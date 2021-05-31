Исторический провал шведов: как Россия пробилась в четвертьфинал ЧМ

Битва за плей-офф

Накануне матча сборная России располагалась на втором месте в группе А с 12 очками, уступая лидирующим швейцарцам лишь по дополнительным показателям и имея при этом матч в запасе. «Красной машине» было достаточно набрать еще одно очко, чтобы гарантировать себе место в топ-4 по итогам группового этапа и выход в 1/4 финала.

У шведов положение было намного хуже: они располагались лишь на шестой строчке в группе А с девятью очками и должны были обязательно побеждать Россию для того, чтобы сохранить математические шансы на попадание в плей-офф.

Однако и «Красная машина» собиралась выдать свой максимум, чтобы досрочно пробиться в четвертьфинал и не оставлять решение этого вопроса на последний матч группового этапа, который она проведет 1 июня против Белоруссии.

Тем более что в команду Валерия Брагина накануне матча влились опытные игроки из НХЛ — нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко и защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов, которые закончили отбывать обязательный карантин.

Кроме того, в строй вернулся форвард «Коламбус Блю Джекетс» Михаил Григоренко, который пропустил три матча из-за травмы. До получения повреждения этот нападающий успел забить победный гол чехам в тяжелейшем матче (4:3), и команде его очень не хватало.

Состав на матч против шведов. Изучаем и готовимся смотреть — в 20:15 на Первом и на https://t.co/hVuJjUSFTb, в 01:15 на Матч ТВ

#россиявмоемсердце pic.twitter.com/i7IBgy08sk — Хоккей России (@russiahockey) May 31, 2021

Первый период

Россия начала матч так активно, словно именно ей нужно было добывать победу любой ценой. Уже на второй минуте Никита Задоров отобрал шайбу в центре площадки и выдал шикарный пас на Антона Бурдасова, который выскочил один на один с вратарем, но не смог в упор переиграть Адама Рейдеборна!

Страсти продолжали накаляться. Спустя минуту Артем Швец-Роговой устроил стычку с Магнусом Нюгреном прямо на пятаке «Тре крунур», отомстив за грубый силовой прием.

Оба получили по двухминутному удалению, и команды энергично отыграли это время в формате «4 на 4», причем шведы практически не покидали свою половину площадки — Россия постоянно находилась в атаке.

Как только составы команд вернулись к привычным «5 на 5», желто-синие наконец проснулись и предприняли первую организованную попытку атаки, которая завершилась броском с острого угла — голкипер Александр Самонов уверенно зафиксировал шайбу. Тогда «Тре крунур» решили оказать давление на вратаря и спровоцировали разборки на льду. Россияне ответили им силой, и началась уже вторая заварушка за несколько минут.

Судьи оценили эти события неоднозначно и по какой-то причине удалили на две минуты только российского защитника Артема Зуба, оставив подопечных Валерия Брагина в меньшинстве. Это решение оказалось роковым для «Красной машины»: они пропустили первую шайбу.

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов замешкался при выводе шайбы из зоны, шведы перехватили снаряд и организовали голевую атаку. Самонов отразил первый бросок, но шайба отлетела прямо на нападающего Йеспера Фредена, который поразил пустой угол ворот — 1:0 на восьмой минуте.

Антон Слепышев мог сразу же восстановить статус-кво — сам отобрал шайбу, вышел один на один с Рейдеборном, но не сумел направить снаряд над щитком вратаря — тот совершил еще один чудесный сейв.

Несмотря на такой обескураживающий поворот событий, Россия продолжала играть с преимуществом, постоянно нанося броски по воротам «Тре крунур», — и почти всегда с близкого расстояния. Шведы с таким трудом выбирались из своей зоны, что казалось, будто «Красная машина» играет в большинстве.

Потихоньку вливались в игру и новобранцы из НХЛ. Например, Тарасенко имел отличную возможность отличиться за пару минут до конца периода: подкараулил опасный отскок после броска Зуба на пятаке шведов, но даже с двух попыток не смог пробить Рейдеборна, который проводил лучший матч в жизни.

Игра достигла такого градуса напряжения, что после ожесточенного столпотворения возле ворот «Тре крунур» кому-то из игроков сломали клюшку, и команды еще пару минут играли, не обращая на это никакого внимания, — не было возможности даже подумать об этом. Клюшка в это время болталась в центре площадки, периодически останавливая шайбу, а затем откатилась куда-то к борту.

