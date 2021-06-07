Рекорды Канады и провал России: главные итоги ЧМ-2021

Фантастический камбэк Канады

Сборная Канады на ЧМ-2021 выступала под руководством опытнейшего специалиста Жерара Галлана, известного по многолетней работе в НХЛ с «Флорида Пантерз», а также по первому сезону в лиге «Вегас Голден Найтс», закончившемся выходом в финале Кубка Стэнли.

Поначалу казалось, что эту сборную от провала не спасет ничто. «Кленовые листья» играли разрозненно и просто плохо, что вполне логично отражалось в результатах на табло: 0:2 от Латвии, 1:5 от США и 1:3 от Германии.

С тех пор как чемпионат мира проводится в две группы по восемь команд, еще никому не удавалось с таким стартом пробиться в плей-офф.

Правда, постепенно канадцы обрели себя, а, пожалуй, единственный элитный форвард этой команды Эндрю Манджапане из «Калгари Флэймз» не зря сидел карантин на старте турнира. Вернувшись как раз к четвертой игре, он потащил сборную за собой. До конца группового этапа вингер набрал 8 (4+4) очков, а Канада одержала три победы, но в последнем туре упустила перевес против Финляндии в основное время и затем проиграла по буллитам.

Уже после трех игр судьба канадцев выглядела предрешенной даже математически. Однако соперники на удивление играли с нужными результатами, однако после фиаско от финнов «кленовые листья» все равно оказались на краю пропасти.

Их гарантированно не пускало в плей-офф хотя бы одно набранное Казахстаном очко в матче с немотивированной Норвегией или ничья в основное время в поединке Германия — Латвия.

Казахстан умудрился не использовать свой шанс сыграть в плей-офф (1:3), но после этого ничья в основное время устраивала и немцев, и латвийцев. Однако не случилось и ее: Германия победила, хоть и не без труда, за 60 минут (2:1).

А вот в плей-офф Канада выглядела уже полноправным претендентом на как минимум медали, и в матчах против России и США (победителей своих групп) ее успех не должен особенно удивлять.

Да и с финнами «кленовые листья» смотрелись в финале уверенно, на равных. Но все равно триумф сборной, уступившей на старте турнира трижды в основное время и так висевшей на волоске в группе да и потом в плей-офф (победы в четвертьфинале и финале в овертаймах) — фантастический сюжет. Когда такое еще будет?

Историческое двоевластие

При этом, завоевав золотые награды, канадцы добились важного исторического результата: сравнялись со сборной СССР/России по количеству выигранных турниров. Теперь их у лидеров списка по 27.

Ближайшие преследователи отстают на пропасть: у Чехословакии/Чехии 12 побед, шведы первенствовали 11 раз. Ну а дальше финны и американцы с тремя и двумя победами соответственно.

По дополнительным показателям, кстати, «кленовые листья» вышли в лидеры — у них 51 медаль, в то время как у СССР/России — 47. Канадцы 15 раз становились серебряными и девять раз бронзовыми призерами. В активе нашей сборной по десять наград той и той пробы.

Россия шесть лет без золота

Последний раз сборная России на данный момент брала золото чемпионата мира по хоккею в 2014 году.

После этого на чемпионатах мира у нашей национальной команды дела идут не лучшим образом. В 2015 году было серебро, а дальше три бронзы за пять лет и два турнира без медалей. Причем за последние три ЧМ сборная Росии в призы попала только раз.

Все это совпало с приходом к управлению национальной команды Романа Ротенберга, а также появления бренда «Красная машина». Правда, за это время был успех на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Там Россия под руководством Олега Знарка смогла отыграться в финале на последней минуте в меньшинстве у Германии, а потом в овертайме забросила победную шайбу в большинстве.

Правда, в тех Играх не принимали участия игроки из НХЛ. На Олимпиаде в Пекине в 2022-м все, почти наверняка, будет иначе. НХЛ и МОК почти договорились о том, что приедут все сильнейшие.

Море сенсаций и провал Швеции

Чемпионат мира — 2021, конечно же, запомнится огромным количеством сенсационных результатов. Сборная Германии была очень близка к своему пятому попаданию на пьедестал в истории турнира.

Правда, первые четыре случились на отрезке с 1930 по 1953 годы, и после этого Бундесманшафт не знала никаких успехов, кроме серебра той самой Олимпиады в Пхенчхане.

В достаточно грозную силу превратились уже давно и обыгранные немцами по буллитам в четвертьфинале швейцарцы. Они-то за последние десять лет серебро брали чаще России (два против одного). Их уверенная игра на групповой стадии на сенсацию не тянет.

Зато там были победа Великобритании над Белоруссией (4:3), успехи датчан (4:3) и белорусов (1:0) в матчах со шведами, те самые неудачи канадцев, виктория Казахстана над Финляндией (2:1 Б), а также его победа над Германией (3:2).

Ну а главной неожиданностью стал невыход в плей-офф сборной Швеции. Это случилось впервые в истории чемпионатов мира. Может быть, у «Тре Крунур» был тут и не самый сильный состав, но провал все равно получился оглушительным.

Политика вмешалась, но не помешала

К сожалению, не обошлось на турнире без политических акций и скандалов. В ответ на события в Минске, где был принудительно посажен самолет Ryanair, в котором летел оппозиционный Александру Лукашенко блогер, арестованный в итоге местными силовиками, мэр Риги заменил на флагштоке перед отелем с командами государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый.

Его сейчас в качестве своего символа используют противники Лукашенко, считающие, что тот сфальсифицировал летом итоги президентских выборов.

В то же время российский флаг был заменен организаторами на олимпийский, и все это вызвало негативную реакцию со стороны президента ИИХФ Рене Фазеля, хотя и не изменило ситуации кардинально.

Кто-то из латвийских политиков даже предложил взять белорусских хоккеистов в заложники, но вот игроки других сборных оказались солидарны с коллегами, и некоторые команды даже попросили администрацию отеля и ИИХФ снять их флаги в знак поддержки белорусов и россиян.

В итоге политические акции, конечно, привлекли внимание, но не смогли затмить собой хоккей, оставшись на обочине турнира.