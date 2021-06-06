Мейвезер даже не напрягался: Флойд не стал нокаутировать Логана Пола

На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию. Спасибо, что были с нами.
В сети вовсю острят, как можно в двух словах описать бой Логана и Флойда. Объятий было действительно многовато.
Красноречивая статистика боя:
Много можно размышлять о том, что поединок для Флойда провальный, если не завершился нокаутом за несколько минут. В этом плане надо понимать несколько моментов.
Во-первых, будь Логан Пол меньше, то наверняка так бы и случилось. Во-вторых, в выставочных боях не принято рубить соперника сразу: все-таки на первое место здесь встают продажи трансляций. Помнится, что с Макгрегором у Флойда была такая же ситуация. Сегодня Мейвезер, объективно смотря на ситуацию, вообще не напрягался и поднял свои очередные $100 млн.
Сомнений в том, что Логан Пол еще появится на ринге, практически нет. Но соперника, конечно, надо выбирать хотя бы себе под габариты, чтобы не было такого издевательства над боксом, как сегодня. Мейвезер в феноменальной форме для своих 44 лет, даже не запыхался, однако доставать ему тяжело таких высоких и больших соперников. Собственно, такого явления в профессиональном боксе быть и не может.
Победителя объявлять, напомним, не будут. То есть однозначно победить можно было только досрочно. Флойд вообще ни капли не расстроился, спокойно бродит по своему углу и смеется — пусть и без нокаута, но потренировался и развлекся он отлично сегодня. Логан Пол, кажется, просто счастлив, что выжил. Справедливости ради, действительно стоит похвалить блогера, что не упал он и не сдался, когда провалился в яму.
Все. Заканчивается это мучение для боксеров, для зрителей и всех причастных. Нокаута так и не произошло.
Логан замедляется и призывает Флойда послушать трибуны, которые свистят. Издевается блогер.
Заключительный раунд. Большая интрига, пойдет ли Флойд за нокаутом.
Логан постоянно держит Флойда и этим раздражает его. Рефери регулярно вмешиваться должен, чтобы объяснять Полу правила. Грязный, неприятный бокс показывает Пол. Если это вообще можно назвать боксом, конечно.
Нет сомнений, что, если бы не такая разница в габаритах, Логан бы уже вытирал лицом канвас. Втыкает его Флойд, но буквально сантиметров не хватает, чтобы со всей силы достать Пола. Блогеру от этого вряд ли легче: вяжет в клинче Мейвезера, не поднимает руки и, кажется, даже не сжимает перчатки до конца.
Флойд на 15 см ниже, но Логан все равно оказывается у него под перчатками. Очень пассивен блогер, углу Пола приходится практически реанимировать его.
Задышал и встал Логан, а против Флойда это недопустимо. Сближается максимально Мейвезер, бьет по корпусу и ждет, когда сможет козырнуть своим левым боковым.
Вот и поплыл Логан Пол. Совсем он не знает, что делать в ближнем бою, и пропускает в итоге два в голову и один в расслабленный корпус. Повело блогера. Мейвезер издевательски улыбается — все он понимает.
Ничего не произошло за эти два раунда. Логан ищет возможность, а Флойд, видимо, ждет, пока тот устанет. Держит интригу Мейвезер.
Логан даже руки не поднимает — Флойд пока вообще не боксирует и ничем не угрожает Полу. Да и достать Мейвезеру высокого Пола, честно говоря, тяжеловато.
В последние секунды раунда Логан окончательно осмелел и полетел рубиться, нанеся какое-то невероятное количество ударов. Ирония в том, что ни один из них не принес урона Флойду, все ушло в блок.
Первым номером работает Логан, хотя Флойд к этому готов — бегает от Пола и выматывает его. А у блогера не получается совсем доставаться ударами Мейвезера, слишком быстрый бывший чемпион. Флойд же пока присматривается, заманивает соперника.
Поехали! Восемь раунд по три минуты.
Флойд тоже на месте. Буквально уничтожил Логана по части перфоманса во время выхода на ринге — опыт все-таки.
А вот и Логан Пол появляется в ринге. Весь в желтом и уверенный в себе.
Флойд Мейвезер в 44 года в феноменальной форме, и за мотивацию поддерживать ее остается лишь поаплодировать американцу. Так или иначе, не будем забывать, что последний профессиональный бой Флойд проводил в августе 2017-го, когда вынес Конора Макгрегора тоже во много показательном поединке, но все-таки официальном. В 2018-м Мейвезер провел выставочный бой в Японии с местной звездой, тоже закончившийся доминирующей победой Флойда.