Так и завершился первый период — Россия проигрывала со счетом 0:1, хотя из логики игры это совершенно не вытекало.

Второй период

«Красная машина» продолжала доминировать на площадке и часто находилась в позиционных атаках, однако стала создавать меньше по-настоящему острых моментов и выходов один на один.

Шведы не стеснялись всем составом выстраиваться перед воротами, словно уже начали играть на удержание счета.

Однажды в середине периода Россия так долго владела шайбой, что соперники, осевшие возле своих ворот и лишенные возможности смениться, порядком устали и почти перестали передвигаться. «Тре крунур» лишь вяло поворачивались в сторону игроков «Красной машины» и делали пару движений, пытаясь перекрыть пространство для броска. Однако и в этой ситуации подопечные Брагина не смогли забить — после одного из бросков шайба прилетела в ловушку к Рейдеборну, и в игре наступила спасительная для шведов пауза.

Затем команды обменялись жесткими нападениями на вратарей.

Слепышев подхватил шайбу и попытался проникнуть на пятак сборной Швеции, однако нападающий Андреас Вингерли резко толкнул его в бок и случайно направил прямо в собственного голкипера. В итоге Слепышев просто снес Рейдеборна вместе с воротами, спровоцировав новые разборки между командами. К счастью для «Красной машины», судьи на этот раз грамотно разобрались в эпизоде и не стали удалять ни в чем не повинного россиянина — команды продолжили играть в равных составах.

Однако вскоре шведы отомстили: форвард Макс Фриберг вышел один на один с Самоновым, забить не смог, но проскочил за ворота и отдал обратный пас на пятак, где его партнер в попытке забить на полном ходу врезался в российского вратаря. И в этом случае судьи не стали никого наказывать.

Первые удаления в этом периоде случились лишь за восемь минут до сирены на перерыв: нападающий Евгений Тимкин и защитник Лоуренс Пилут потолкались в центре площадки, за что оба получили по малому штрафу.

Игра «4 на 4» не привела к множеству опасных моментов — команды были внимательны в обороне. Однако когда на площадку вернулись полные составы, шведы стали выглядеть гораздо инициативнее.

Фриберг перехватил шайбу в зоне сборной России, вышел на рандеву с Самоновым и нанес бросок в упор — голкипер совершил невероятное спасение. Еще несколько раз подопечным Брагина приходилось спасать ворота от второй пропущенной шайбы, и казалось, что боевой настрой «Красной машины» постепенно угасает. Сирена на перерыв ознаменовала, что впереди остался лишь один период, а шведы по-прежнему впереди — 1:0.

Третий период

Россия уже на первой минуте оказалась в меньшинстве: Слепышев сыграл клюшкой, сидя на бортике, в то время как со льда уходил тот, кого он должен был сменить. Из-за этого судьи посчитали, что у сборной России получилось численное большинство — шесть человек на льду, что карается двухминутным штрафом.

Прекрасно помня, что пока единственную шайбу в матче «Красная машина» пропустила как раз в формате «четыре на пять», подопечные Брагина плотно закрылись возле ворот, однако российской защите все же не хватало надежности.

Шведы несколько раз смогли нанести опасные броски с добиванием либо с подставлением клюшки на пятаке, и лишь чудом сборная России не пропустила вторую шайбу.

Но не тут-то было: через несколько минут удалился Никита Нестеров за игру высоко поднятой клюшкой, которой он зарядил по лицу соперника. И в этом случае удалось отбиться, но россияне потеряли много сил, в то время как шведы почувствовали себя увереннее, и казалось, что теперь они без проблем дотерпят до конца матча и удержат победу.

Однако за восемь минут до конца основного времени сборной России наконец улыбнулась удача — и в ворота шведов влетело то, что не удавалось забить весь матч.

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов технично протащил шайбу по правому флангу, красиво обыграл соперника и покатил на пятак, где от конька Слепышева снаряд влетел в угол ворот Рейдеборна — 1:1!

Не дав сопернику опомниться, «Красная машина» выиграла вбрасывание в центре площадки, Тарасенко добрался до пятака и нанес бросок — Рейдеборн справился, однако шайба отскочила к Александру Барабанову, и тот неотразимо пробил под щиток вратаря — 2:1!

