«Мейвезер рубит фишку»: Кокляев и Трояновский — о фрик-боях

Выставочный бой между непобежденным чемпионом Флойдом Мейвезером и американским видеоблогером и шоуменом Логаном Полом, чей Youtube-канал насчитывает более 23 млн подписчиков, сенсационно завершился ничьей и вызвал большой интерес не только среди широкой аудитории интернета, но и в профессиональном боксерском сообществе, хотя самого бокса там было немного.

Заметно больше самого боя обсуждаются гонорары соперников: Мейвезер должен получить больше $100 млн, а Пол — около $25 млн с учетом его доли от продаж платных трансляций (PPV).

Чемпион мира по версиям IBF и IBO Эдуард Трояновский в интервью «Газете.Ru» отметил, что не видит ничего плохого в таком заработке, который некоторые любители бокса называли цирком и издевательством над спортом.

«Во-первых, Пол — это не обычный блогер, как у нас бывают ребята из искусства или другой сферы. Это спортсмен, он проводил бои по боксу. Он занимается — здоровый, тяжелый, крепкий, может ударить. Что касается Мейвезера, то это человек, который и в боксе зарабатывал деньги, для него это было реальным бизнесом. Он, конечно, высококлассный боксер, этого не отнять. Но для него это бизнес. Почему бы не выйти за $100 млн?

Конечно, это история не про бокс изначально, не про какие-то чемпионские вызовы. Видимо, этот блогер захотел заработать денег и получить какую-то медийность. Вот и замутили. Я читал слова чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, который так и сказал: что мне надо сделать, кого вызвать, чтобы столько же заработать?

Сейчас идет тенденция к таким боям. Интерес к боксу, возможно, и не падает, но растет интерес к фрик-боям. Ну посмотрите: вечер бокса в Москве или еще где-то в России собирает определенное небольшое количество людей. А на фрик-бои — практически полная «ВТБ Арена». Я даже не знаю, что тут еще и сказать», — отметил Трояновский.

Чемпион UFC Нганну действительно за всю карьеру заработал меньше, чем блогер Логан Пол за один бой с Мейвезером. Даже за победу в титульном поединке со Стипе Миочичем Нганну получил примерно $700 тысяч, и до $25 млн в общей сумме ему еще очень далеко. Огромная аудитория, собранная американским шоуменом, позволила ему привлечь внимание команды Мейвезера и организовать такой просматриваемый бой, который мало какая спортивная звезда может обеспечить.

Трояновский признался, что сам был бы не прочь встретиться на ринге с таким блогером.

«Я смело могу заявить: почему бы и нет? В плане поддержания формы — это боксерские бои. А в плане заработка — это фрик-бои. Если бы мне кто-то из блогеров подобное предложил, то почему нет», — подытожил Трояновский.

Пауэрлифтер и известный блогер Михаил Кокляев в интервью «Газете.Ru» объяснил, почему аудитория все больше выбирает так называемые фрик-бои вместо серьезных матчей. Напомним, сам Кокляев принял участие в подобном поединке, когда вышел драться по правилам ММА против профессионального бойца Александра Емельяненко и был нокаутирован в первом же раунде. Именно на их бой на «ВТБ Арене» намекал Трояновский в своем комментарии.

«Начал пропадать массовый интерес к боксу, и появились такие бои, как Емельяненко — Кокляев. Мы живем во времена третьего Рима, и людям, как и раньше, нужно дать хлеба и зрелищ. И эти бои — следствие стагнации в мире бокса, вот и все.

Когда-нибудь и к фрик-боям пропадет интерес публики — когда будут боксировать одни блогеры, актеры или еще кто-то. Но на данный момент я думаю, что стагнация настанет еще нескоро, потому что выйти против профессионала и отбоксировать — это риск, который вызывает интерес у зрителей.

Все думают, что тот, кто оказался в нокауте, фрик. Но нет — он такой же человек, просто сумевший пересилить свой страх и выйти в ринг с профессионалом. Поэтому, например, наш бой с Емельяненко собрал рекордную аудиторию в истории боевых единоборств в России — 10 тысяч человек. Для сравнения, 7 тысяч пришло в «Олимпийский» на бой Поветкин — Кличко», — подчеркнул Кокляев.

Также пауэрлифтер оценил талант Мейвезера зарабатывать деньги на подобных развлечениях для публики. По мнению Кокляева, 44-летний боксер отлично понимает современные тренды и умеет работать с молодыми звездами из сферы шоу-бизнеса.

«Мейвезер просто «рубит фишку». Это как сейчас Филипп Киркоров устраивает какие-то коллаборации — с Моргенштерном, с Бузовой, еще с кем-то из молодых. На этой волне люди его видят, — считает Кокляев. — Иной раз замечаешь в подобном даже авторитетных в прошлом исполнителей, как Тимати. Это те люди, которые понимают, что пиар не может быть однодневным, для них он должен быть постоянным. И они на каждый период времени выдают свои фишки, делая коллаборации с новым поколением артистов. То же самое делает и Флойд Мейвезер, один в один».

Кокляев поделился своими планами на матч-реванш с Александром Емельяненко, благодаря которому он также собирается заработать неплохие деньги.

«Почему бы и нет? Все живы-здоровы, Саша сейчас тренируется. Я никуда не спешу, мне 42 года. Я как в анекдоте про бычков, молодого и старого: «Сейчас спокойно доедим, медленно спустимся с холма и порадуем все стадо».

В этой ситуации я не тороплюсь. Для меня чем дольше этот реванш будет откладываться, тем лучше. Потому что, если ты заинтересован в чем-то и ждешь этого, интерес не пропадет никогда. Так и наш реванш.

Сейчас они наиграются — Емельяненко с Джиганом, еще с кем-то... Посмотрят на ситуацию, увидят, что нет такого ажиотажа, как был у нас, и организаторы сами придут, сами предложат. И я буду на этом играть с точки зрения финансовых моментов, я буду назначать цену», — резюмировал Кокляев.