Бой за полуфинал «Ролан Гаррос» проигран: Медведев уступил Циципасу в трех сетах

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Этот матч у Медведева не получился. Первый сет он провалил, во втором явно прибавил и был близок к победе. В третьем вел 4:2, но из-за глупых ошибок разбазарил свое преимущество. Первой ракеткой мира по итогам турнира россиянин не станет.
Пошел к сетке Медведев, но Циципас грамотно его обвел! Все, гейм, сет, матч. 7:5 в третьем сете, 3:0 в матче!
Матчбол у Циципаса.
Медведев также хорошо подает. И эйс, и неудачные приемы Циципаса. Но грек упирается и из 0:40 делает 40:40.
Ух, какой быстрый гейм. Только один раз ошибся Циципас, неудачно атаковав с правой. Свой гейм берет без вопросов. 6:5.
И еще одна отличная подача, которую Циципас принимает в сетку. Гейм. 5:5!
Но затем россиянин дважды попадает в сетку — 40:30.
Но разозлился Даниил! Три шикарные подачи — 40:0.
Медведев привычно спорит с судьями, говорит, что ему помешало что-то, когда он выполнял первую подачу.
Не попадает в корт Медведев - гейм за Циципасом. 5:4.
А Циципас начинает штамповать эйсы. 40:15.
Цепляется Медведев, хороший укороченный удар провел — 30:15.
Ошибка Медведева, а затем эйс от Циципаса. 30:0.
Очень обидно вот сейчас было. Без вариантов, под ноль отдает свою подачу Медведев, счет становится равным — 4:4.
Еще одна ошибка россиянина — 0:40.
Но тут же начинает ошибаться россиянин. 0:30 на его подаче.
Главное, Даниил зацепился, взял чужую подачу, сейчас нужно просто довести сет до победы.
Также гейм под ноль. 3:4.
Но Циципас не собирается отдавать сет без борьбы. 40:0.
Шикарный гейм от Медведева! Под ноль он берет свою подачу! 2:4!
Выходит Медведев к сетке и четко бьет в угол. 15:0.
Отличный укороченный удар от Даниила — есть брейк! Медведев берет чужую подачу и выходит вперед! 2:3!
Меньше. Медведев снова впереди.
Заработал брейк-поинт Даниил, но затем у него не получился удар. 40:40.
Снова цепляется Даниил на чужой подаче — 30:30.
В сетку попадает Медведев и Циципас выходит вперед на своей подаче — 15:0.
Дважды бьет Циципас в сетку — гейм за россиянином! 2:2!
Еще один очень упорный гейм, Медведев был близок у тому, чтобы упустить подачу, но исполнил красивый эйс. 40:40.
Медведев принимает в сетку, а следующим мячом Циципас подает в линию. 2:1! Но россиянин пока хорошо цепляется, оба гейма на подаче грека были очень упорными.
Снова ошибка грека, а затем плохо принимает Медведев подачу. 40:40.
30:30. Ошибся Циципас, а затем не попал в корт Медведев.
Сначала Медведев бьет в трос, а затем двойная ошибка на подаче у Циципаса. 15:15.
Берет свою подачу Медведев. 1:1!
Но возвращает себе перевес Даниил! Сначала ошибся соперника, а затем Медведев провел классный обводящий удар! 40:30!
15:30 на подаче Медведева, снова невынужденные ошибки.
Сначала Цицпас хорошо играет в угол, а затем Медведев бьет в аут. Гейм за греком. 1:0 в третьем сете.
Хороший настрой у Даниила, пытается зацепиться с первого гейма. Циципас отыгрывается на 40:40, выходит вперед, но Медведев сравнивает!
Две подряд ошибки грека — 30:40!
30:15 на подаче Циципаса, неудачно начал гейм россиянин, но сумел собраться.
Очень трудно будет Даниилу спасти этот матч. Но возможно. Второй сет он провел намного увереннее, так что зацепиться шансы будут. Главное, поменьше ошибок.
