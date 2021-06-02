Трудная задача: как Анчелотти заменит Зидана в «Реале»

Решение Зидана

Слухи об уходе Зинедина Зидана по окончании сезона-2020/21 ходили давно. Сам специалист на эту тему хранил упорное молчание, а вот игроки команды надеялись, что он останется. Например, Тони Кроос за пару дней до объявления этой новости говорил, что Зизу обязательно рассказал бы все сначала своим подопечным.

Так и случилось. Французский тренер накануне своей встречи с президентом Флорентино Пересом обзвонил всю команду, поведав, что уходит. Ну а потом уже встретился с патроном и объявил о своем решении ему.

Перес вроде бы хотел, чтобы француз, которым он всегда восхищался и как игроком, и потом как тренером, остался, но удивлен в итоге вряд ли был.

Открытое письмо Зидана, опубликованное в газете Marca, дает недвусмысленно понять, что на этот раз тренер вполне мог бы продолжить работу в клубе, но посчитал, что ему недостаточно доверяют, особенно с учетом всего, что он сам сделал для «королевского клуба» в два периода своей работы главным тренером.

О причинах разногласий между Пересом и Зиданом можно пока только догадываться, но вероятно, свою роль сыграли постоянные слухи в «ручной» для президента мадридской прессе об отставке Зизу, ситуация с продлением контракта капитана Серхио Рамоса, трансферный вопрос в целом и авантюра с Суперлигой, в которой тренерский штаб и весь состав «Реала» были непосвященными зрителями.

Четвертый выбор

Так или иначе, клуб оказался перед необходимостью поиска нового рулевого. Вопрос решился ожидаемо оперативно. Правда, возможно, не совсем так, как изначально планировал Перес.

Вариантом номер один, который президент не только держал в уме, но и прорабатывал еще до решения Зидана был Макс Аллегри. Тренер тоже был заинтересован и даже сам отклонил ряд предложений от неплохих клубов, но потом «Ювентус» уволил Андреа Пирло и позвал Аллегри вернуться, что тот и сделал, отвергнув теперь уже «Реал».

После этого Перес приступил к переговорам по двум другим специалистам, но аргентинца Маурисио Почеттино, которого президент в целом давно был не прочь видеть главным тренером «сливочных», не отпустил французский «ПСЖ». Не помогло даже желание самого специалиста, не раз звучавшее ранее и высказанное снова, работать в «Реале».

Ну а с покинувшим «Интер» из-за разногласий с руководством миланского клуба Антонио Конте просто не договорились. Перес не смог пойти на условия итальянского тренера по организации работы команды и трансферной кампании.

В итоге пришлось обратиться к запасному варианту, которым и стал работавший в Мадриде с 2013 по 2015 годы Анчелотти.

Ради возвращения в столицу Испании итальянский специалист даже отказался от зарплаты в €13 млн, которые он получал в «Эвертоне» и подписал трехлетний контракт с окладом €6 млн.

Ну а «Реал» заплатит за его переход определенную компенсацию. В свое время такое Перес уже проделывал, забирая у «Интера» Жозе Моуринью за €16 млн.

Серьезные сомнения

В СМИ пишут, что Анчелотти испытывал некоторое смущение из-за того, что не был основным вариантом для Переса, но в итоге все же решил, что предложение вернуться в Мадрид слишком заманчиво.

Его приход в «Реал» означает, что «королевский клуб» не собирается устраивать радикальной перестройки, а будет работать в той же игровой концепции, что и при Зидане, обновляясь плавно.

Анчелотти в принципе является учителем Зизу, который многое дал ему во время игровой карьеры француза. И уже тогда, работая под руководством итальянца в «Ювентусе», полузащитник активно интересовался всем, что связано с работой тренера.

С тех пор прошло много времени и сейчас, кажется, что Зидан уже превзошел своего наставника. Дело даже не в достижениях по карьере, которые можно сравнивать, но сложно определить чьи лучше.

Прямо сейчас Зидан моложе и свежее и находится в куда лучшей форме. Пока Анчелотти после «Реала» неудачно работал в мюнхенской «Баварии», после чего имел эпизодические успехи в куда более скромных «Наполи» и «Эвертоне», Зидан творил историю.

Приняв «Реал» по ходу сезона-2015/16 в первый раз, он успел трижды подряд выиграть Лигу чемпионов и еще один раз взять испанскую Ла Лигу.

Когда француз ушел, решив, что теперь команда нуждается в обновлении и перестройке, которую должен провести другой человек, «сливочные» рассыпались. На победные рельсы они снова встали лишь с возвращением Зизу.

И хотя за следующий 2,5-летний цикл уже не было побед в главном еврокубке, достижения тренера выглядят где-то еще более впечатляющими: с заметно состарившейся командой, страдающей из-за травм и отсутствия глубины, он выиграл чемпионат Испании в прошлом сезоне, а в нынешнем боролся за титул до последнего и к тому же добрался до полуфинала ЛЧ.

Заменить Зидана в «Реале» будет очень сложно, и у многих есть вполне обоснованные сомнения, что нынешнему Анчелотти это под силу. Главным козырем француза является прекрасная тактическая работа в важных матчах. В этом ему фактически нет равных в мире, и вот тут, конечно, сыграть такую же роль Карло будет очень сложно.

Очевидные плюсы

С другой стороны хоронить практикующего итальянского специалиста еще очень рано, и у него есть несколько очевидных плюсов, на которые вправе рассчитывать Перес.

Анчелотти в свой 61 год по-прежнему остается мастером создания атмосферы в раздевалке. В «Реале» на неумении найти общий язык со всей разношерстной компанией суперзвезд горели многие специалисты, и именитые, и сильные в тактическом плане.

Стиль Карло заключается в подстройке тактики под имеющийся в распоряжении набор игроков, что, во-первых, было свойственно «Реалу» при Зидане, а во-вторых, просто необходимо нынешнему составу команды.

Итальянец абсолютно точно способен удержать «Реал» на топ-уровне, то есть в борьбе во всех турнирах, а вот приведет ли все это к трофеям — вопрос второй.

Интересно, что Анчелотти приезжает в Мадрид супермотивированным стать первым тренером в истории футбола, который побеждал во всех пяти топ-чемпионатах.

Интересно, что испанскую лигу он мог выиграть и в первый заход, но в сезоне-2014/15 его «Реал», начинавший кампанию как явная доминирующая сила в чемпионате, посыпался зимой, и в итоге это закончилось отставкой специалиста.

С тех пор Анчелотти добавил к победам в итальянской Серии А, французской Лиге 1 и Английской премьер-лиге немецкую Бундеслигу и стоит на пороге фантастического достижения.

Кроме того, еще одним плюсом от этого назначения может стать решение вопроса с договором Рамоса. Итальянец вполне способен убедить капитана пойти на небольшое понижение зарплаты и оставить его в команде, что станет для «Реала» большим подспорьем.