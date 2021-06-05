Травмы, кровь и гол с пенальти: как Россия прошла последнюю проверку перед Евро

Всего через неделю сборная России стартует на чемпионате Европы матчем с грозной Бельгией, в составе которой выступают такие звезды мирового футбола, как Тибо Куртуа, Эден Азар, Кевин де Брейне и Ромелу Лукаку.

Последней проверкой перед Евро для дружины Станислава Черчесова стал товарищеский матч со сборной Болгарии.

За четыре дня до этого Россия не смогла справиться с Польшей (1:1), хотя на поле не выходил главный атакующий актив соперника — форвард «Баварии» Роберт Левандовски. Оставалось надеяться, что в игре с болгарами Россия проявит себя более ярко.

Изначально стартовый состав выглядел таким образом:

Однако уже с предматчевой разминки пришла неприятная новость: защитник Федор Кудряшов получил травму икроножной мышцы. По информации Первого канала, повреждение оказалось достаточно серьезным, так что игрок может даже выпасть из заявки на Евро. В итоге Черчесову пришлось поставить в стартовый состав Андрея Семенова, которого он планировал оставить на скамейке запасных.

Более того, хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов, который должен был играть в центре поля, неожиданно сместился назад и превратился в третьего центрального защитника. В итоге линия обороны выглядела так: Юрий Жирков (левый фланг) — Андрей Семенов, Георгий Джикия, Дмитрий Баринов — Вячеслав Караваев (правый фланг).

На скамейке запасных остались хавбеки Далер Кузяев и Алексей Миранчук, которые играли против Польши с первых минут, а вместо них вышли уже упомянутый Баринов и Алексей Ионов, расположившийся на правом краю атаки.

Итоговый стартовый состав: Антон Шунин, Юрий Жирков, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Вячеслав Караваев, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Александр Головин, Алексей Ионов, Артем Дзюба.

Киркоров спел перед матчем

Перед стартовым свистком состоялось традиционное исполнение гимна России, которое на этот раз доверили Филиппу Киркорову. Популярный певец родился в Болгарии и потому имеет прямое отношение к обеим командам.

Накануне матча его даже пригласили на тренировку сборной России, чтобы поддержать игроков. Звезда шоу-бизнеса перепутал Магомеда Оздоева с натурализованным бразильцем Марио Фернандесом,

Черчесов позже со смехом заявлял, что Киркоров назвал его «Черкесовым Станиславом Соломоновичем».

Когда диктор на московской «ВТБ-Арене» объявил, что гимн России исполнит «народный артист Филипп Бедросович Киркоров», трибуны засвистели. Однако артист не выказал никаких признаков беспокойства и исполнил гимн в своей характерной манере. Свист быстро прекратился, а закончилось все аплодисментами.

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Кровавая травма, проблемы в атаке и спасительный пенальти

Начало матча чуть не обернулось для России конфузом: уже на 4-й минуте болгары могли открыть счет. Полузащитник Момчил Цветанов вбежал в штрафную и нанес удар с нескольких метров, но Шунин отбил перед собой.

Сразу после этого мяч достался Доминику Янкову, который мог расстреливать ворота, однако Шунин и защитники накинулись на болгарского хавбека и коллективными усилиями выбили снаряд у него из-под ног. Больше подопечные Черчесова таких провалов не допускали.

С этой минуты мячом владела сборная России, а болгары выбрались из защиты лишь в нескольких контратаках — и ни одна не была реально опасна. Более того, с каждой минутой бело-зеленые все ближе опускались к своим воротам, словно даже в товарищеском матче не могли себе позволить рисковать.

Что касается сборной России, то она с удовольствием использовала открытое пространство, наигрывая свою основную модель атаки — дальний заброс на Дзюбу, скидка от него на врывающегося в штрафную полузащитника (Зобнина или Оздоева) и завершающий удар по воротам.

