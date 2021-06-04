Обвинений не выдвинули: французская полиция отпустила российскую теннисистку

В прокуратуре Парижа подтвердили освобождение Яны Сизиковой, задержанной накануне, из отделения Центральной службы гонок и игр (SCCJ) судебной полиции в Нантере. Работу по делу российской теннисистки при этом не прекращена.

«Следствие продолжается», — уточнили во французском ведомстве РИА «Новости».

О задержании 26-летней спортсменки стало известно 4 июня. Изначально имя задержанной теннисистки местные правоохранители скрывали, однако газета Le Parisien вскоре уточнила, что это именно Сизикова. Как оказалось, россиянка подозревается в «спортивной коррупции и организованном групповом мошенничестве». Речь идет о прошлогоднем матче »Ролан Гаррос» с участием Сизиковой, в котором она допустила две двойные ошибки подряд и странно присела на корт, сразу после чего в букмекерских конторах случился шквал ставок на поражение пары Сизикова / Мэдисон Бренгл в игре против Андреа Миту / Патрисия-Мария Циг. Так оно впоследствии и случилось, в результате чего россиянка вместе с напарницей вылетели с Открытого чемпионата Франции.

Тот инцидент вызвал интерес правоохранительных органов, и с октября 2020-го велось расследование. Сизикова была задержана 3 июня 2021 года, когда выходила с сеанса массажа. В этот же день россиянка вместе с соотечественницей Екатериной Александровой потерпела поражение в матче первого раунда «Ролан Гаррос» от австралийской пары Айла Томлянович / Сторим Сандерс. L'Équipe пишет, что задержание прошло мирно — правоохранители спокойно прошли на территорию «Ролан Гаррос» и встретили теннисистку около ее машины. Вскоре в гостиничном номере Сизиковой был проведен обыск.

Отпущена теннисистка была без предъявления официальных обвинений. По слова адвоката Сизиковой, все подозрения в договорной игре россиянка отрицает.

«Яне Сизиковой совершенно не в чем себя упрекнуть, и она намерена предоставить все необходимые объяснения французским следователям», — цитирует Фредерика Бело L'Équipe.

Кроме того, согласно информации юриста, подозрения в мошенничестве на тотализаторе для Сизиковой не были новостью. Якобы после того матча в сети россиянка прочитала статью некого итальянского блогера, пишущего о теннисе, в котором он как раз и ставил под сомнение честность спортсменки. После этого у Сизиковой был разговор с WTA, но она не предполагала, что ее могут задержать.

«В прошлом году, когда Яна наткнулась на какие-то слухи в интернете от итальянского блогера, который говорил о сфальсифицированных матчах, о сделанных ставках, она немедленно обратилась в WTA. У нее была встреча в WTA, она объяснила, что именно произошло, что ее тревожило. WTA сказала, что проведет расследование.

Но с тех пор Яна не получала никаких новостей от WTA, она приехала во Францию в этом году... Когда она была задержана во время «Ролан Гаррос» в условиях, которые описывает пресса, она была очень шокирована», – приводит слова Бело РИА «Новости Спорт».

Теперь Сизикова намерена подать жалобу, как утверждает ее адвокат. Россиянка планирует добиваться «быстрого возбуждения судебного дела по обвинению в клевете и клеветническом разоблачении» против того самого блогера. Самой Сизиковой в случае признания ее виновной может грозить тюремный срок вплоть до 10 лет заключения на территории Франции.

«Это абсолютно непропорционально раскладу, это абсолютно непропорционально фактам, учитывая, что она ничего не совершала и абсолютно невиновна», — уверен Бело.