Грозят бойкотом: Бразилия отказывается играть на Кубке Америки

Многострадальный Кубок Америки за последнюю неделю был перенесен дважды: сначала турнир отказались проводить в Колумбии из-за политической ситуации в стране, после этого права проведения лишили Аргентину, где по-прежнему остается тяжелой эпидемиологическая ситуация. Соревнование решили перенаправить в Бразилию, но и там возникли проблемы.

Накануне стало известно, что сборная Бразилии всерьез работает над тем, чтобы отказаться от участия в турнире. Так, по информации портала Globoesport, эта инициатива исходит от бразильских игроков, которые выступают в европейских клубах. Вопрос уже был поднят на встрече игроков команды, тренерского штаба и руководства Бразильской конфедерации футбола (CBF).

Газета Diario AS в свою очередь уточняет, что такое решение футболисты «селесао» приняли между собой сразу после того, как турнир перенесли в Бразилию. Они считают, что в стране не менее сложная ситуация с пандемией, чем в Аргентине. В том случае, если их не послушают, игроки намерены общаться с другими сборными в целях организации бойкота.

Главный тренер сборной Бразилии Тите не стал четко отвечать на вопрос о возможном снятии команды с Кубка Америки, однако заявил, что у руководства уже сформировано свое мнение, но публично его выразят не ранее матчей против Эквадора и Парагвая, которые пройдут 5 и 9 июня соответственно.

«У нас есть четкое мнение на этот счет и мы донесли его до президента [CBF]. <...> Но пока мы не станем его обнародовать. После этих двух игр я поделюсь своим мнением, <...> когда придет время они [игроки] также выскажутся», — заявил Тите.

Бразильская команда идет на первом месте в турнирной таблице южноамериканского отборочного турнира за право участия в финальном этапе чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Матч против Эквадора «селесао» выиграли со счетом 2:0, голами отметились Ришарлисон и Неймар. Подопечные Тите смогли одержать пять побед в пяти играх.

Кубок Америки должен был состояться летом 2020 года, однако в марте было объявлено, что из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир будет перенесен на год. Изначально матчи должны были пройти в двух странах – Колумбии и Аргентине, однако при подготовке к соревнованию в конце мая колумбийская Федерация футбола направила запрос в Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) с просьбой перенести Кубок Америки на конец года из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.

Когда только встал вопрос переноса Кубка Америки в Бразилию, целый ряд штатов отказался принимать у себя матчи турнира. Против этого выступили северо-восточные штаты Алагоас, Баия, Параиба, Пернамбуку и Риу-Гранди-ду-Норти, юго-восточные Минас-Жерайс и Сан-Паулу, а также южный Риу-Гранди-ду-Сул. Причем штат Пернамбуку заявил об отказе заранее. Решение мотивировалось всплеском числа заболевших COVID-19, что привело к усилению карантинных мер в административном центре Пернамбуку Ресифи.

«Несмотря на то, что официального обращения от Бразильской конфедерации футбола (CBF) пока не поступало, правительство штата подчеркивает, что текущая эпидемиологическая ситуация не позволяет проводить мероприятия масштаба Кубка Америки в Пернамбуку», — было указано в заявлении правительства региона.

1 июня глава гражданской канцелярии администрации президента Луис Эдуарду Рамус отметил, что окончательно вопрос о проведении Кубка Америки в Бразилии еще не решен. Власти Бразилии при обсуждении при его обсуждении настаивают на том, что матчи турнира должны проходить без зрителей, а состав делегаций футбольных сборных не должен превышать 65 человек. При этом каждый участник должен быть привит от коронавируса.

О том, что Бразилия все же примет Кубок Америки летом 2021 года, было объявлено спустя сутки после заявления Рамуса. С официальным подтверждением выступил президент южноамериканской республики Жаир Болсонару.

В своей речи он также пояснил, что страна в этом году уже провела ряд игр первого этапа Кубка Либертадорес — главного клубного турнира континента, и это не привело к проблемам.

«Мы, естественно вместе с губернаторами, выбрали места проведения [игр]. Сейчас принять матчи согласились уже четверо губернаторов — из Бразилиа, Рио-де-Жанейро, Мату-Гросу-ду-Сул и Гояс. Есть еще один, он немного запоздал, но выразил готовность принять Кубок Америки. Все указывает на то, что с соблюдением всех протоколов Бразилия примет Кубок Америки», — заявил бразильский президент.

Кубок Америки является старейшим из существующих международных континентальных футбольных турниров. Чемпионат Европы, который также пройдет этим летом, младше южноамериканского турнира на 44 года. Действующим обладателем Кубка является Бразилия, на счету которой девять титулов.