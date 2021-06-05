Обидчики России — в финале ЧМ: Канада сенсационно победила США

Сборная Канады чудом вышла из группы в плей-офф чемпионата мира, потерпев четыре поражения в семи встречах и зацепившись за спасительное четвертое место лишь благодаря поражению Латвии от Германии (1:2) в последнем туре и своему превосходству над Казахстаном по дополнительным показателям.

В четвертьфинале «кленовые листья» еще более сенсационно одолели мощную по составу команду России (2:1 в овертайме), которая, в отличие от них, пробилась в плей-офф с первого места в группе А.

В полуфинале судьба поставила канадцев перед необходимостью совершить еще одно чудо — пройти крепкую сборную США, которая попала в плей-офф с первого места в группе B, а в четвертьфинале разнесла неуступчивых словаков со счетом 6:1.

Более того, на групповом этапе США громили в похожем стиле саму Канаду (5:1). Однако «кленовые» уже привыкли на этом ЧМ совершать подвиги и низвергать авторитеты, так что и со «звездно-полосатыми» не стали церемониться — забили уже на третьей минуте.

Молниеносная контратака левым флангом — и защитник Шон Уокер нанес мощный бросок из левого круга вбрасывания. Шайба попала в щиток американскому вратарю Кэлвину Питерсену, но отлетела прямо на набегающего вторым темпом канадца Брэндона Пирри, который моментально отреагировал и отправил ее в ворота — причем вместе с голкипером, в которого влетел по инерции. 1:0.

Сборная США была ошеломлена таким началом в исполнении канадцев, которые привезли на чемпионат мира свой пятый по силе состав без единой звезды НХЛ. Следующие минуты американцы пребывали в прострации, в то время как «кленовые» могли несколько раз увеличить преимущество.

Оставленный на растерзание Питерсен старательно выручал после бросков с близкого расстояния и мощных выстрелов от синей линии, лихорадочно выбрасывал шайбу клюшкой с собственного пятака, а однажды снова отбил ее перед собой, но на этот раз канадцы не воспользовались оплошностью.

Ближе к середине периода американцы наконец вспомнили, кто тут фаворит, и начали выбираться в опасные контратаки. Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Райан Донато был очень близок к тому, чтобы сравнять счет, когда на 11-й минуте угодил в штангу.

Под конец периода «звездно-полосатые» окончательно восстановили внутреннее равновесие, наладили контроль над шайбой и провели затяжную атаку, которая завершилась взятием ворот. Защитник Кристиан Воланин нанес сильный бросок от синей линии, а нападающий Колин Блэквелл подправил шайбу на пятаке — та пролетела между ног голкипера Дарси Кемпера.

На перерыв команды ушли с ничейным счетом (1:1), однако это не смутило упустивших преимущество канадцев. Второй период они начали так же бойко, как и первый, вновь завалив Питерсена множеством бросков. И уже на пятой минуте Эндрю Манджапане — тот самый нападающий, который похоронил сборную России в овертайме, — вывел «кленовых листьев» вперед.

Вингер «Калгари Флэймз» отвоевал шайбу за воротами американцев и отправил ее на пятак, где Коннор Браун попытался переправить снаряд в ворота, но замешкался под давлением троих соперников. Однако и тут Манджапане пришел на помощь и быстро протолкнул метавшуюся шайбу в цель — 2:1.

Еще серьезнее подорвать дух «звездно-полосатых» могла третья пропущенная шайба — и канадцы были очень близки к этому.

В середине периода американский нападающий Брайан Бойл получил двухминутное удаление, чем тут же воспользовались «кленовые». 22-летний нападающий Макс Комтуа нанес бросок с нескольких метров, и шайба влетела в ворота рикошетом от конька капитана команды Адама Хенрика. Однако судьи зафиксировали офсайд, гол канадцев был отменен, а сборная США смогла ненадолго выдохнуть.

Ненадолго – потому что неутомимый Манджапане оформил дубль в третьем периоде, увеличив преимущество своей команды. Браун выдал блестящую передачу на ход нападающему «Калгари Флэймз», шайба проскочила мимо двух игроков США, которые ничего не смогли поделать, и Манджапане хладнокровно реализовал выход один на один с вратарем — 3:1.

К чести «звездно-полосатых», они не стали расклеиваться и отреагировали почти мгновенно. Спустя всего три минуты после пропущенного гола форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Кевин Руни прорвался к воротам и нанес опасный бросок, голкипер отразил шайбу перед собой, но 21-летний нападающий сборной США Александр Хмелевски все же добил снаряд в ворота — 3:2.

Однако на этом снайперские подвиги американцев закончились — вратарь «кленовых» Дарси Кемпер блестяще играл в рамке, спасая команду во всех опасных моментах, а полевые игроки старались его не подводить, не прижимаясь к воротам и проводя очень много времени в атаке. Все это позволило канадцам удержать победу, и даже игра в формате «шесть на пять», когда американцы заменили Питерсена на шестого полевого, не помогла «звездно-полосатым» перехватить инициативу. Более того — такая игра заколотила последний гвоздь в крышку гроба американских надежд.

После перехвата шайбы нападающий сборной Канады Джастин Дэнфорт поразил пустые ворота – 4:2.

Так сборная США проиграла более слабой по составу команде Канады (2:3) и покинула чемпионат мира, лишившись очередного шанса завоевать долгожданное золото. В последний раз «звездно-полосатые» побеждали на мировом форуме аж в 1960 году.

И то медали ЧМ в тот год давали за результаты на Олимпийских играх. Таким образом, американцам золото досталось благодаря победе на домашней Олимпиаде в Скво-Вэлли, которая была признана одновременно 27-м чемпионатом мира и 38-м чемпионатом Европы по хоккею.

Если же рассматривать чемпионат мира как отдельный турнир, то в таком формате сборная США выигрывала его в последний раз в 1933 году!

Таким образом, проклятие ЧМ (60-летнее или 87-летнее) продолжает действовать, американцам предстоит матч только за бронзу, а в финал выходят канадцы.

Соперник «кленовых листьев» в борьбе за золото определится в матче Финляндия — Германия, который начнется 5 июня в 18.15 по московскому времени.

Матч за бронзу состоится 6 июня в 15.15, а финал пройдет в этот же день в 20.15.