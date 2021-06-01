Россия разгромила белорусов и вышла на Канаду в 1/4 финала ЧМ

Сборная России разгромила Белоруссию со счетом 6:0 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. В первом периоде в ворота белорусов влетели пять безответных шайб. Уже на 36-й секунде Никита Нестеров решился на бросок в касание от синей линии и удивительно легко пробил вратаря Константина Шостака — 1:0.

Спустя три минуты Эмиль Галимов увеличил преимущество «Красной машины» — набросил на пятак с правого фланга, рассчитывая на замыкание Владислава Гаврикова, однако тому даже не пришлось вмешиваться: шайба и так влетела в ворота из-за неумелых попыток белорусов ее выбить, а голкипер снова ничего не смог поделать. 2:0.

После такого обескураживающего начала главный тренер сборной Белоруссии Михаил Захаров решил сменить вратаря и выпустил вместо Шостака Алексея Колосова. Однако это не особо помогло — спустя пять минут и этот голкипер пропустил от подопечных Валерия Брагина.

На этот раз отличился Максим Шалунов — лучший снайпер Кубка Гагарина, — причем этот гол стал для него первым на турнире. Нападающий ЦСКА удачно подправил шайбу на пятаке после мощного броска Никиты Задорова с дальней дистанции — 3:0!

После этого белорусы будто вошли в состояние шока и бросили играть, вяло наблюдая за тем, как «Красная машина» развивает одну атаку за другой.

Едва прошла минута с прошлого взятия ворот, как Михаил Григоренко довел счет до неприличного. Дмитрий Воронков перехватил шайбу за чужими воротами, покатил на пятак Антону Слепышеву, а тот неожиданно отдал под бросок накатившему вторым темпом Григоренко, который не промахнулся с близкого расстояния — 4:0.

Мы еще не запутались в гифках, поэтому вот: небрежный пас, хаос на пятаке, Григоренко. Для гола достаточно двух значений уравнения, а тут все три. pic.twitter.com/wSwULQ9lHD — Хоккей России (@russiahockey) June 1, 2021

За три минуты до конца периода Нестеров оформил дубль: Владимир Тарасенко отличным пасом вывел его один на один с вратарем, и защитник «Калгари Флэймз» обманным движением увел Колосова в один угол, а шайбу отправил в другой.

Во втором периоде белорусы собрали остатки гордости в кулак и вышли биться. Им даже удалось нанести больше бросков по воротам, чем сборной России, — пять против четырех. Однако общей картины это не изменило: «Красная машина» по-прежнему доминировала, и общее количество бросков в любом случае оставалось за ней — 21 против девяти у белорусов.

В заключительном периоде жирную точку в матче поставил Дмитрий Воронков — 20-летний нападающий в касание отправил шайбу в створ после отличного паса Слепышева на пятак. 6:0!

Благодаря этой шайбе «Красная машина» стала самой забивающей командой на групповом этапе ЧМ — в ее активе 28 голов, в то время как Швейцария и Чехия забили по 27.

Счет 6:0 состоялся - Дима Воронков оказался там, где ему и надо быть - перед воротами. Передача Слепышева - искусство #RUSBEL #IIHFWorlds #снамироссия pic.twitter.com/UGqjRNfDme — Хоккей России (@russiahockey) June 1, 2021

Также благодаря этой уверенной победе сборная России закончила предварительный этап чемпионата мира по хоккею на первом месте в группе А.

Итоговая таблица группы:

1) Россия (17 очков)

2) Швейцария (15)

3) Чехия (13)

4) Словакия (12)

5) Швеция (10)

6) Дания (9)

7) Великобритания (4)

8) Белоруссия (4)

Таким образом, в четвертьфинал от группы А пробились Россия, Швейцария, Чехия и Словакия, оказавшиеся в топ-4.

В группе B судьба плей-офф решалась в матче хозяев чемпионата мира — латвийцев — с немцами. Эта встреча шла параллельно с игрой сборной России и определяла, с каким соперником «Красная машина» встретится в четвертьфинале.

Вариантов было три:

1) Германия побеждает в основное время, занимает третью строчку в группе и проходит в плей-офф; в таком случае Латвия остается на шестой позиции и вылетает с турнира; Канада сохраняет за собой четвертое место и проходит в четвертьфинал, где встречается с победителем группы А, то есть с Россией.

2) Латвия побеждает в основное время, проходит в плей-офф; Германия вылетает; Канада сохраняет четвертое место и встречается с Россией;

3) Основное время заканчивается вничью, матч переходит в овертайм; в таком случае и Германия, и Латвия проходят в плей-офф, поскольку даже проигравшая команда набирает один балл, сравнивается по очкам с Канадой и Казахстаном и обходит эти сборные по дополнительным показателям. Канада вылетает с турнира; в четвертьфинале Россия встречается с командой, проигравшей в матче Германия — Латвия.

Когда стало ясно, что немцам и латвийцам достаточно ничьей для выхода в четвертьфинал, резко возросло количество ставок именно на такой результат, так что в букмекерской сфере даже начали подозревать возможный «договорняк».

«В какой-то момент аналитики зафиксировали повышенное количество ставок на ничейный исход. Коэффициенты изменились примерно с четырех на примерно два, то есть упали в два раза на ничейный исход.

Кроме того, учитывая появившуюся информацию о возможности договорного матча, все букмекеры были вынуждены понизить максимальную сумму ставки на исход», — рассказал «Газете.Ru» директор по развитию букмекерской конторы OLIMPBET Константин Гусев.

Однако Германия и Латвия не стали разочаровывать зрителей и подогревать слухи о возможном «договорняке», выдав вполне боевой матч. Встреча завершилась в основное время победой Германии со счетом 2:1. В итоге Латвия покинула турнир, а сборная Канады чудом пробилась в четвертьфинал, где попала на Россию.

Итоговая таблица группы B:

1) США (18 очков)

2) Финляндия (17)

3) Германия (12)

4) Канада (10)

5) Казахстан (10)

6) Латвия (9)

7) Норвегия (8)

8) Италия (0)

Таким образом, в плей-офф из группы B вышли США, Финляндия, Германия и Канада.

Все пары четвертьфинала:

1) Россия — Канада (3 июня в 20.15 мск)

2) Чехия — Финляндия (3 июня в 20.15 мск)

3) США — Словакия (3 июня в 16.15 мск)

4) Швейцария — Германия (3 июня в 16.15 мск).