29 подвигов Василевского: «Тампа» выбила «Каролину» из Кубка Стэнли

Игра в Роли была своеобразным первым матчболом из трех для команды Джона Купера. Не яркие, но очень уверенные гостевые победы с минимальным счетом 2:1 вкупе с домашним успехом, достигнутым в ночь с 4 на 5 мая, позволили «Тампе» подойти к очередной поездке в штат Северная Каролина с комфортным преимуществом.

Стартовый период довольно быстро обозначил, что матч будет носить жесткий, если не сказать жестокий характер. За время первой двадцатиминутки команды по три раза оставались в меньшинстве — четыре из этих шести малых штрафов были заработаны игроками за грубость. Но голов команды не забили.

Начало второго отрезка также ознаменовалось удалением — финский защитник Яни Хаканпаа «Каролины» получил две минуты штрафа за блокировку. На этот раз гости смогли ответить своим соперникам взятием ворот: с передач Алекса Киллорна и Никиты Кучерова шайбу забросил Брэйден Пойнт.

Сегодняшний голевой пас позволил Кучерову догнать Павла Дацюка в списке самых результативных российских хоккеистов в истории плей-офф НХЛ. Теперь у российского лидера атаки «Тампы» 113 очков в кубковых встречах, с Дацюком он делит пятое место по этому показателю.

Впереди них располагаются только Сергей Зубов (117 очков), Александр Овечкин (134 очка), Евгений Малкин (171 очко) и Сергей Федоров (176 очков).

Второго гола болельщикам пришлось ждать 25 минут. В середине третьего периода Росс Колтон подобрал шайбу у борта на центральной линии, проехался в полном одиночестве до точки правого круга вбрасывания и хлестко прошил вратаря «ураганов», претендента на «Колдер Трофи» Алекса Недельковича в ближний угол — 2:0.

Отчаянные попытки хозяев спастись не привели ни к чему — уверенная и «сухая» победа позволила действующим обладателям Кубка Стэнли оформить четвертую победу в серии и забронировать вторую путевку в третий раунд плей-офф.

Главный тренер «Тампы» Джон Купер, несмотря на кажущуюся простой победу в серии, назвал ее тяжелейшей за все время работы в НХЛ.

«Мне очень повезло, что я был тренером в нескольких плей-офф. Это были два самых сложных раунда, с которыми мы когда-либо сталкивались. Было чертовски тяжело выбраться из этого дивизиона, но нам удалось это сделать», — заявил Купер.

Ключевым фактором успеха для гостей стала сверхнадежная игра оформившего шатаут и ставшего первой звездой матча 26-летнего Андрея Василевского, который раз за разом доказывает своей игрой, что вратарь в плей-офф — это больше, чем половина команды. Его 29 сейвов позволили установить уникальное достижение в НХЛ.

Василевский стал первым голкипером в истории лиги, кому удалось завершить три серии плей-офф подряд матчами без пропущенных шайб.

Andrei Vasilevskiy (29 saves) became the first goaltender in NHL history with a clinching shutout in three consecutive series (also Game 6 of 2020 SCF & Game 6 of 2021 R1). #StanleyCup#NHLStats: https://t.co/BETohp9zvi pic.twitter.com/uQw4JtxLpH — NHL Public Relations (@PR_NHL) June 9, 2021

«Он столько сделал для команды в этом году», — сказал форвард Брэйден Пойнт после матча.

«Василевский просто запирает свои ворота как всегда», — отметил соотечественник вратаря защитник Михаил Сергачев.

Отдельной похвалы голкипер удостоился от главного тренера «Каролины» Рода Бриндамора, сравнившего Василевского с легендарным чехом Домиником Гашеком.

«Я видел много хороших вратарей, но он не слабее самых лучших из тех, кого я когда-либо видел. Наблюдая за его игрой, я возвращаюсь ко временам Гашека и тому, как он влиял на команду своей игрой. Он делал это легко. Сегодня вечером у нас было много великолепных возможностей забить. Ни одна из них не выглядела опасной, потому что Василевский все время был в нужном месте», — цитирует тренера «ураганов» The Athletic.

Финский форвард «Каролины» Себастьян Ахо в свою очередь после игры был раздосадован обидным поражением.

«Я думал, что мы готовы сделать следующий шаг... Я горжусь тем, сколько усилий мы приложили в этой серии. При этом я понимаю, что это не похоже на тот самый следующий шаг. На что это похоже? Может быть, я смогу дать вам лучший ответ через несколько дней, однако в целом меня преследуют не лучшие ощущения. Это отстой, понимаете?» — передает слова Ахо издание The Athletic.

Aho: "I thought we were ready to take the next step...proud of the effort, loved the group...at the same time it's not the next step."



He's visibly upset — Sara Civ (@SaraCivian) June 9, 2021

Защитник «Лайтнинг» Сергачев же рассказал, что хоккеисты «Тампы» были настроены закончить серию на площадке соперника, чтобы лишний раз не возвращаться домой.

«Мы не хотели возвращаться в Тампу и играть еще одну игру. Мы хотели закрыть вопрос здесь», — отметил Сергачев.

Mikhail Sergachev: "We didn't want to come back to Tampa and play another game. We wanted to close them down." — Joe Smith (@JoeSmithTB) June 9, 2021

В полуфинале Кубка Стэнли осталось два вакантных места. Их в очном противостоянии разыграют «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Айлендерс», а также «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш».