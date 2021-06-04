«Фантастическое позорище»: что говорят о поражении России от Канады

Сборная России завершила свое выступление на чемпионате мира по хоккею неожиданно рано, уступив одному из самых слабых составов Канады в истории на стадии четвертьфинала. Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу «кленовых листьев».

В составе победителей точными бросками отметились Адам Хенрик и Эндрю Манджапане, а у россиян единственную шайбу забросил Евгений Тимкин.

После матча главный тренер сборной России Валерий Брагин признал результат неудовлетворительным и посетовал на то, что его подопечные не смогли вскрыть оборону соперника.

«Перед игрой мы сказали, что нужно играть активно, быстро, агрессивно. Старались, временами что-то получалось, что-то нет. Бывают такие матчи. Самое главное — противник сыграл от обороны, почти без провалов. Не смогли взломать их защиту. В овертайме пропустили гол.

Уровень нашего хоккея? Сложно сказать, надо все проанализировать, подумать. Канадцы есть канадцы. Они всегда играют неплохо. Как-то сравнивать неэтично.

Мысли по итогам сезона? По сборной, конечно, результат неудовлетворительный. Очень расстроен, игроки расстроены. Комментировать особо нечего», — передает слова Брагина «Чемпионат.com».

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что после этого конфуза команда должна начать настраиваться на победу на Олимпийских играх — 2022, а также похвалил игроков за самоотдачу.

«Теперь наша задача выиграть Олимпийские игры в Пекине, а что касается сегодняшнего поражения, то сложно говорить о какой-то системной ошибке в овертайме в формате «три на три». Это сугубо индивидуальное мастерство защитника сборной Канады. Сегодня была равная игра, все игроки отдали все — это 100 процентов», — передает слова Ротенберга ТАСС.

Бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов отметил, что российским игрокам банально не повезло, а также призвал не списывать поражение на ошибки арбитра.

«Искать оправданий в судейских решениях не стоит. У нас было одно большинство, у них два — и одно они использовали. У нас шикарная молодежь. Дмитрий Воронков, Иван Морозов… Даже только набирающие ход в КХЛ не терялись, игра-то была ровненькая.

Голову пеплом посыпать не надо, потому что проделан большущий объем работы. Наверное, я давно так не говорил: нам просто не повезло.

У нас было преимущество, все карты в руках. Но первый период немного подкосил — надо было забивать свое и уходить на второй период в хорошем настроении. Ребята начали хорошо, была уверенность, но не было реализации. А потом и уверенность подсела», — сказал Сафронов в беседе с «Газетой.Ru».

Капитан сборной России Антон Слепышев заявил, что его команда действовала с канадцами на равных, хотя должна была играть сильнее:

«Поражение — наша общая вина. Не может быть виноват кто-то один. Обидно вылетать на ранней стадии. Мы прибавляли от игры к игре, но споткнулись на канадцах. Уступили в равной игре, но должны были действовать лучше. Поражение — всегда сирота, мы готовы к критике, но она должна быть конструктивной. Уверен, что даже такие обидные поражения сделают нас сильнее».

Олимпийский чемпион Виталий Прохоров в разговоре с «Газетой.Ru» раскритиковал подопечных Валерия Брагина, отметив, что россияне не показали свою лучшую игру.

«Впечатления, мягко говоря, не очень. Не скажу, что на этот чемпионат приехала очень сильная сборная Канады, ребята молодые. А игры-то у нас не было видно, если честно. Мы контролировали шайбу очень плохо, не понимали, что с ней делать. Были какие-то моменты — два-три раза, когда что-то происходило. Но не держали нить игры. Сказать, что мы были сильнее этой молодой команды, я не могу. Игра была абсолютно равная, во втором периоде канадцы даже нас переигрывали. Итоговый счет закономерен, в формате «три на три» они завладели инициативой и держали ее. И спокойно ведь играли, что удивительно. Техника была видна, у канадцев она была посильнее.

Есть такое понятие, как класс, и у наших он был намного выше. По оборонительной линии, по вратарской, в нападении — по мастерству. Но у нас не было игры, когда мы бы все контролировали, атаковали, держали шайбу и подбирали ее. Мы должны быть быстрее во всех компонентах, а этого не было», — подчеркнул Прохоров.

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев увидел проблему в том, что Россия считалась фаворитом перед игрой с «кленовыми листьями».

«Обидное поражение в овертайме. Ребята достойно сражались, но, к сожалению, дальше четвертьфинала пробиться не смогли. Очень обидно. Мы возлагали большие надежды на нашу команду, ждали побед. Результат неприемлемый. Думаю, будут серьезные разборки в штабе наших тренеров. Неприятно. Мы все расстроены.

Канадцы — наши вечные сложные соперники уже много десятилетий. Проблема в том, что все ставили на Россию. Говорили, что Канада плохо начала чемпионат, еле-еле вышла в плей-офф. Но я как раз предупреждал, что не нужно думать об этом: на чемпионате мира нет слабых и сильных команд, зато есть много факторов, которые могут повлиять на результат игры», — отметил Свищев.

А известный комментатор Алексей Андронов назвал поражение сборной России «фантастическим позорищем».

«Это какое-то фантастическое позорище. Проиграть составом с Бобровским и шестью защитниками из НХЛ этой Канаде. Где Адам Хенрик и Диллон Дюбе — звезды. «Красная машина» едет дальше. «Красная машинка» лежит в кювете. На боку», — написал Андронов в своем Telegram-канале.

Дмитрий Губерниев, коллега Андронова, отметил, что россиянам надо как следует поработать, чтобы избежать провала на Олимпиаде.

«Мы должны были обыгрывать эту Канаду. Но мы знаем, как они могут собраться. Это был досрочный финал, который мы проиграли. Проиграл тренер, команда и весь российский хоккей. Надо дальше работать, если мы не хотим опозориться на Олимпиаде», — подытожил Губерниев.