И заканчивает сет грек. 7:3 на тай-бреке. 7:6 во втором сете. 2:0 по партиям.
Но следующее очко берет Циципас. 6:3. Тройной сетбол у грека.
Медведев подает на вылет! 5:3!
И еще одна ошибка на приеме. 5:2.
Эх, не справляется Медведев с подачей грека. 4:2.
В сетку бьет Циципас. 3:1. А затем у грека мяч уходит в аут. 3:2.
Хорошая атака в противоход удается Циципасу — 3:0.
А теперь россиянин бьет в аут. 2:0.
Медведев попадает в сетку. 1:0.
Атака в угол от Циципаса, ну и в следующем розыгрыше он завершает гейм. 6:6. Нас ждет тай-брек.
30:0 на подаче Циципаса.
Вот это да! После свечи ударом между ног вернул мяч в корт Даниил, грек также ответил свечей, после чего Медведев пробил смэш! Гейм! 5:6!
На своей подаче Медведев играет четко — 40:0.
И не принимает Даниил подачу грека. Гейм за Цицпасом, счет во втором сете 5:5. А ведь было у Медведева два сетбола.
Обидно. Помогает Цицпасу трос, а затем ошибается Медведев 40:40. А затем у грека проходит эйс. Больше.
Принимает в сетку Медведев подачу грека — 30:40.
И подачу Циципаса Медведев начинает хорошо. 15:40! Два сетбола!
И все-таки гейм за россиянином! У грека срывается в аут удар — 4:5 в пользу Медведева!
И опять ровно. Цепляется изо всех сил Циципас за этот гейм.
Упорный гейм. Сравнивает Циципас, затем Медведев выходит вперед снова.
Бьет справа Медведев, Циципас отвечает в аут. Больше.
Циципас зажег свечу и россиянин этим воспользовался. А затем ошибся в ударе по линии. 40:40.
Еще одна ошибка россиянина, но затем он хорошо выходит к сетке. 30:30.
На своей подаче Даниил сначала ошибается, а затем в аут бьет Цицпас. 15:15.
4:4. Под ноль берет свою подачу грек.
Не получается удар у Медведева — 40:0.
Теперь подача Циципаса. Начинает он уверенно — 30:0.
После довольно долгого розыгрыша не получается удар у Циципаса! Все, гейм! 3:4 Медведев повел во втором сете!
И эйс вдогонку! 40:15!
Отличный розыгрыш от Даниила с выходом к сетке и четким ударом в угол корта. 30:15.
На своей подаче сражается Даниил. Сначала попадает в сетку, а затем, после долгой перестрелки, красиво укоротил мяч. 15:15.
Берет подачу соперника Медведев! 3:3 во втором сете!
А теперь в сетку бьет грек! 30:40!
Обидная ошибка россиянина — 30:30.
Как только у Даниила что-то получается, Циципас сразу добавляет. 15:30.
Ошибка Циципаса, затем красивая атака Даниила — 0:30. Есть шанс!
Под ноль берет свою подачу Медведев. Теперь надо попытаться зацепиться на подаче соперника. 3:2 в сете.
Ну вот вроде что-то пошло, несколько хороших подач, ошибка грека — 40:0.
Как-то пока не очень весело складывается матч. Даниил никак не может приспособиться к сопернику, которого до этого постоянно обыгрывал.
Но Циципас свою подачу не отдает. Берет он следующий мяч и делает счет во втором сете 3:1.
Выходит к сетке россиянин и там добывает очко впервые за три гейма. 40:15.
Два аута от Медведева — 40:0.
На подаче Циципаса все четко. Выходит Стефанос к сетке и открывает счет в гейме. 15:0..
И свою подачу Медведев проигрывает под ноль. 2:1. Пока грек явно превосходит российского теннисиста.
Долгий розыгрыш мяча Циципас завершил хорошим коротким ударом. 0:40.
Две ошибки на своей подаче у Медведева — 0:30.
Вообще без шансов у россиянина на чужой подаче. 1:1.
