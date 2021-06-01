«Никакой политики»: в РФС отреагировали на отказ Дании пускать российских фанатов на матч Евро

Дания отказалась пускать российских болельщиков на матч чемпионата Европы по футболу, который состоится 21 июня в Копенгагене. Это будет заключительная игра группы B для датской и российской команд, а значит, с большой долей вероятности в ней будет решаться судьба выхода в 1/8 финала Евро.

Однако сборная России проведет этот важнейший матч без поддержки примерно 2,5 тысяч фанатов, которые, по информации «СЭ», уже приобрели билеты на игру. Датские власти объяснили свое решение коронавирусными ограничениями, а Российский футбольный союз (РФС) уже обратился в УЕФА с просьбой поспособствовать решению этого вопроса.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью «Газете.Ru» отметил, что не считает действия датчан намеренной акцией против сборной России.

«Можно только выразить крайнее сожаление в связи с таким решением датчан, но я не вижу здесь никакой политики, не вижу никакого умышленного ущемления интересов нашей сборной. Так сложились обстоятельства.

Не мне судить, адекватны такие меры или нет. Внутри Европейского союза существуют свои правила, и мы о них прекрасно знаем. Некоторые страны только-только разрешили въезжать другим гражданам ЕС, имеющим прививки.

Если бы у нас была серьезная эпидемиологическая обстановка, то, конечно, и мы бы никого не пустили. Например, как Израиль, который вообще закрыл границы для всех — и привитых, и не привитых».

Также Колосков ответил, что существует вероятность того, что Дания пойдет навстречу России и УЕФА и позволит некоторым фанатам посетить матч.

«О каком-то ограниченном количестве болельщиков можно было бы договориться в виде исключения. Либо по дипломатическим каналам, либо через УЕФА, чтобы он, грубо говоря, надавил на федерацию футбола Дании и на правительство. Все-таки наша команда в Копенгаген прилетит, и представители России там будут.

Но пока остается только посочувствовать нашим болельщикам, которые заплатили деньги, купили билеты на матч, заплатили за перелет, забронировали отели. Мы стали заложниками ситуации, из которой, наверное, можно выйти, если мы подключим серьезные ресурсы, — такие, как дипломатические каналы и УЕФА», — подчеркнул Колосков.

Наконец почетный президент РФС исключил всякую вероятность того, что из-за коронавирусных ограничений въезд в Копенгаген будет запрещен для сборной России.

«Есть ли опасность недопуска сборной? Нет, нет, нет! Этого не может быть. Датчанам тут же присудят поражение со счетом 0:3, это не в их интересах.

Какой-то особый регламент будет для сборной и для нашей делегации в целом. Датчане пропишут его — так же, как это планируется сделать на Олимпийских играх в Токио, где все команды будут изолированы и им не разрешено будет покидать олимпийскую деревню. Такие же ограничения существуют сейчас на чемпионате мира по хоккею в Риге.

Конечно, будут жесткие ограничительные меры, но, благо, наша команда приедет в Копенгаген на срок полутора суток всего-навсего.

Определенное спортивное преимущество, конечно, будет на стороне датчан, поскольку там не будет наших болельщиков. Так что это негативное решение по отношению к российским фанатам, которое косвенно коснется и команды», — подытожил Колосков.

Напомним, власти Дании разделили другие страны на три категории — в зависимости от степени тяжести их эпидемиологической ситуации. Россия входит в ту группу, гражданам которой разрешено посещать Данию только при наличии уважительной причины — такой, как учеба, определенные дела по бизнесу, неотложные семейные обстоятельства. Делать исключение для посещения одного матча Евро датские власти не стали.

При этом другие соперники датчан — финны и бельгийцы — смогут беспрепятственно прибыть в Копенгаген на матчи своих сборных, поскольку их страны считаются более безопасными в плане коронавируса.

Финнам будет необходимо лишь предъявить справку с отрицательным результатом теста, а бельгийцам, если они не привиты, нужно будет отбыть карантин.

Но если Дания согласилась принимать у себя матчи Евро, пускать фанатов на стадион, разрешать въезд тысячам людей из Бельгии и Финляндии, организуя им развлекательную программу, разве приезд 2,5 тысяч россиян, многие из которых уже привиты либо в обязательном порядке покажут отрицательный тест, резко изменил бы ситуацию к худшему?

Остается надеяться, что УЕФА сможет договориться с местными властями об исключении для российских фанатов хотя бы на одни сутки. Иначе в решающем матче группового этапа соперник получит ощутимое психологическое преимущество.

Расписание матчей группы B

1) Бельгия — Россия (12 июня, 22.00 мск, Санкт-Петербург)

2) Финляндия — Россия (16 июня, 16.00 мск, Санкт-Петербург)

3) Россия — Дания (21 июня, 22.00 мск, Копенгаген)