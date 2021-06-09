29 подвигов Василевского: «Тампа» выбила «Каролину» из Кубка Стэнли

Игра в Роли была своеобразным первым матчболом из трех для команды Джона Купера. Не яркие, но очень уверенные гостевые победы с минимальным счетом 2:1 вкупе с домашним успехом, достигнутым в ночь с 4 на 5 мая, позволили «Тампе» подойти к очередной поездке в штат Северная Каролина с комфортным преимуществом.
Стартовый период довольно быстро обозначил, что матч будет носить жесткий, если не сказать жестокий характер. За время первой двадцатиминутки команды по три раза оставались в меньшинстве — четыре из этих шести малых штрафов были заработаны игроками за грубость. Но голов команды не забили.
Начало второго отрезка также ознаменовалось удалением — финский защитник Яни Хаканпаа «Каролины» получил две минуты штрафа за блокировку. На этот раз гости смогли ответить своим соперникам взятием ворот: с передач Алекса Киллорна и Никиты Кучерова шайбу забросил Брэйден Пойнт.
Сегодняшний голевой пас позволил Кучерову догнать Павла Дацюка в списке самых результативных российских хоккеистов в истории плей-офф НХЛ. Теперь у российского лидера атаки «Тампы» 113 очков в кубковых встречах, с Дацюком он делит пятое место по этому показателю.
Впереди них располагаются только Сергей Зубов (117 очков), Александр Овечкин (134 очка), Евгений Малкин (171 очко) и Сергей Федоров (176 очков).
Второго гола болельщикам пришлось ждать 25 минут. В середине третьего периода Росс Колтон подобрал шайбу у борта на центральной линии, проехался в полном одиночестве до точки правого круга вбрасывания и хлестко прошил вратаря «ураганов», претендента на «Колдер Трофи» Алекса Недельковича в ближний угол — 2:0.
Отчаянные попытки хозяев спастись не привели ни к чему — уверенная и «сухая» победа позволила действующим обладателям Кубка Стэнли оформить четвертую победу в серии и забронировать вторую путевку в третий раунд плей-офф.
Главный тренер «Тампы» Джон Купер, несмотря на кажущуюся простой победу в серии, назвал ее тяжелейшей за все время работы в НХЛ.
«Мне очень повезло, что я был тренером в нескольких плей-офф. Это были два самых сложных раунда, с которыми мы когда-либо сталкивались. Было чертовски тяжело выбраться из этого дивизиона, но нам удалось это сделать», — заявил Купер.
Ключевым фактором успеха для гостей стала сверхнадежная игра оформившего шатаут и ставшего первой звездой матча 26-летнего Андрея Василевского, который раз за разом доказывает своей игрой, что вратарь в плей-офф — это больше, чем половина команды. Его 29 сейвов позволили установить уникальное достижение в НХЛ.
Василевский стал первым голкипером в истории лиги, кому удалось завершить три серии плей-офф подряд матчами без пропущенных шайб.
«Он столько сделал для команды в этом году», — сказал форвард Брэйден Пойнт после матча.
«Василевский просто запирает свои ворота как всегда», — отметил соотечественник вратаря защитник Михаил Сергачев.
Отдельной похвалы голкипер удостоился от главного тренера «Каролины» Рода Бриндамора, сравнившего Василевского с легендарным чехом Домиником Гашеком.
«Я видел много хороших вратарей, но он не слабее самых лучших из тех, кого я когда-либо видел. Наблюдая за его игрой, я возвращаюсь ко временам Гашека и тому, как он влиял на команду своей игрой. Он делал это легко. Сегодня вечером у нас было много великолепных возможностей забить. Ни одна из них не выглядела опасной, потому что Василевский все время был в нужном месте», — цитирует тренера «ураганов» The Athletic.
Финский форвард «Каролины» Себастьян Ахо в свою очередь после игры был раздосадован обидным поражением.
«Я думал, что мы готовы сделать следующий шаг... Я горжусь тем, сколько усилий мы приложили в этой серии. При этом я понимаю, что это не похоже на тот самый следующий шаг. На что это похоже? Может быть, я смогу дать вам лучший ответ через несколько дней, однако в целом меня преследуют не лучшие ощущения. Это отстой, понимаете?» — передает слова Ахо издание The Athletic.
Защитник «Лайтнинг» Сергачев же рассказал, что хоккеисты «Тампы» были настроены закончить серию на площадке соперника, чтобы лишний раз не возвращаться домой.
«Мы не хотели возвращаться в Тампу и играть еще одну игру. Мы хотели закрыть вопрос здесь», — отметил Сергачев.
В полуфинале Кубка Стэнли осталось два вакантных места. Их в очном противостоянии разыграют «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Айлендерс», а также «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш».