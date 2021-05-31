Братское дерби: Россия сразится с белорусами на чемпионате мира

Сборная России уже гарантировала себе участие в плей-офф чемпионата мира по хоккею: благодаря победе по буллитам над шведами (3:2) Красная машина набрала 14 очков и теперь точно не опустится ниже четвертого места в группе, которое позволяет попасть в четвертьфинал. Перед заключительным туром таблица группы А выглядит так:

1. Россия — 14 очков

2. Швейцария — 12

3. Словакия — 12

4. Чехия — 10

5. Швеция — 10

6. Дания — 9

7. Великобритания — 4

8. Белоруссия — 4

Однако подопечные Валерия Брагина в теории еще могут упустить первую строчку в группе А, которая позволяет встретиться в 1/4 финала ЧМ с более слабым соперником — тем, что займет четвертое место в группе B.

Напомним, пары в плей-офф распределяются следующим образом:

первое место группы А — четвертая команда группы В;

первое место группы В — четвертая команда группы А;

второе место группы А — третья команда группы В;

второе место группы В — третья команда группы А.

Чтобы занять первое место и обеспечить себе гладкую дорогу в четвертьфинал, России необходимо набрать больше очков, чем словаки и швейцарцы, — и победа над Белоруссией в последнем матче группового этапа должна окончательно поставить точку в этом вопросе.

В последних встречах Красная машина нашла свою игру и одержала три победы подряд — над Данией (3:0), Швейцарией (4:1) и Швецией (хотя здесь пришлось столкнуться с большими трудностями, и счет получился лишь 3:2 по буллитам). Тем не менее, если не произойдет какого-то чуда, команда Белоруссии, пережившая скандал с лишением национального флага и ощутимо упавшая духом, не должна стать серьезным препятствием для подопечных Брагина.

В данный момент Белоруссия располагается на последнем месте в группе А, уступая даже весьма слабым в хоккее британцам по дополнительным показателям. У обеих команд по четыре очка за шесть матчей, но в личной встрече белорусы проиграли сборной Великобритании (3:4) и потому оказались сейчас лишь на восьмой строчке.

Подопечным Михаила Захарова остается только радоваться, что в этом году команда, занявшая последнее место в группе, не вылетает из элитного дивизиона чемпионата мира, поскольку из-за пандемии коронавируса был отменен розыгрыш низшего дивизиона.

Таким образом, даже полный провал на мировом форуме не будет иметь судьбоносного значения для сборной Белоруссии. Однако все равно обидно, что после неожиданной победы над крепкой Швецией (1:0) на старте чемпионата мира белорусы начали уступать всем подряд, а последний матч и вовсе проиграли с унизительно разгромным счетом — 0:6 от Швейцарии!

Генеральный менеджер минского «Динамо» Андрей Парфимович подробно объяснил причины неудач сборной Белоруссии, сделав акцент на устаревшей модели игры.

«Многие команды ушли вперед, а мы остались на месте. В игре со Швейцарией позволяли соперникам создавать слишком много голевых ситуаций, оставляли на растерзание двух молодых вратарей. Они часто выручали. Но бесконечно это делать невозможно.

Система, по которой играет сборная Белоруссии, в большинстве матчей не сработала. Очень глубокая игра, близко к своей зоне, практически без форчекинга в средней зоне. Так получилось, что и Дания, и даже Великобритания показали намного более современный хоккей, чем Белоруссия», — цитирует Парфимовича портал Hockey.by.

На этом фоне сборная России, которая проиграла пока только один матч в группе — словакам (1:3), — а в остальных победила, нередко забрасывая сопернику три и более шайбы, выглядит настоящим монстром. Исход встречи кажется максимально очевидным, однако не стоит забывать тот самый матч со Словакией, в котором Красная машина уступила этому сопернику впервые за 17 лет. В игровых видах спорта может случиться все.

Председатель Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) Дмитрий Басков напомнил, что команда оказала достойное сопротивление Швеции (1:0) и Чехии (2:3 в овертайме), так что и России не стоит ждать сладкой жизни. При этом Басков переложил основную вину в поражениях на тренерский штаб, заявив, что он якобы не верит в команду.

«Несмотря на результаты последних матчей, я глубоко убежден, что игроки в нашей команде — профессионалы. Несмотря на частую критику со стороны тренерского штаба, нынешний состав сборной — один из сильнейших за последние годы, в нем очень много ребят из КХЛ, лучшие парни из внутреннего чемпионата, дополненные нашей талантливой молодежью.

Я не любитель жить прошлыми заслугами, но в конце концов, получилось же у нас навязать борьбу Швеции, Чехии, да и в других матчах шансы зацепиться имелись. Самое время для тренерского штаба перейти от критики игроков к конструктивному общению с командой и поиску оптимальных решений для достойного завершения чемпионата мира», — подытожил Басков.

Матч пройдет 1 июня и начнется в 20.15 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.