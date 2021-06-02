Выбор Черчесова: Россия опубликовала заявку на Евро-2020

2 июня главный тренерский штаб сборной России объявил состав на чемпионат Европы по футболу, где всего через 10 дней национальной команде предстоит стартовать в Санкт-Петербурге поединком против грозной Бельгии.

Накануне главная команда страны провела во Вроцлаве контрольный поединок с Польшей и разошлась миром (1:1), отыгравшись по ходу первого тайма: Вячеслав Караваев на дальней штанге замкнул подачу Александра Головина.

«Думать осталось 52 минуты. Сегодня заявку подаем. Но до 12 июня любая команда может делать замены из-за травм и ковида. Все, кто у нас, будет работать дальше, — цитировал Sport24 Станислава Черчесова по окончании игры.

— Кстати, у Самошникова выявлено повреждение, сделали МРТ, неделю плюс-минус будет восстанавливаться. Будем думать».

В итоге в официальную заявку главный тренер защитника казанского «Рубина» не включил, также оставив без чемпионата Европы вратаря санкт-петербургского «Зенита» Андрея Лунева и защитника московского «Динамо» Романа Евгеньева.

Не попал в список и его одноклубник, юный плеймейкер Арсен Захарян, ярко проявивший себя в весенней части сезона Российской премьер-лиги, но это было ожидаемо, поскольку он даже не работал со сборной на сборе в Австрии из-за ангины.

Официальная заявка сборной России на Евро-2020

вратари: Юрий Дюпин («Рубин»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»);

защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Марио Фернандес (ЦСКА), Юрий Жирков («Зенит»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Андрей Семенов («Ахмат»);

полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако», Франция), Даниил Фомин («Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев («Зенит»), Андрей Мостовой («Зенит»), Магомед Оздоев («Зенит»), Денис Макаров («Рубин»), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Денис Черышев («Валенсия», Испания);

нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный (ЦСКА), Александр Соболев («Спартак»).

«Удивляет отсутствие Лунева»

Своими впечатлениями от выбора тренерского штаба российской сборной поделился в прошлом полузащитник национальной команды, а также «Спартака» и «Рубина» Денис Бояринцев.

«Меня удивляет отсутствие Лунева. Может быть, какое-то недомогание есть у игрока. Мне кажется, в расширенном списке он был самым опытным, наравне с Шуниным. Думаю, что это связано с возможной травмой. То, что в состав не попали Самошников, Евгеньев и Захарян – они все равно получат определенный опыт, хорошо, что их привлекают, — рассказал экс-футболист «Газете.Ru».

- Наверное, из них Самошников имел больше шансов попасть в окончательную заявку. Он мне симпатичен, играет на хороших скоростях и мог бы на фланге добавить. Есть Кудряшов, но если мы опять будем играть в три центральных защитника, Самошников бы слева помог. Вчера играл Кузяев – все-таки это не его амплуа. А Самошников мог бы создать конкуренцию на позиции левого защитника. У нас есть такая проблема, что Кудряшова заменить некем, если его налево ставить».

Высказался Бояринцев также и о ситуации с невызовом стаража ворот московского «Локомотива» Маринато Гильерме, который после ухода из сборной Игоря Акинфеева поначалу был у Черчесова вообще основным.

«Что не попал даже в расширенную заявку Гильерме, не удивляет. Он хороший вратарь, неплохо стоит в клубе. Но в сборной у него нет такой стабильности, как в «Локомотиве». В данной ситуации, наверное, выбор изначальной четверки вратарей был правильным. Хотя Сафонов тоже пропустил много, его появление тоже немного непонятно», — сказал Бояринцев.

«Чемпионат Европы – престижный турнир, и оказаться в итоговой тройке было бы логичнее Луневу. Подозреваю, что у него действительно есть какие-то проблемы со здоровьем. Вряд ли дело в игровых моментах, он поопытнее остальных ребят».

Высказался бывший футболист и о ситуации с группой атаки национальной команды.

«Если оценивать атаку по последнему матчу, мало что поменялось по сравнению с чемпионатом мира. Ставка идет на фактурного нападающего – это, прежде всего, Дзюба. Заболотный провел неплохой сезон в «Сочи», вернулся в родной ЦСКА – наверное, испытывает хорошие и положительные эмоции. Если исходить из рисунка сборной в последних матчах, нужен второй фактурный форвард, — считает Бояринцев.

