭ прошло 13 лет. Целью шейха Мансура стало завоевание Лиги чемпионов — до этого «горожане» ни разу не играли в главном еврокубковом турнире, а впоследствии дебютировали там только в сезоне-2011/12, параллельно став чемпионами Англии.

Следующие десять сезонов «Манчестер Сити» стабильно играет в Лиге чемпионов. Правда, от заветной мечты выиграть турнир «горожане» остановились далеко: максимум, чего добилась команда за эти годы, это полуфинал в 2016 году, когда манкунианцы потерпели поражение от будущего чемпиона мадридского «Реала». В остальном «Сити» по три раза останавливался на стадии 1/8 и 1/4 финала — явно не тот результат, на который рассчитывали богатые владельцы, когда вкладывались в клуб.

В общей сложности за это время «горожане» потратили на трансферы больше €2 млрд, и далеко не каждая покупка была удачной.

Нынешний сезон складывается для «Сити» удачно. Победа с огромным запасом в Английской премьер-лиге, завоеванный Кубок лиги и, наконец, долгожданный выход в финал Лиги чемпионов. «Горожане», более того, остаются единственным клубов в нынешнем розыгрыше, который не потерпел ни одного поражения: уверенное первое место в группе с одной ничьей, в плей-офф были обыграны две немецкие «Боруссии», а в полуфинале манкунианцы не оставили шансов не менее амбициозному «ПСЖ». Сейчас «Сити» — однозначно фаворит финала.

Гвардиола не выигрывал Лигу чемпионов 10 лет

Для главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы Лига чемпионов после ухода из «Барселоны» стала проклятым турниром.

Единственную и последнюю свою победу в турнире испанский специалист одержал в далеком 2011 году. Это был как раз год, когда «горожане» только дебютировали в ЛЧ. Вскоре Гвардиола отправился в «Баварию», где сменил Юппа Хайнкеса, который в тот год завоевал с мюнхенцами исторический требл. Задачей Гвардиолы было продолжить эти традиции, но трижды команда, добираясь до полуфинала, останавливалась в шаге от матча за трофей. Не сказать, что Гвардиолу сильно любили в Германии, несмотря на регулярные победы в национальных турнирах, и, отработав три сезона в Мюнхене, он принял предложение «Манчестер Сити».

Соответственно, до сегодняшнего дня с «горожанами» Гвардиола доходил максимум до четвертьфинала. Тем не менее в клубе ему доверяли, переподписывали контракт, и, учитывая нынешние результаты «Сити», это было не зря.

«Я имею четкое представление, с кем нам предстоит сыграть и как мы хотим сыграть. Находиться здесь — это огромная честь. В начале своей карьеры не думал, что сыграю хотя бы в одном финале Лиги чемпионов. Нам приходится справляться с волнением. Я убежден, игроки должны страдать, чтобы выиграть финал ЛЧ. Необходимо обладать стойкостью и корректировать свою игру по ходу матча. Мы попытаемся не изменять себе в игровой манере», — говорил Гвардиола по ходу предматчевого общения с прессой.

Абрамович потратил на трансферы €250 млн

Выход «Челси» в финал Лиги чемпионов — самая большая сенсация европейского футбола в этом году. Сезон «синие» начали под руководством Фрэнка Лэмпарда, но в связи с неудовлетворительными результатами в чемпионате тот был уволен в январе. По слухам, у «Челси» было несколько вариантов на замену Лэмпарду, однако в условиях кризиса и пандемии серьезные траты клуб себе позволить не мог. Окончательный выбор пал на Томаса Тухеля, который в тот момент был безработным после увольнения из «ПСЖ».

В конечном счете более опытному Тухелю удалось наладить результаты и уйти от нестабильности и нервотрепки, которая была в команде при Лэмпарде. В АПЛ лондонцы финишировали на четвертом месте, в последнем туре на очко опередив боровшегося за Лигу чемпионов «Лестер Сити», и сыграли в финале Кубка Англии, где уступили все тем же «лисам». Это, впрочем, значило не так много, поскольку «Челси» уже гарантировал себе финал Лиги чемпионов: в 1/8 «пенсионеры» очень уверенно разобрались со ставшим позднее чемпионом Испании «Атлетико», затем прошли «Порту» и выдали суперпротивостояние с «Реалом», не оставив шансов «сливочным» в полуфинале.

«Челси» серьезно критиковали в начале сезона. И дело не только в Лэмпарде, но и в огромных расходах Романа Абрамовича на рынке после завершения трансферного бана. Лондонцы потратили €250 млн, а звездные новички, среди которых Тимо Вернер и Кай Хаверц, никак не могли вписаться в команду. По одной из версий, после увольнения Лэмпарда «Челси» намеренно искал немецкого тренера, чтобы он помог адаптироваться игрокам сборной Германии в команде. Так оно и произошло.

Тухель второй раз подряд в финале

Немец продуктивно отработал полтора года в «ПСЖ», выиграв восемь титулов. Самым большим достижением парижан стал финал Лиги чемпионов в прошлом сезоне — первый в истории парижского суперклуба. Тогда подопечные Тухеля минимально уступили «Баварии» и остались без трофея.

Новый сезон начался для парижан с неудач в чемпионате, которые, собственно, и стали причиной увольнения Тухеля. В дальнейшем в Париже его сменил Маурисио Почеттино, который проиграл в полуфинале Лиги чемпионов «Сити», а в чемпионате уступил ставшему чемпионом «Лиллю» один балл, закончив тем самым сезон лишь с Кубком Франции.

Тухель сыграет в финале Лиги чемпионов во второй раз в карьере и дважды кряду. Последним, кто до него выводил «Челси» в финал ЛЧ, был Роберто Ди Маттео в 2012 году. У них похожие истории: итальянец в тот сезон, когда «синие» выиграли турнир, лишь по ходу чемпионата возглавил команду, сменив отправленного в отставку Андре Виллаша-Боаша.

«Мы прекрасно понимаем, что «Манчестер Сити» – это образец. Но в футболе у тебя всегда есть шанс сократить разницу. Как нам это удавалось? Мы были единой командой, верили в себя и бились каждую секунду. Надо постараться показать свою лучшую игру, чтобы потом ни о чем не жалеть. Стараюсь донести это до каждого и подготовить команду. Рады, что дошли до финала, но хотим радоваться еще больше после него. Пускай мы все же аутсайдеры, надеюсь, мы победим», – сказал Тухель.

Матч «Манчестер Сити» — «Челси» пройдет 29 мая на стадионе «Драгау» в Португалии. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.