«Черт возьми, у этого парня нет шансов. Не важно, где я тренируюсь, потому что итог будет всегда тот же. Меня невозможно побить. Я – Флойд. Пол – ютубер. Логан тяжело работает, он как русский в «Рокки-4». Продолжай тренироваться как Иван Драго, это не поможет. Я совершенно не волнуюсь», — говорил Мейвезер.
«Я собираюсь нокаутировать его и стать величайшим боксером на планете. Тогда я уйду на пенсию и не дам Флойду реванш. Он не знает, с кем выходит на ринг. Он действительно думает, что я всего лишь ютубер. Он действительно думает, что я фейковый боец. Думаю, что недооценка причинит Флойду боль», – говорил Логан Пол в преддверии боя.
Подробнее о том, как делали бой Флойда и Пола, читайте в нашем материале.
Пока главные участники ивента готовятся к выходу на ринг, просто напомним, что Логан Пол — не просто блогер-пранкер на хайпе, который с пустого места решил взять и подраться с Мейвезером. Он вместе с братом с детства довольно серьезно увлекаются боксом и тренируются, так что определенные навыки у Логана все-таки есть. Впрочем, шансов на победу над Флойдом от этого едва ли больше у Пола, но и совсем недооценивать его не стоит.
Итак, завершился бой андеркарда между опытным Баду Джейком и Дарвином Колиной. Трижды Колина побывал в нокдауне, сняли с него несколько очков и, судя по всему, на его счету ни одного серьезного попадания. Слишком большая разница в классе, несмотря на 15 побед в 15 предыдущих боях Дарвина. Мастер-класс от Баду. А теперь ждем на ринге Флойда и Логана Пола.
Главной поддержкой Логана сегодня будет его младший брат Джейк Пол, который недавно размазал бывшего чемпиона Bellator Бена Аскрена и сейчас готовится к поединку с экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли. Последнему, кстати, помогает готовиться сам Мейвезер, поскольку Пол-младший, в отличие от старшего брата, куда более конкурентоспособный и одаренный.
После боя с Логаном Флойд рассчитывает, что подерется как раз с Джейком.
Что касается главной цели события, то Мейвезер гарантированно получит $10 млн, а Пол — $250 тыс. Тем не менее окончательная сумма будет известна только после подсчета PPV (Логан обещает, что бой станет самым продаваемым в истории). Учитывая популярность боксеров в социальных сетях, эксперты предлагают, что Флойд в итоге может поднять не менее $100 млн, а гонорар Пола составит $25 млн. Это больше похоже на правду.
Правда, разница в габаритах Флойда не пугает, тогда как Логан надеется разве что на лакипанч. Мейвезер же признавался, что у него нет никакой стратегии на бой, а в своей победе он и так уверен. У Пола, напомним, на профессиональном уровне лишь один поединок, в котором он проиграл тоже блогеру-ютуберу. Флойд — непобежденный с рекордом 50-0.
Поговорим немного о главном событии вечера. Формат поединка между Флойдом и Логаном Полом будет восьмираундовым по три минуты, боковые судьи присутствовать не будут, то есть победителя боя не объявят. Боксировать спортсмены будут в 12-унцивых перчатках (Мейвезер вообще хотел 8-унцевые), нокдауны и нокауты разрешены.
У Логана Пола фантастическое преимущество по итогам церемонии взвешивания: он на 15 кг весит больше Мейвезера и на 15 см выше его.
Так, а вот и первая сенсация турнира. Бывший чемпион мира Джаррет Херд раздельным решением и с нокдауном уступил Луису Ариасу, который в свою очередь в последний раз побеждал почти ровно три года назад. Шикарную зарубу устроили боксеры.
Иностранно язычные зрители жалуются на сбои трансляции из-за дождя, которая, на минуточку, стоит $50. Хорошо, что в России ее можно посмотреть бесплатно.
А арену Hard Rock Stadium тем временем залило — в Майами пошел ливень. Отчаянно пытаются привести в порядок канвас организаторы.
В Майами, где проходит сегодняшний ивент, вовсю идут бои основного карда. Перед началом главного поединка должны подраться:
Чад Джонсон — Брайан Максвелл
Джаррет Херд — Луис Ариас
Баду Джек — Дарвин Колина
Бой начнется не ранее 4.00 по московскому времени.
Доброе утро! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции выставочного боя между самым богатым спортсменом прошлого десятилетия Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом.