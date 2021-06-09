Месси и Неймар в деле: Кубок Америки спасен

Через несколько дней в Бразилии должен стартовать Кубок Америки, за последние недели перенесенный дважды. Однако перед этим южноамериканские сборные играют матчи в отборе к ЧМ-2022.

Всего каждой команде предстоит провести по 18 игр, шесть из которых уже позади. По итогам прошедших туров уверенное первое место занимает Бразилия с максимальным количеством очков из возможных: шесть побед в шести матчах с разницей мячей 16-2. Второе место уверенно держат аргентинцы, но с куда худшей статистикой (три победы и три ничьи). Следом идут Эквадор, Уругвай и Колумбия. Напрямую в финальную часть мундиаля в итоге попадут четыре лучших команды отбора, а пятая сыграет стыковые матчи с представителем Океании.

Тревожным выглядит положение одной из сильнейших южноамериканских сборных, участника ЧМ-2014 в Бразилии команды Чили. «Ла Роха» не сумела пройти квалификацию на предыдущий чемпионат мира в России, а сейчас занимает лишь седьмое место в своем отборочном турнире с одной победой — над перуанцами, которые в ранге главных аутсайдеров замыкают таблицу. Сегодняшней ночью команда Мартина Ласарте встречалась со скромной Боливией, которой поездка в Катар вряд ли грозит, но и здесь столкнулась с проблемами.

Чилийцы, в составе которых играет такая звезда, как Алексис Санчес, ожидаемо доминировали и имели массу возможностей для того, чтобы легко побеждать, но счет открыли лишь на 69-й минуте — отличился Эрик Пульгар. У боливийцев был всего один удар в створ, а добыть ничью команде Сесара Акосты помог VAR: после просмотра эпизода с фолом в штрафной Чили судья назначил пенальти, который уверенно реализовал Марсело Морено. Отмечали эту ничью (у Чили же ни одной победы в трех последних матчах) футболисты Боливии так, будто уже вышли на ЧМ:

Como no emocionarse con esto, la selecciуn cantando "Viva mi Patria Bolivia" en Chile, Viva #Bolivia pic.twitter.com/MbZ47iRQ4V — (@Twiterabolivia1) June 9, 2021

Аргентина, приковывающая к себе основное внимание за счет Лионеля Месси в составе, не справилась с крепкой Колумбией. И это несмотря на то, что в первые десять минут встречи забили дважды. Сначала лучший защитник завершившегося сезона Серии А, одноклубник Алексея Миранчука Кристиан Ромеро отметился первым голом за сборную, а спустя пять минут бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес забил классный мяч в стиле Месси. А сам Месси снова не забил — у него лишь два гола (оба с пенальти) в отборочном турнире.

What's goal by Leandro Paredes, 2-0 Argentina on cruise control. This Arabic commentator is one of the best, I don't understand a word but his emotions pic.twitter.com/LOZXw3cV7Y — LFC Views (@Mobyhaque1) June 8, 2021

В целом же игра была скорее равной, и, выйдя с перерыва, колумбийцы отыграли один гол — Луис Мурьэль с пенальти прошил ворота Агустина Маркесина, заменившего еще в первом тайме Дамиана Мартинеса. «Альбиселесте» практически удержали победу, если бы не гол Мигеля Борхи уже на четвертой компенсированной минуте.

У Аргентины, в отличие от Колумбии, состав был хоть куда: Месси, Паредес, Лаутаро Мартинес. И это при том, что на скамейке в итоге остались Серхио Агуэро и Анхель Ди Мария. Но уже традиционные проблемы «альбиселесте» с защитниками вновь дали знать о себе.

Бразилия, будучи фаворитом всего южноамериканского отбора, свой матч как раз выиграла. Героем игры с Парагваем стал Неймар, у которого гол и результативная передача на Лукаса Пакету.

Neymar scored one and provided the other as Brazil beat Paraguay 2-0



They've won all six of their 2022 World Cup qualifiers



Neymar has five goals and four assists in the four qualifiers he's played in pic.twitter.com/f0Tg0wS7pW — Goal (@goal) June 9, 2021

В оставшихся встречах дня Уругвай с Луисом Суаресом не сумел победить Венесуэлу (0:0), а Эквадор неожиданно уступил Перу (1:2).

После всех матчей, кажется, уже окончательно определилась судьба Кубка Америки — он состоится. Несмотря на недовольство футболистов, которые протестовали против проведения соревнования в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией, сборная Бразилии, будучи хозяином турнира, согласилась принять в нем участие. С аналогичным заявлением выступила и аргентинская команда. Групповой этап Кубка Америки — 2021 стартует 14 июня.