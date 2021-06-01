«Матч был, как финал»: что говорили о победе России над Швецией на ЧМ по хоккею

Сборная России за тур до конца группового этапа обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею – 2021, обыграв в серии буллитов команду Швеции, которая, в свою очередь, по итогам встречи выбыла с мирового первенства.

Победа национальной сборной стала подарком на юбилей главному тренеру — Валерию Брагину, который 31 мая отпраздновал 65-летие.

После матча он похвалил команду, подчеркнув, что такая игра — очень полезна перед стартом плей-офф, а также признался, что не знал о публикации в прессе состава сборной еще накануне встречи.

«Я даже не знал о том, что заранее был опубликован состав на матч в прессе. Мы всегда даем заранее состав, чтобы ребята готовились. Очень хорошая и полезная игра перед плей-офф, временами неплохо играли. Хорошая игра Александра Самонова. Перед третьим периодом сделали перестановку, это сыграло свою роль. Обычно 31 мая я дома был, приезжал из молодежной сборной. Первый раз так отмечал день рождения. Сказал в раздевалке спасибо ребятам, что они галстук подарили», — заявил специалист.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил, что этот матч для команды был сродни финалу, а также заявил, что встреча внесет серьезный вклад в формирование сборной на таком высоком уровне.

«Этот матч был, как финал. Все-таки шведы — сильная команда, хотя в овертайме у нас два момента было, а у них — ни одного. В третьем периоде у них много моментов было, но такой хоккей я люблю — захватывающий, достойный. Скажу, что этот матч связан с формированием команды на таком высоком уровне, и победа в нем придает уверенность», — цитирует Третьяка ТАСС.

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг отметил, что Швеция стала самым серьезным соперником российских хоккеистов на этом турнире. Он также подчеркнул, что матч был очень важен в рамках подготовки к плей-офф мирового первенства и поможет сборной и тренерскому штабу извлечь много полезных уроков, которые пригодятся в следующих играх.

«Это была игра уровня плей-офф, хотел бы отметить самоотдачу и характер команды. Тренерский штаб в третьем периоде внес коррективы по ходу матча, и мы за счет этого смогли забить. После допустили череду ошибок и пропустили гол, будем работать над тем, как этого избежать в следующих матчах. Но сегодня надо отдать должное шведам, они очень здорово играли - пока для нас это был самый сильный соперник на турнире», — передает слова Ротенберга ТАСС.

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлов после матча заявил, что такой результат, как невыход в плей-офф, является провалом лично для него и для всей команды. Он признался, что ему жаль игроков, которые выходили биться в этом матче, а также поделился, что ему понравилось, как играла команда, несмотря на итоговый результат.

«Это большой провал для меня, как тренера, и большой провал для нас, как хоккейной нации. Мы недовольны результатом, но что есть, то есть. Мы не можем изменить этот результат. Нам помешали два поражения на старте, особенно с Белоруссией», — заявил специалист.

В этом матче впервые приняли участие игроки, приехавшие по ходу ЧМ в сборную из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — нападающий Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Орлов. Вратарь Сергей Бобровский, напомним, будет готов к четвертьфиналу.

Проявить себя в матче смогли оба — на счету Орлова голевая передача, а Тарасенко забросил победный буллит. О том, что хоккеисты быстро влились в рабочий темп, заявил олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский в комментарии «Газете.Ru».

«Тарасенко забросил победный буллит, Орлов отдал пас, который привел к первому голу. Считаю, что они влились хорошо — чего еще мы должны от них ждать? Думаю, что в следующем матче они будут играть еще лучше. Игра держала нас в напряжении все 65 минут, и плюс еще буллиты. Игра красивая, хорошая, с переменным успехом. Наши здорово начали, потом шведы перехватывали инициативу, потом — опять наши. Хоккей красивый, наверное, все болельщики получили огромное удовольствие», — высказался он.

Двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпиады-1998 Сергей Немчинов поздравил российскую команду с выходом в плей-офф, а также отметил, что особенно хорошо российские хоккеисты провели первый период, создав большое количество моментов, которые необходимо надо использовать. Экс-хоккеист также выделил индивидуальное мастерство игроков — Дмитрия Орлова, Антона Слепышева, Владимира Тарасенко и Александра Барабанова.

«Хотел бы поздравить нашу сборную с победой и с выходом в плей-офф. Игра мне очень понравилась, особенно первый период, когда у нас было очень много моментов — надо было забивать. Шведы после заброшенной шайбы стали ее удерживать, отбрасываться. Наши нагнетали напряжение на ворота соперника и отыгрались. Конечно, там здорово сыграл Орлов: проявил индивидуальное мастерство, обыграл защитника и выдал прекрасный пас Слепышеву, который сравнял счет. А потом выиграли вбрасывание, был пас под дальнюю синюю линию, выход один в ноль — бросок от Тарасенко шведский вратарь отразил, а потом Барабанов исполнил прекрасно и хладнокровно послал шайбу в ворота между ног», — произнес Немчинов в беседе с «Газетой.Ru».

Вылет Швеции из ЧМ до стадии плей-офф, по словам Немчинова, — это достаточно большая сенсация, потому что команда изначально ехала на турнир в статусе одного из фаворитов, в составе которого собраны сильные игроки, способные бороться за самые высокие места на мировом первенстве.

При этом экс-хоккеист призвал не связывать это с карантинными мерами, обязательными из-за пандемии коронавируса, потому что все сборные находятся в равных условиях.

«Конечно, невыход Швеции в плей-офф — большая сенсация. Они были, наверное, одни из фаворитов. В составе этой команды приехали игроки из НХЛ, игроки, которые выступали в КХЛ, у них очень хорошая сборная. Талантливые молодые игроки. Почему так случилось? Скорее всего это вопрос к тренеру. Видимо, в начале турнира не всерьез восприняли те команды, против которых они играли. Недонастроились на эти игры. Думаю, здесь не стоит ссылаться на карантинные условия, потому что все команды находятся в одинаковой ситуации. Живут в одной гостинице, тренируются одинаково, карантин все проходят одинаково», — заключил специалист.

Следующий матч, который станет завершающим на групповом этапе, Россия проведет уже 1 июня против сборной Белоруссии. Стартовое вбрасывание состоится не ранее 20:15 по московскому времени.