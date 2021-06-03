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Последний россиянин во Франции: Медведев впервые вышел в 1/8 «Ролан Гаррос»

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Медведев обыграл Опелку и пробился в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

В матче третьего круга «Ролан Гаррос» вторая ракетка мира Даниил Медведев, который остался последним россиянином в мужской сетке, встречался с американцем Райлли Опелкой. Матч завершался со счетом 3:0 в пользу россиянина — он впервые в карьере пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

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На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию. Спасибо, что были с нами.

За выход в четвертьфинал Медведев сыграет с победителем пары Маркос Гирон (США) — Кристьян Гарин (Чили).

Выигрывает Даниил Медведев матч со счетом 6:4, 6:2, 6:4 и впервые в карьере пробивается в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

Непросто складывался первый сет для россиянина, но сумел он быстро найти свою игру. Ошибок, конечно, было предостаточно, но каждая победа Медведева на грунте — практически личное преодоление себя, учитывая то, как складываются у него дела на этом покрытии.

Не смог сопротивляться американец, понимая свое положение. Тройной матчбол и победа Медведева в гейме. 4:6.

Продолжает бодаться Опелка. Чудом буквально сохранил шансы на своей подаче, но Медведев все равно будет подавать на матч. 4:5.

Идеальная подача от Даниила и гейм под ноль. 3:5.

Очень тяжелый и нервный гейм для Медведева. С ошибки снова стартовал Опелка, но вернулся, а Медведев принял в аут по ширине. 3:4.

Чрезвычайна нестабильно играет Опелка сегодня, да и силы, кажется, заканчиваются. Несколько ошибок на приеме и 2:4.

Эх, еще один шанс на брейк был у Медведева, но спасается американец. 2:3.

Две отличные подачи от Медведева и подтвержденный брейк. 1:3.

Снова длительный розыгрыш, Опелка впервые за долгое время вышел вперед, но попал в сетку на приеме. С брейком ведет Медведев. 1:2.

А вот с приемом у американца туго. Медведев этим активно пользуется и разнообразно играет. 1:1.

Своя подача, как и у Медведева, у Опелки сильна. 1:0.

На сет подавал Медведев: начал с ошибки, но затем исправился тремя успешными подачами. 0:2.

Отыгрывает один гейм Опелка на своей подаче. 2:5.

В затяжных розыгрышах американец всерьез уступает второй ракетке мира, да и на своей подаче у Медведева все в порядке. 1:5.

Забирает гейм со своей подачи Опелка. Опять же, настораживает, что у обоих участились ошибки. 1:4.

В простых моментах ошибся Медведев. Но допустимо, учитывая разницу в счете. И снова с эйсом. 0:4.

Долгий гейм, но снова за Медведевым. Тройной брейк-поинт сумел отыграть американец, а с четвертым не справился. 0:3.

Снова двойная, но Медведева спасает эйс и шикарная диагональная подача. 0:2.

И снова подсел Опелка. Три мяча забрал Медведев, брейк-поинт и гейм под ноль. 0:1.

В сетку отправил простой мяч, но после классно подал и сделал сетбол. Реанимировал непростой сет Медведев и в итоге теперь ведет. 1:0.

Теперь и Опелка возвращается в игру на своей подаче. 4:5.

15 мячей подряд взял Медведев. Опелке нужно срочно что-то придумывать.

Эйс от Медведева и простая ошибка Опелки на приеме. 3:5.

Включился в игру Медведев. Шикарно сыграл на своей подаче, взял 11 мячей подряд и ведет с брейком. 3:4.

Под ноль забирает гейм Даниил на своей подаче и сравнивает счет. 3:3.

И тут же обратный брейк от Медведева! Сначала обменялись ошибками, затем россиянин здорово обвел, а Опелка ошибся у сетки. 3:2.

Совсем не получается игра у Медведева пока. Две ошибки, тройной брейк-поинт у Опелки. 3:1.

Четыре брейк-поинта упустил Медведев. Не самое лучшее начало.

Очень неудачно начал гейм Опелка на своей подаче, что привело к тройному брейк-поинту. Сумел отыграться Райлли, пусть и вытаскивал россиянин тяжелейшие мячи, и забирает он гейм благодаря тросу. 2:1.

С двойной начал Медведев, сделал эйс, но у Опелки брейк-поинт после простой ошибки россиянина. Благодаря классной подаче выровнял Даниил ситуацию, а с решающим приемом американец не справился. 1:1 по геймам.

Спокойно забирает гейм на своей подаче американец. 1:0.

Матч начался!

Медведев после вылета с турнира Аслана Карацева, Андрея Рублева, Романа Сафиуллина и Карена Хачанова остается единственным россиянином в сетке «Ролан Гаррос».

Только что завершился матч Фабио Фоньини — Федерико Дельбонис (0:3). Игра с участием Медведева должна стартовать ориентировочно в 17.00 по мск.

Матч состоится третьим запуском на втором по значимости корте парижского спорткомплекса — корте имени Сюзанн Ленглен.

В третьем круге мужского одиночного разряда на «Ролан Гаррос» россиянин Даниил Медведев, посеянный под вторым номером, встречается с неуступчивым американцем Рейлли Опелкой. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.