Не поделили дорогу: боец MMA нокаутировал самокатчика

Инцидент с участием Гаруна Дибирова произошел 28 мая примерно в 21.40 на Первомайской улице на востоке Москвы.

По информации РЕН ТВ, у Дибирова случился конфликт с другим мужчиной из-за того, что тот, передвигаясь на самокате, якобы отказался уступить спортсмену дорогу. В результате непродолжительной словесной перепалки боец напал на своего оппонента: камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он одним ударом роняет пострадавшего на асфальт. После этого Дибирова оттаскивает стоящий рядом человек, а его жертва продолжает неподвижно лежать. Позже к месту происшествия подходят несколько очевидцев.

Пострадавшим оказался 25-летний (по другой версии, 27-летний) Григорий Афанасьев. В тяжелом состоянии он был доставлен в реанимацию с серьезными травмами головы — у него диагностировали переломы костей черепа и сотрясение мозга.

Позднее «МК» сообщила подробности происшествия. Как пишет издание, Афанасьев в тот вечер находился на поминках своего друга, мероприятие проходило в кафе «Лакомка» в районе Измайлово. Несколько гостей вышли на улицу, одним из них был Афанасьев. Он взял у знакомого самокат и в какой-то момент выехал на проезжую часть. В этот момент там двигался на своем автомобиле Дибиров. Как уточняют свидетели, боец остановился и вышел из машины, после чего атаковал Афанасьева. После удара Дибирова мужчина упал головой об асфальт и потерял сознание.

Боец, по словам очевидцев, самостоятельно пытался оказать первую помощь молодому человеку. Сотрудники скорой помощи по телефону посоветовали ничего не предпринимать до приезда врачей. Пострадавший был госпитализирован.

Дибирова задержали и доставили в отдел полиции для дачи показаний. По факту случившегося была проведена проверка и возбуждено уголовное дело по статьям 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») и ст. 213 («Хулиганство»), сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Гарун Дибиров не обладает широкой известностью в мире MMA. По сведениям сайта fighttime.ru, боец выступал в полусредней весовой категории и на профессиональном уровне провел всего три поединка (одна победа и два поражения), все — в 2012 году. На турнире Legion Fight он в первом раунде уступил сабмишеном будущему чемпиону ACB (ныне — ACA) и бойцу Bellator Магомеду Магомедову, который впоследствии добился серьезных успехов в российских смешанных единоборствах, потерпев лишь одно поражение в карьере, которое ему нанес будущий чемпион UFC Петр Ян. Спустя менее чем месяц Дибиров выступил на ивенте ProFC 40, где раздельным решением проиграл Сайхану Долдаеву. В мае он встретился с Махачем Израйловым в поединке на Legion Fight 11 и одержал первую (и последнюю на сегодняшний день) победу в карьере, задушив соперника в третьем раунде.

После этого Дибиров не проводил официальных боев. Тем не менее из спорта боец не ушел и становился победителем чемпионата Москвы по грэпплингу и призером чемпионата России по кунг-фу саньда в 2013 году. Также он является обладателем кубков Черного моря по панкратиону и турнира памяти Ахмата Кадырова по MMA.

Сейчас Дибиров в качестве тренера ведет курс самообороны в частной «Лингвистической экономической школе-лицее» при Московском институте иностранных языков — в карточке указано, что он владеет «техниками всех борцовских дисциплин и сильным волевым характером настоящего тренера».