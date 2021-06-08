«Мы этих норм не знаем»: РФС потребовал объяснить форму сборной Украины

История с формой сборной Украины на Евро-2020 продолжается. Российский футбольный союз (РФС) обратился с этим вопросом в УЕФА. По мнению российской стороны, форма украинской команды нарушает руководящие принципы мирового футбола, согласно которым экипировка спортсменов не может быть использована для политических высказываний. Почетный президент РФС считает, что Россия вправе потребовать от УЕФА объяснений по поводу сложившейся ситуации.

История вопроса

6 июня глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко представил новую форму сборной, в которой команда проведет чемпионат Европы-2020. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые включили Крым. Также на воротнике футболки присутствует лозунг «Слава Украине! Героям слава!».

7 июля в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что футболка национальной сборной Украины на Евро-2020 утверждена организацией в соответствии с правилами.

Заявление РФС

«Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания. Футбол — это спорт, который должен всегда оставаться вне политики», — гласит заявление РФС.

В организации отметили, что утверждение формы сборной Украины создает прецедент, который позволит другим странам использовать свою экипировку для политических высказываний на следующих крупных турнирах.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что в данной ситуации Россия вправе требовать от УЕФА объяснений. Или хотя бы получить ответ на вопрос, согласно каким нормам утверждалась форма сборной Украины.

«УЕФА заявил, что форма сборной Украины утверждена согласно всем нормам, но мы этих норм не знаем. Хотя знаем, что запрещено использовать на футбольной экипировке любые элементы, которые могут нести в себе политический подтекст. Изображение Крыма на футболке — это именно политика. РФС действует абсолютно логично, требуя у УЕФА объяснить эту ситуацию.

И даже если в апелляции будет отказано, для истории будет зафиксировано, что организация была не согласна и захотела получить объяснения», — сказал Колосков «Газете.Ru».

Что говорят в России

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев также поддержал решение РФС, по мнению депутата, УЕФА утвердил форму сборной Украины под давлением.

«Там работают спортсмены, чиновники и юристы высочайшего уровня. Они понимают все перспективы. Поэтому только давление: либо со стороны Евросоюза, либо других мощных политических движений и стран, не входящих в Евросоюз, либо давление спонсоров. А спонсоры — это компании глобального характера, штаб-квартиры у них, в основном, с американскими корнями», — сказал Свищев в разговоре с «Чемпионатом».

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что письмо не подействует, так как решение УЕФА одобрить экипировку украинской команды является «чистой политикой».

«Оно подействует, только если между [президентами России и США Владимиром] Путиным и [Джо] Байденом будут достигнуты какие-то договоренности — тогда частично это может повлиять. Но, думаю, вряд ли — Байден уже сказал про Крым, говорил с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Никто не выпустит из рук возможность упрекнуть Россию через Крым», — заявила Журова.

Что говорят в Украине

Зеленский назвал форму сборной Украины для чемпионата Европы «особенной» и такой, которая умеет «шокировать».

Бывший украинский боксер, мэр Киева Виталий Кличко убежден, что такая форма добавит сборной Украины духа и воли к победе.

«Вчера впервые в новой форме, которая уже вызвала большой резонанс, сборная Украины вышла на товарищеский матч со сборной Кипра. И блестяще победила со счетом 4:0. Приветствую и благодарю наших футболистов. Украина победит. В широком смысле. Слава Украине!» – написал Кличко

Реакция ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) вполне прогнозируемо заявила, что не может влиять на ситуацию с формой сборной Украины для чемпионата Европы-2020.

В организации отметили, что по-прежнему стоят на позиции, согласно которой спорт и политика не должны смешиваться, но при этом подчеркнули, что в данном случае вопрос стоит адресовать УЕФА.

Реакции УЕФА на письмо из РФС пока нет.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В группе C сборная Украины сыграет с командами Нидерландов (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).