Самые яркие моменты сборной в первом тайме были созданы именно по этой схеме. Причем большую роль в построении подобных атак играл Баринов, внезапно превратившийся в защитника. Хавбек «Локомотива» выдвигался вперед и прицельно исполнял те самые забросы на Дзюбу, запускавшие механизм атаки.

Таким образом на 10-й минуте Дзюба вывел на ударную позицию Зобнина, который мощно пробил с линии штрафной — мимо. Пять минут спустя Дзюба сделал скидку на Оздоева, но тому чуть-чуть не хватило скорости, чтобы добраться до мяча раньше вратаря.

Оздоев имел шанс исправиться на 28-й минуте: Дзюба принял мяч в штрафной спиной к воротам, надежно укрыл его корпусом от защитников и покатил назад на партнера по «Зениту», которому никто не мешал наносить удар. Однако Оздоев немного не попал в створ — мяч просвистел над дальней «девяткой».

Вскоре после этого в идентичной ситуации Дзюба решил покатить на Зобнина, но игрок «Спартака» также не смог отличиться, хотя бил из района 11-метровой отметки. Пытался Дзюба отдавать и на Ионова, но тот забрался в офсайд и больше таких шансов не получал.

Под конец первого тайма отличный момент создал сам для себя Головин: перехватил мяч на чужой половине поля, вихрем пронесся до штрафной, обыгрался в стеночку сначала с Оздоевым, а потом — с Дзюбой, и нанес удар с острого угла, но вратарь потащил.

Несмотря на всю свою активность, Россия так и не смогла открыть счет в первом тайме, — подвела реализация.

В перерыве Черчесов произвел только одну замену: Кузяев вышел вместо не особо проявившего себя Ионова.

Второй тайм начался гораздо менее активно, чем первый. Скорости ощутимо упали, хотя бы мало-мальски интересные моменты возникали исключительно со «стандартов», а игроки сборной России уже будто начали беречь себя, чтобы не получить травму накануне Евро.

Еще свеж был в памяти пример Кудряшова, который, прихрамывая, покинул поле после неудачной разминки, как тут же случилось еще одно ЧП: на 47-й минуте болгарский нападающий Андрей Галабинов зарядил локтем в лицо Баринову в верховой борьбе за мяч. Из носа российского хавбека брызнула кровь.

На замену вышел защитник Игорь Дивее, а Баринов отправился на скамейку запасных (хотя активно протестовал, махал рукой и показывал, что не желает уходить с поля). Остается надеяться, что полузащитник не получил серьезного повреждения и сможет прийти в себя к матчу с Бельгией, который состоится 12 июня в рамках чемпионата Европы.

После этой травмы рвения у игроков поубавилось и скорости упали еще больше. Темп игры сбило и большое количество замен, которые Черчесов начал проводить по ходу второго тайма.

Дзюбу заменил Александр Соболев, Караваева — восстановившийся от травмы Марио Фернандес, Головина — Андрей Мостовой, а Жиркова — Алексей Миранчук.

Казалось, что матч так и закончится — с размеренным перекатом мяча и без острых моментов, однако футболисты сборной России постепенно освоились в обновленном составе, и шансы на взятие ворот все-таки начали появляться.

Особенно активно себя проявил с замены Мостовой, который то и дело оказывался на острие атаки и грамотно открывался под проникающий пас в штрафную, но, к сожалению, так и не смог попасть в створ.

Также была продемонстрирована отличная домашняя заготовка: Мостовой не стал навешивать со «стандарта» в штрафную, а неожиданно покатил наискосок на Жиркова, который нанес мощный удар в створ, но голкипер болгар совершил классный сейв.

Наконец Миранчук на 83-й минуте показал свой дриблинг, обыграл в штрафной защитника Валентина Антова и получил от него по ногам, заработав пенальти. Соболев спокойно развел голкипера и мяч по разным углам — 1:0.

Так сборная России одержала абсолютно заслуженную победу над болгарами, показав абсолютное доминирование по игре на протяжении всего матча. Лишь два негативных момента омрачают этот исход: серьезная травма Кудряшова и слабая реализация моментов (забили в итоге только с пенальти).