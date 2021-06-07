«Оспаривать нет времени и смысла»: юрист о форме Украины с Крымом

Глава практики спортивного права фирмы CMS Валерий Федореев в интервью «Газете.Ru» рассказал, какие санкции — спортивные и административные — могут грозить игрокам сборной Украины за использование формы с картой страны, на которой в состав государства включен Крым. Также на футболке присутствует лозунг «Слава Украине — героям слава».

«Регламент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по экипировке запрещает использование на спортивной форме любых лозунгов и сообщений политической направленности. До начала чемпионата образцы формы представляются на согласование в УЕФА. Поскольку УЕФА утвердил форму сборной Украины, значит, он не нашел в ней никаких нарушений своего регламента.

Если Российский футбольный союз (РФС) не согласен с решением УЕФА, то имеет право оспорить его в Спортивном арбитражном суде (CAS). Но времени до начала чемпионата уже нет. А рассчитывать на выездную сессию CAS в этом вопросе не стоит. Оспаривать же решение УЕФА после проведения чемпионата бессмысленно», — считает Федореев.

По словам эксперта, отдельные элементы формы теоретически могут вызвать вопросы с точки зрения российского законодательства, но лишь при условии их публичной демонстрации на территории Российской Федерации. Напомним, что на форме сборной Украины размещен не только контур страны с очертаниями Крымского полуострова, но также лозунг «Слава Украине — героям слава». А он используется в том числе такими организациями, как «УНА-УНСО (организация запрещена в России)» и «Правый сектор» (запрещены в РФ. — «Газета.Ru»).

«С точки зрения нашего внутреннего законодательства, в Кодексе об административных правонарушениях есть статья 20.3, которая предусматривает ответственность за пропаганду или публичную демонстрацию атрибутики или символики организаций, которые запрещены в РФ. То есть, например, игрок, который снял футболку и умышленно публично продемонстрировал лозунг запрещенной организации на стадионе или в телевизионную камеру, формально может подпадать под санкции данной статьи. Но только в том случае, если это происходит на территории нашей страны», — подчеркнул специалист.

Стоит заметить, что первая часть лозунга находится на видном месте — на спине, над фамилией футболиста. Вторая же размещена на внутренней стороне ворота. По мнению юриста, с точки зрения российского законодательства нарушением следует считать только демонстрацию лозунга в его полноте и совокупности, а не каждой его части в отдельности. Публичная демонстрация лишь одной из его частей вряд ли повлечет за собой риск юридической ответственности.

Что касается контура Украины с Крымским полуостровом, то здесь, по мнению специалиста, ситуация еще менее понятная. В КоАП и УК РФ существуют статьи, предусматривающие как административную, так и уголовную ответственность за публичные призывы на территории РФ к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности страны.

Но возникает вопрос, можно ли квалифицировать как публичный призыв действия игрока, который, например, на стадионе в Санкт-Петербурге просто снял футболку и продемонстрировал зрителям или в камеру карту Украины, включающую в себя территорию Крыма.

«Маловероятно, что такая демонстрация сама по себе может образовывать состав правонарушения для привлечения к ответственности. Но если при этом футболист будет сопровождать демонстрацию карты также и высказываниями соответствующей направленности, то квалификация его действий может быть иной. В этом случае я не исключаю риск привлечения его к ответственности на территории РФ», — отметил Федореев.

Согласно расписанию группового этапа Евро-2020, сборная Украины не играет на территории России. Однако на арене в Санкт-Петербурге пройдет один из четвертьфинальных матчей, в котором украинская команда теоретически может принять участие. Это произойдет в случае, если сборная Украины выйдет в плей-офф с третьего места в группе С, а в 1/8 финала попадет на победителя группы F и выиграет этот матч.

Кроме законодательства РФ, к игроку сборной другой страны, который умышленно тем или иным способом совершает политические действия в период чемпионата, в том числе пропагандирует или демонстрирует символику организаций, запрещенных в России, могут быть применены и спортивные санкции со стороны УЕФА.

«Подобное было во время чемпионата мира — 2018 с хорватским игроком Домагоем Видой, который в телекамеру выкрикнул известный лозунг после матча. Если аналогичная ситуация повторится на предстоящем чемпионате, то думаю, УЕФА накажет конкретного футболиста штрафом или дисквалификацией», — рассуждает Федореев.

Аналогичным образом должны решаться и вопросы с татуировками футболистов.

«В том случае, если татуировка с символикой запрещенных в России организаций нанесена на открытый участок тела футболиста, то судья или делегат УЕФА, присутствующий на матче, должны обратить на это внимание и могут попросить игрока, например, заклеить на время матча татуировку пластырем. Если футболист умышленно игнорирует эту просьбу, то может быть также привлечен к спортивной ответственности в виде персонального штрафа или послематчевой дисквалификации.

Но если официальные лица матча такую татуировку не заметят и она случайно попадет в кадр, то вряд ли спортсмен будет за это наказан, поскольку сама по себе татуировка — это его личное дело», — заключил эксперт.