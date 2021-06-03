Последний россиянин во Франции: Медведев впервые вышел в 1/8 «Ролан Гаррос»

На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию. Спасибо, что были с нами.
За выход в четвертьфинал Медведев сыграет с победителем пары Маркос Гирон (США) — Кристьян Гарин (Чили).
Выигрывает Даниил Медведев матч со счетом 6:4, 6:2, 6:4 и впервые в карьере пробивается в 1/8 финала «Ролан Гаррос».
Непросто складывался первый сет для россиянина, но сумел он быстро найти свою игру. Ошибок, конечно, было предостаточно, но каждая победа Медведева на грунте — практически личное преодоление себя, учитывая то, как складываются у него дела на этом покрытии.
Не смог сопротивляться американец, понимая свое положение. Тройной матчбол и победа Медведева в гейме. 4:6.
Продолжает бодаться Опелка. Чудом буквально сохранил шансы на своей подаче, но Медведев все равно будет подавать на матч. 4:5.
Идеальная подача от Даниила и гейм под ноль. 3:5.
Очень тяжелый и нервный гейм для Медведева. С ошибки снова стартовал Опелка, но вернулся, а Медведев принял в аут по ширине. 3:4.
Чрезвычайна нестабильно играет Опелка сегодня, да и силы, кажется, заканчиваются. Несколько ошибок на приеме и 2:4.
Эх, еще один шанс на брейк был у Медведева, но спасается американец. 2:3.
Две отличные подачи от Медведева и подтвержденный брейк. 1:3.
Снова длительный розыгрыш, Опелка впервые за долгое время вышел вперед, но попал в сетку на приеме. С брейком ведет Медведев. 1:2.
А вот с приемом у американца туго. Медведев этим активно пользуется и разнообразно играет. 1:1.
Своя подача, как и у Медведева, у Опелки сильна. 1:0.
На сет подавал Медведев: начал с ошибки, но затем исправился тремя успешными подачами. 0:2.
Отыгрывает один гейм Опелка на своей подаче. 2:5.
В затяжных розыгрышах американец всерьез уступает второй ракетке мира, да и на своей подаче у Медведева все в порядке. 1:5.
Забирает гейм со своей подачи Опелка. Опять же, настораживает, что у обоих участились ошибки. 1:4.
В простых моментах ошибся Медведев. Но допустимо, учитывая разницу в счете. И снова с эйсом. 0:4.
Долгий гейм, но снова за Медведевым. Тройной брейк-поинт сумел отыграть американец, а с четвертым не справился. 0:3.
Снова двойная, но Медведева спасает эйс и шикарная диагональная подача. 0:2.
И снова подсел Опелка. Три мяча забрал Медведев, брейк-поинт и гейм под ноль. 0:1.
В сетку отправил простой мяч, но после классно подал и сделал сетбол. Реанимировал непростой сет Медведев и в итоге теперь ведет. 1:0.
Теперь и Опелка возвращается в игру на своей подаче. 4:5.
15 мячей подряд взял Медведев. Опелке нужно срочно что-то придумывать.
Эйс от Медведева и простая ошибка Опелки на приеме. 3:5.
Включился в игру Медведев. Шикарно сыграл на своей подаче, взял 11 мячей подряд и ведет с брейком. 3:4.
Под ноль забирает гейм Даниил на своей подаче и сравнивает счет. 3:3.
И тут же обратный брейк от Медведева! Сначала обменялись ошибками, затем россиянин здорово обвел, а Опелка ошибся у сетки. 3:2.
Совсем не получается игра у Медведева пока. Две ошибки, тройной брейк-поинт у Опелки. 3:1.
Четыре брейк-поинта упустил Медведев. Не самое лучшее начало.
Очень неудачно начал гейм Опелка на своей подаче, что привело к тройному брейк-поинту. Сумел отыграться Райлли, пусть и вытаскивал россиянин тяжелейшие мячи, и забирает он гейм благодаря тросу. 2:1.
С двойной начал Медведев, сделал эйс, но у Опелки брейк-поинт после простой ошибки россиянина. Благодаря классной подаче выровнял Даниил ситуацию, а с решающим приемом американец не справился. 1:1 по геймам.
Спокойно забирает гейм на своей подаче американец. 1:0.
Матч начался!
Медведев после вылета с турнира Аслана Карацева, Андрея Рублева, Романа Сафиуллина и Карена Хачанова остается единственным россиянином в сетке «Ролан Гаррос».
Только что завершился матч Фабио Фоньини — Федерико Дельбонис (0:3). Игра с участием Медведева должна стартовать ориентировочно в 17.00 по мск.
Матч состоится третьим запуском на втором по значимости корте парижского спорткомплекса — корте имени Сюзанн Ленглен.
В третьем круге мужского одиночного разряда на «Ролан Гаррос» россиянин Даниил Медведев, посеянный под вторым номером, встречается с неуступчивым американцем Рейлли Опелкой. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.