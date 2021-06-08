«Проиграют Бельгии и Дании»: в Европе не верят в российских футболистов

«У России всего несколько звезд»

Первый матч на Евро-2020 российская сборная проведет 12 июня с фаворитом группы B — командой Бельгии. Британская газета The Daily Telegraph считает, что подопечным Станислава Черчесова вряд ли удастся противопоставить что-либо бронзовому призеру предыдущего чемпионата мира.

В частности, по мнению автора, России недостает действительно звездных футболистов, в отличие от бельгийцев, в чьем составе одни из лучших игроков мира.

«У России всего несколько звезд — полузащитник Денис Черышев и нападающий Артем Дзюба. Если сравнивать с вариантами Роберто Мартинеса, то игроки Черчесова в лучшем случае выглядят профессионально. Футболисты Бельгии в основном базируются в элитных лигах Европы, и у них должен быть достаточный класс, чтобы побеждать с комфортным отрывом», — говорится в статье.

Кроме того, издание указывает на статистику личных встреч команд: бельгийская сборная побеждала российскую в каждом матче, в том числе дважды в квалификации Евро-2020, а лучшим результатом для России в этом противостоянии стала ничья четырехлетней давности, и то та игра была товарищеской.

«Несмотря на то что матч состоится в Санкт-Петербурге, он не должен вызывать опасений у бельгийцев за результат», — уверена газета.

«Дзюба — ключевой игрок

Наибольшим вниманием у иностранных журналистов пользуется капитан российской команды. И это учитывая то, что у него нет опыта выступления в европейских лигах. Как, например, у Александра Головина, Алексея Миранчука и Черышева.

По мнению обозревателя букмекерской компании Paddy Power Уильяма Фенвика, ключевым футболистом России будет именно Дзюба. При этом он советует обратить внимание на Головина, которого называет «специалистом по «мертвому» мячу и созидателем», отлично проявившим себя по ходу сезона в «Монако».

«Если Головин будет в форме, то станет творческой силой для России. Головин и Дзюба способны потревожить даже лучшую защиту», — считает автор.

DraftKings согласен, что России стоит сделать ставку на атаку, имея в обойме таких игроков, как Головин, Черышев и Дзюба. Другими ключевыми футболистами команды называют Антона Шунина и Далера Кузяева.

Тем не менее Фенвик считает, что рассчитывать на выход в плей-офф российской сборной не стоит. Он связывает это с тем, что, возможно, определенный задел Россия сможет себе обеспечить в «домашних» матчах в Санкт-Петербурге с Бельгией и Финляндией, но в последней игре группового этапа с Данией в Копенгагене, вероятнее всего, «прогресс будет маловероятен». RadioTimes солидарен: Россия проиграет Бельгии и Дании. Схожего мнения придерживается и журналист talkSPORT Энтон Стэнли, утверждающий, что Россия наверняка выйдет из группы, даже пропустив Бельгию и Данию вперед.

«Не бойтесь, усы Черчесова выйдут в плей-офф, став одной из лучших команд, занявших третье место», — говорится в тексте.

«Герои чемпионата мира Дзюба и Головин, несомненно, самые большие надежды России», — добавляет RadioTimes.

В любое время и в любом вместе вы болеете за сборную. А мы – #ИграемЗаВас pic.twitter.com/NQCj0V1gMT — Сборная России (@TeamRussia) June 2, 2021

«Время сиять»

Football365 выпустил большой материал о самых перспективных игроках чемпионата Европы, которые потенциально могут громко о себе заявить. В разборе российской сборной сайт отметил Максима Мухина.

«Вряд ли кто-нибудь, кроме собственной семьи Мухина, слышал о нем хоть раз в прошлом году. Но обстоятельства сложились так, что он сумел проявить себя в завершившемся сезоне», — пишет Сара Винтерберн.

Среди этих «обстоятельств» — многочисленные травмы в московском «Локомотиве» и сборной России. 19-летний опорный полузащитник дебютировал во взрослом футболе только в ноябре 2020-го, а уже в марте был вызван в основную национальную команду. Сейчас у хавбека два проведенных матча за сборную и 21 официальная игра за «железнодорожников». Не помешал карьере Мухина в сборной даже скандал вокруг его трансфера в ЦСКА будущим летом: игрок не сумел договориться о новом контракте с «Локо» и за скромные €170 тыс. достался армейцам.

#ЦСКА договорился с Локомотивом о переходе полузащитника Максима Мухина. Добро пожаловась в армейский клуб! https://t.co/ajzqiH6Esb pic.twitter.com/86I9xTbz6m — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 28, 2021

«Россия и Финляндия уничтожат друг друга»

Практически все прогнозисты уверены, что России не на что рассчитывать в матчах с Бельгией и Данией. То есть основным конкурентом команды называются финны, которых, впрочем, тоже включают в ранг сборных-аутсайдеров, которые в итоге не смогут пробиться из группы.

Небольшим фаворитом в этом противостоянии, учитывая выступление сборных в Лиге наций, Last Word On Sports считает Россию.

«Несмотря на тусклую кампанию в Лиге наций (две победы, две ничьих и два поражения), они остались непобежденными дома даже без болельщиков. Перед 34 тысячами зрителей, большая часть которых будет россиянами, они будут иметь дополнительное преимущество», — предполагает автор статьи Себастьян Штиренспец.

Для Финляндии это попадание в финальную часть Евро — первое в истории. Единственным козырем финнов издание считает «мотивацию и азарт».

«Этих факторов, безусловно, может быть достаточно для ничьи с Россией. Поскольку обе команды наверняка проиграют Бельгии и Дании, то в случае ничьи покинут турнир», — уверен он.