Взятки, рукоприкладство и оскорбления: новый скандал вокруг тренера Курниковой

Еще несколько теннисисток обвинили мать седьмой ракетки мира Андрея Рублева и бывшую наставницу Анны Курниковой в жестоком обращении и оскорблениях. С заявлением о том, как специалистка Марина Марьенко относится к своим ученикам, выступила ее бывшая подопечная Анна Хацей.

Спортсменка заявила, что в работе Марьенко самую важную роль играли деньги — весь процесс якобы зависел от тех дополнительных сумм, которые приносили ученики. Если теннисист приносил небольшую плату, то работал вместе со слабыми игроками ему уделялось меньше внимания.

Если же ученик вообще не приносил финансовых средств, то его обвиняли в том, что он «нищеброд».

«Я и еще одна девочка ушли от Марьенко, а потом как-то приходили ее навестить. А оказалось, что за спиной она называла нас девочками легкого поведения, говорила, что мы сопьемся, сторчимся», — рассказала Хацей в интервью Sport24.

Теннисистка добавила, что в ее адрес часто звучали грубые оскорбления, которые касались личной жизни и внешности. В тот период спортсменка активно пользовалась декоративной косметикой, а тренеры, у которых она занималась, говорили, что она «ведет себя как проститутка». Также Хацей заявила, что Марьенко якобы применяла физическое насилие. Теннисистка вспомнила случай, когда наставница разозлилась из-за замечания любителя, который заявил на корте, что ее группа мешает ему разминаться, и выместила свой гнев на молодой теннисистке.

«Она сначала орала, потом взяла мячи и начала меня ими расстреливать. Не могла в меня попасть и потом стала бросать со всей силы, попала мне в ногу, у меня был огромный синяк. Все стояли как каменные. Мы все ее боялись, находили ей оправдание, поэтому я никому не сказала. Только выложила фото синяка в Stories, а девочки из группы сказали: «Лучше удали. Ты же знаешь, чем это может кончиться. Будет только хуже», — рассказала Хацей.

Историю с ударом мяча подтвердила еще одна бывшая ученица Марьенко — Дарья Гамора. Она вспомнила, что спортсменка, в которую тогда попал мяч, с трудом ходила несколько дней, на ее ноге был большой синяк. При этом Гамора призналась, что к ней лично Марьенко не применяла физического насилия, однако заявила, что тренер нередко запугивала своих учеников — замахивалась на них ракетками и иногда могла несильно ударить мячом.

По словам Гаморы, в оскорблениях также принимала участие дочь Марьенко — Арина, которая работала вместе с матерью.

«Один раз после тренировки мы с подругой поехали гулять в парк. Выложили фото в Instagram. На следующий день на тренировке к нам подошли Арина и сама Марина Андреевна, начали нас допрашивать, чем мы занимались в парке, назвали нас подзаборными девками, говорили, что это наш путь на трассу и все в этом духе. После этого Арина разворошила все наши вещи, у всех на глазах вытряхивала содержимое наших сумок», — заявила Гамора.

Также бывшая ученица Марьенко отметила, что ее семья ежемесячно платила тренеру $3000, а затем стала отдавать в рублях — от 50 до 70 тысяч каждый месяц. Плата каждого ученика зависела от доходов его родителей. При этом, по словам Гаморы, наставница якобы давала взятку директору школы, чтобы на ее дополнительные доходы «закрывали глаза». Также девушка сказала, что тренер могла не появляться на тренировках до двух месяцев, пока ее заменяла дочь.

«Один раз, когда мне было 11 лет, Марьенко меня допрашивала, и я в разговоре употребила длинное слово что-то вроде «непосредственный». После этого она называла меня «вшивой интеллигенткой». Что касается нецензурных слов, она часто могла называть «сукой», — сообщила теннисистка.

Обвинения в адрес Марьенко поддержала еще одна ее бывшая ученица, которая пожелала остаться неназванной. Она поделилась, что приходить на тренировки было иногда страшно, потому что весь свой гнев наставница выливала на учеников. Спортсменка призналась, что рукоприкладства в ее сторону не было, однако не стала отрицать, что тренер применяла физическое насилие к другим теннисистам, также часто оскорбляя подопечных.

Сама Марьенко не ответила на звонки «Газеты.Ru».

Именитый советский и российский теннисист Андрей Чесноков заявил «Газете.Ru», что Марьенко может быть достаточно грубой со своими учениками, а затем вспомнил ее отца, который тоже работал детским тренером и допускал жесткое поведение в отношении детей.

«Понимаете, это моя коллега. Я не хочу говорить что-то против коллеги, но, если взять ее родителей, то ее отец был военным, а потом стал работать детским тренером. И я однажды пришел к нему на тренировку. Там девочки маленькие, семь-восемь лет, начинающие. Если бы вы слышали, как он с ними разговаривает, то это просто чудовищно. Для меня это недопустимо, человек так разговаривает с людьми, с детьми. «Ты что, дура?», и это еще самое мягкое.

Марина… Знаете, сказать, что она мягкий человек, я не могу. Сказать, что она может быть грубой? Она может быть грубой. Иногда это нужна, эта грубость, но она не для всех хороша», — заявил Чесноков.

«Если вы меня спросите, возможно ли это именно от Марины Марьенко, то такое может быть, если рассчитывать еще и на ее характер. Чисто теоретически такая ситуация могла произойти», — отметил экс-теннисист.

Скандал вокруг Марьенко возник в мае этого года после того, как 18-летняя теннисистка Елена Малых обвинила тренера в жестоком обращении. По словам спортсменки, специалистка покрывала ее матом, унижала, ударила несколько раз ракеткой и забрала личные вещи. Малых написала заявление в полицию, а сама тренер опровергла все обвинения, в свою очередь заявив, что спортсменка участвует в матчах ночной лиги.

«Дело в том, что этот ребенок играет на ставочных матчах в какой-то ночной лиге. Мы об этом давно узнали, предупреждали ее, что так нельзя, что за это сразу выгоняют из школы. Но она меня все время обманывала. Извинялась, а потом снова ходила туда играть. А когда ей сказали, что я сообщу об этом в администрацию школы, ей это не понравилось. Она психанула и теперь в отместку мне вот это все делает, раздувает скандал», — заявила Марьенко.

«Естественно, никакого насилия с моей стороны не было и не могло быть. Все хорошее, что было между нами, закончилось после слов «напишу докладную на имя директора». Но это ведь была необходимая мера, она не выполняла требований. Ну, я же не знаю, на каких таблетках она сидит, если ночью играет. Видимо, это и на нервную систему как-то повлияло. Она была абсолютно неадекватной, помутнение рассудка какое-то», — добавила она.

Чесноков же, говоря о ситуации с Малых, отметил, что ситуация действительно имеет место.

«У Марины есть эта грубость и резкость. От этого никуда не деться. Я на нее не наезжаю, есть факты. Один игрок мне сообщение поставил, которое ему прислали, это с его слов, он там крутится постоянно. Он мне дал сообщение послушать, и там говорилось, что Марьенко все время эту девочку (Елену Малых – прим. «Газеты.Ru») долбила, что-то в этом роде. Это удивительно, что это сейчас возникло», — заявил он.