— Есть еще и Соболев, но он в плане созидания посильнее этих двоих. Возможно, сборная будет играть в два нападающих. Кроме того, в игре с Польшей неплохо в первом тайме в атаке смотрелся Миранчук. Он и Соболев, скорее, могут играть в оттяжке. Есть Головин, который, наверное, был лучшим в матче с поляками, он в неплохой форме, и в атаке он – светлое пятно в плане игровой мысли.

Возвращаясь к Заболотному, он создаст конкуренцию. Сейчас он выглядит как второй номер Дзюбы. Но если выбирать из других форвардов, он, наверное, наиболее достоин того, чтобы попасть в окончательный список сборной.

Также оценил бывший спартаковец игру национальной команды в товарищеском матче против Польши.

«По матчу с Польшей было заметно, что не хватает Черышева. На мой взгляд, он был лучшим у нас на чемпионате мира, он играл очень полезно, если оценивать, сколько он сделал по системе «гол плюс пас». Пока непонятно, куда его добавлять. Если все у него будет нормально, он прибавит разнообразия в атаке. Еще в этой игре мне очень понравился Караваев, правый фланг у нас работал хорошо. А вот левый фактически отсутствовал — ни подключений, ни подач, в левую зону почти не выходили. Конечно, нет опытных Акинфеева и Игнашевича – их сложно кем-то заменить, — отметил Бояринцев.

— А в обороне есть проблемы. Надеюсь, их легко устранить. Оборона, видимо, у нас будет насыщенная – но жалко, что нет сильной конкуренции среди центральных защитников.

Хорошо, что Джикия не получил серьезную травму, потому что его потеря стала бы сильной головной болью для тренерского штаба. В целом, первый тайм понравился, но в атаке надо прибавлять. Мы говорим о том, что должно быть больше креатива в нападении.

Если будут играть Головин и Черышев, я уверен, голевых моментов будет намного больше. Но это, конечно, получится в ущерб оборонительным действиям, и в каких-то матчах, к примеру, против бельгийцев, на это будет сложно пойти».

«Доверяю Черчесову»

Также своим мнением о выборе Черчесова поделился бывший форвард сборной России, а также московских «Локомотива» и «Динамо» и ряда европейских клубов, включая амстердамский «Аякс», Дмитрий Булыкин.

«Я доверяю Черчесову. Он провел сборы, посмотрел, кто как выглядит, кто сможет помочь ему добиться результата и выполнить его требования. И выбрал тех, за которых нам предстоит болеть на ближайшем Евро, — рассказал экс-форвард «Газете.Ru».

— Меня не удивило отсутствие в итоговом списке Лунева. У Черчесова было время и поговорить, и посмотреть, и определиться. Тем более, он сам бывший вратарь, поэтому здесь уж точно я ему доверяю.

По матчу с Польшей, конечно, есть вопросы. Но игра была товарищеская, она многое показала. И в плане того, в каком состоянии футболисты, и какие игровые схемы предлагает тренер. Думаю, это состав, приближенный к чемпионату Европы.

Понятное дело, что к этой игре готовятся не так, как к матчу европейского первенства. Но определенные наброски уже видны.

Можно было ставить Дзюбу с условным Смоловым. Но мы видели, кто играл с Польшей и помогал и Дзюбе, и Заболотному. Можно много рассуждать, каких футболистов можно было бы пригласить. Но Черчесов выбрал именно этих, поставил на них. И теперь надо ждать от нашей сборной результата и тренерской мысли».

Возможные изменения

Хотя заявка на чемпионат Европы подана официально, по правилам УЕФА на этот турнир, она не является окончательной. В этом году не только разрешено заявить 26 вместо обычных 23-х человек.

Каждая сборная до старта турнира может сделать неограниченное количество изменений в своих заявках из-за травм или коронавируса.

Единственное, обоснованность замены необходимо будет подтвердить документально — то есть справкой от врачей.

Именно поэтому все не попавшие в итоговый список игроки продолжат работу с командой и еще теоретически могут сыграть на Евро. Более того, Черчесов и его штаб, в случае надобности, вполне могут прибегнуть и к резервному списку, куда включены футболисты, не вызванные для подготовки к турниру, но остающиеся в обойме.

В него, напомним, попали: Александр Максименко («Спартак»), Игорь Смольников («Краснодар»), Дмитрий Чистяков («Зенит»), Юрий Газинский («Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо»), Резиуан Мирзов («Химки») и Федор Смолов («Локомотив»).