В сетку играет Медведев. 40:0.
А на своей подаче Циципас пока очень хорош. Заставляет он Медведева ошибаться. 30:0.
Свою подачу Даниил уверенно берет — 0:1!
С подачи Медведева начинается второй сет. Пока уверенно — 40:15.
Стефанос хорошо подает, а втором ударом кладет мяч в угол. Гейм и сет! 6:3 в первой партии. 1:0 Циципас повел в матче. 31 минуту длился первый сет.
Обмен ошибками, 40:15, двойной сетбол у грека!
Две подряд отличные передачи проходят у грека. 30:0.
Эйсом завершает гейм Медведев, выбрался россиянин из трудной ситуации и отыграл сетбол. 5:3! Подача Циципаса на сет.
Снова Циципас играет в аут на подаче — больше!
Ровно! Циципас принимает подачу в аут.
На своей подаче у Даниила все неплохо начиналось, вел 40:15, но довел дело до сетбола у соперника.
Снова берет свою подачу грек — 5:2 в первом сете!
Шикарен на своей подаче Циципас — 40:0. А Медведев много ошибается.
Уверенно доводит гейм на своей подаче до победы Медведев — 4:2!
Ошибается грек — 30:0.
У Медведева наконец-то проходит эйс! 15:0!
Судья спускается с вышки и подтверждает попадание Циципаса! А затем грек выигрывает и следующий розыгрыш. 4:1!
На своей подаче Циципас пока играет уверенно — 30:15.
Красиво разыграл Циципас! Сначала его удар заставил Медведева играть за кортом, а вторым ударом сыграл в противоход. Гейм! Медведев проиграл свою подачу — 3:1 в первом сете.
В аут бьет Даниил — 30:40.
Обмен ошибками — 30:30.
Медведев попадает в аут. А на следующем мяче выходит к сетке и успешно завершает атаку! 15:15.
Гейм! Циципас снова берет свою подачу - 2:1 в первом сете!
Обмен атаками — 40:15.
Хорошая атака Циципаса, затем игра в стеку Медведева - 30:0.
Грек с подачи отправляет мяч в аут. Гейм! 1:1!
Снова в сетку атакует Медведев — 40:30.
Собрался Даниил, провел три хорошие атаки, плюс ошибался грек. 40:15.
Попадает в сетку Медведев — 0:15.
Красивый обводящий удар Циципаса! И следом он выигрывает еще один мяч! 1:0!
Серия ошибок, у Медведва на одну больше — 30:15.
Спортсмены на корте, идет разминка. Первым будет подавать Циципас.
Поехали! Совсем скоро теннисисты начнут матч.
По итогам «Ролан Гаррос» Медведев может стать первой ракеткой мира. Для этого ему как минимум дойти до финала, при условии, что Новак Джокович выступит хуже. Поражение серба в полуфинале, а россиянина — в финале, или победа Медведева на турнире сделают его первым в мире.
Медведев до нынешнего года вообще не проходил первый круг «Ролан Гаррос», так что любое его продвижение вперед по сетке — личный рекорд.
Циципас – Медведев – 1-6. Это не прогноз на первый сет матча, это история личных встреч теннисистов.
Еще одна хорошая новость этого игрового дня: Елена Веснина и Аслан Карацев разгромили в полуфинале голландский дуэт Схурс/Колхоф — 6:4, 6:1 и пробились в финал!
Отметим сегодняшний успех Анастасии Павлюченковой, которая впервые в карьере пробилась в полуфинал на турнире «Большого шлема». 6:7, 6:2, 9:7. Таков итог ее матча с Еленой Рыбакиной.
За 1 час 38 минут немец Александр Зверев одержал безоговорочную победу над испанцем Давидович-Фокина — 6:4, 6:1, 6:1 и вышел в полуфинал, где соперником немца будет победитель пары Циципас — Медведев.
Матч начнется не ранее 22.00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции четвертьфинального поединка Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос») между россиянином Даниилом Медведевым и греком Стефаносом Циципасом.