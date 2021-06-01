«Он был нашей скалой»: Варламов заменил Сорокина и стал героем матча с «Бостоном»

«Торонто» — «Монреаль» — 1:3 (счет в серии 3-4)

«Канадиенс», одержав победу в решающем матче первого раунда Кубка Стэнли, стали последней командой, пробившийся в четвертьфинал.

«Мэйпл Лифс», будучи однозначными фаворитами, были лучше практически в каждой игре серии. Обиднее того, что в пятом матче, который «Торонто» выигрывал по всем статьям и должен был заканчивать победой в серии, в итоге из-за чудовищных ошибок «листья» сами отдали в овертайме. В шестой встрече произошло то же самое, что вывело команды на решающую седьмую игру в Торонто.

«Монреаль» вышел вперед в начале второго периода, когда незамысловатый проход по флангу и бросок с кистей Брендана Галлахера неожиданно завершился голом — вратарь хозяев Джек Кэмпбелл, кажется, и сам не ожидал такого развития событий. Позднее он назовет эту пропущенную шайбу «худшей в карьере».

Un moment parfait pour son premier but de la sйrie.



Perfect timing to score his first of the series.#GoHabsGo pic.twitter.com/uox67zPgM2 — Canadiens Montrйal (@CanadiensMTL) June 1, 2021

«Торонто» продолжал давить, снова перебросал «Хабс», но в итоге пропустил вторую шайбу: Пьер Энгвалль получил малый штраф и отправился в боксы, а менее чем через минуту Кори Перри забил с пятака. За четыре с половиной минуты до финальной сирены «Мэйпл Лифс» сняли вратаря, что вылилось в гол Тайлера Тоффоли в пустые ворота. Играя в шесть полевых, «Торонто» все-таки смог отыграть одну шайбу усилиями Вильяма Нюландера, однако на этом все.

«Мы разочарованы и раздавлены. Ожидали от себя другого и были способны на большее», — резюмировал наставник «Торонто» Шелдон Киф.

Для «Торонто» продолжается исторический кошмар в плей-офф: «листья» проиграли восемь матчей подряд в плей-офф, в которых могли выигрывать серию, а в последний раз команда проходила дальше первого раунда еще в далеком 2004 году. «Монреаль» в свою очередь пробился в четвертьфинал впервые за шесть лет, где теперь встретится с «Виннипегом», в своей серии 1/8 вчистую разнесшим звездный «Эдмонтон».

Нападающий «листьев» Илья Михеев снова не сумел отличиться в плей-офф, хотя выходил на лед в каждом из семи матчей. За карьеру он пока ни разу не набирал очков в кубковых матчах за океаном, которых у него накопилось уже 12. Не менее досаднее ситуация и у защитника «Канадиенс» Александра Романова, который был ключевым игроком «Хабс» в регулярке, но в Кубке Стэнли не был включен в заявку ни на одну встречу. По крайней мере, в отличие от Михеева, у него еще остаются шансы сыграть в плей-офф в своем первом сезоне в НХЛ.

«Бостон» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:4 ОТ (счет в серии 1-1)

«Островитяне» во втором матче четвертьфинальной серии сравняли счет с «Брюинз», прервав тем самым пятиматчевую победную серию «мишек». В первой игре «Бостон» без шансов разобрался с «Айлендерс», после чего Барри Тротц решил поменять героя серии с «Питтсбургом» Илью Сорокина на другого российского вратаря Семена Варламова. И это полностью оправдалось.

На третьей минуте счет открыли хоккеисты «Брюиз». Это Чарли Койл играючи обвел зазевавшегося Ника Ледди и занес шайбу в ворота Варламова. Вскоре «мишки» получили первое большинство, но реализовать его не смогли. А вот «островитяне» после удаления Давида Пастрняка в начале второго периода со своей задачей справились: Джош Бейли то ли бросал низом, то ли отдавал передачу на пятак, но после серии рикошетов шайба пролетела прямо под щитками Туукки Раска. Спустя пять минут гости уже были впереди после того, как шайба, отскочив от борта прямо на пятак Раска, была занесена в ворота Кайлом Палмьери. В концовке периода Майк Райлли оставил «Бостон» в меньшинстве, и Жан-Габриэль Пажо в борьбе возле пятака (снова) замкнул передачу.

«Брюинз» из игры не выключились и ударно провели последнюю десятиминутку третьего периода. Сначала Патрису Баржерону удался классный бросок в девятку, а Брэд Маршан (он, кстати, стал шестым игроком в истории «Брюинз», набравшим 100 очков в плей-офф) в большинстве счет сравнял не менее эффектным броском из левого угла вбрасываний в нижний угол ворот Варламова.

Впрочем, если бы не Варламов, вытащивший «островитян» в нескольких опасных моментах и закончивший игру с 39 сейвами, то «Айлендерс» бы пропустили больше. Вот, например, так «Бостон» мог выигрывать уже без овертайма:

Varlamov big stop on Hall pic.twitter.com/u6p8knCGqK — Rob Taub (@RTaub_) June 1, 2021

Тем не менее игра перешла в дополнительный период, где победу «Айлендерс» принес гол Кейси Сизикаса.

THE OT WINNER FROM CASEY CIZIKAS pic.twitter.com/gGhhuREskz — x - New York Islanders (@NYIslanders) June 1, 2021

На протяжении всего сезона в команде Тротца вратарский вопрос был приятной головной болью. Опытный Варламов и новичок Сорокин оба были сверхнадежды, а Илья, заняв место в воротах в серии с «Бостоном», выиграл четыре матча кряду и был в шаге от исторического рекорда лиги, но после неудачи в первой игре с «Бостоном» в рамку вернулся еще более мотивированный Варламов.

«Решение было простым. У нас два отличных вратаря. Варламов – ветеран, он не боится таких моментов. В течение всего года он был нашей скалой. Все дело было в его предыдущих матчах против «Бостона». В регулярке он сыграл против них 5-1, пропуская в среднем, как мне кажется, меньше двух шайб за игру», – объяснил Тротц после матча.