12 секунд - и шайба снова в воротах Рейдеборна. Это делают Володя Тарасенко (первое очко на турнире!) и Саша Барабанов с неудобной. Красиво! #RUSSWE #IIHFWorlds #снамироссия pic.twitter.com/cfstT3MGSK — Хоккей России (@russiahockey) May 31, 2021

Шведов такое положение дел совершенно не устраивало — им необходимо было побеждать, чтобы сохранить шансы на плей-офф. И на руку «Тре крунур» сыграло то, что Россия совершенно раскрылась на кураже и начала играть в отчаянный хоккей на встречных курсах.

Это позволило нападающему «Баффало Сэйбрз» Виктору Олофссону обыграть на левом фланге соперника, сместиться в центр и уже без сопротивления расстрелять Самонова — 2:2.

За полторы минуты до конца основного времени шведы оставили ворота пустыми, выпустив вместо Рейдеборна шестого полевого, однако это не помогло им забить победный гол, и игра перетекла в овертайм.

Это автоматически означало, что Россия вышла в плей-офф чемпионата мира, поскольку даже в случае проигрыша она получила бы одно очко и гарантировала себе место в топ-4 группы А.

А вот шведам необходимо было добывать победу в овертайме, чтобы заработать хотя бы два очка и претендовать на выход в четвертьфинал. Стоит отметить, что по истечении 60 минут «Тре крунур» превзошли Россию по броскам в створ — 27:24 за весь матч и 12:4 конкретно в третьем периоде, хотя в середине игры «Красная машина» владела явным преимуществом по этому показателю — 16:6.

Овертайм

Шведы владели шайбой и инициативой весь овертайм, а у сборной России можно выделить лишь один по-настоящему яркий момент, когда Григоренко вышел один на один с вратарем, но отпустил снаряд слишком далеко и не забил. Тем не менее «Красная машина» не позволила себя одолеть, и упорное противостояние перетекло в буллиты.

Серия буллитов

Шведы наносили броски первыми. Рикард Раккель попытался объехать Самонова и отправить шайбу в правый угол, однако перестарался и уехал слишком далеко. В итоге угол стал слишком острым, и шансов на взятие ворот не осталось. Однако и Слепышев следом не сумел пробить Рейдеборна и не вывел сборную России вперед.

После этого Олофссон нанес бросок, не сближаясь с Самоновым, но угодил лишь в щиток. А вот Иван Морозов оказался точнее и запустил шайбу между ног Рейдеборну — 1:0 в пользу «Красной машины»!

После этого игроки и той, и другой команды взяли себе на вооружение метод Морозова, и следующие три шайбы влетали исключительно в «домик» обоим вратарям. За шведов забили Адриан Кемпе и Йонатан Пудас, а за россиян — Бурдасов, и счет по буллитам стал 2:2.

Затем последовали два неудачных броска в исполнении Сергея Толчинского и Маркуса Серенсена, и к воротам направился Владимир Тарасенко, которому досталась последняя попытка в этой серии буллитов.

Нападающий «Сент-Луиса» красиво решил исход встречи — резко сместился влево, заставив Рейдеборна завалиться на лед, и вколотил шайбу с острого угла прямо под перекладину!

Вот именно на таком спокойствии Владимир Тарасенко добывает победу сборной России. https://t.co/UiPrAlyS5L pic.twitter.com/w2jJm8tmHE — Хоккей России (@russiahockey) May 31, 2021

Итог

Сборная России одержала победу в матче (3:2), набрала два очка — в сумме стало 14 — и официально вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

1 июня в матче с белорусами «Красной машине» предстоит определить, с какого места она пройдет в плей-офф. Чем выше строчка, тем слабее соперник должен попасться в 1/4. В данный момент сборная России занимает первое место в группе А.

Что касается сборной Швеции, то из-за поражения по буллитам она набрала одно очко (десять в сумме) и расположилась на пятом месте в таблице. Это последний матч «Тре крунур» на групповом этапе, а значит, и на турнире — они окончательно лишились шансов подняться в топ-4 группы А и пробиться в плей-офф чемпионата мира. Это первый случай в истории, когда «Тре крунур» не смогли выйти из группы на мировом форуме.