Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
Все соревнования

«Где права человека?» Журналисты потребовали аккредитовать Арустамяна на Евро

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Губерниев назвал недопуск Арустамяна на Евро-2020 «чудовищной историей»

,

Российские комментаторы в разговоре с «Газетой.Ru» призвали УЕФА прокомментировать отказ журналисту Нобелю Арустамяну в аккредитации на чемпионат Европы. Геннадий Орлов заявил, что Азербайджан не имел права блокировать Арустамяна по причине поездки в Нагорный Карабах, а Дмитрий Губерниев назвал инцидент «чудовищной историей». Однако, по словам вице-президента Федерации спортивных журналистов России Александра Ухова, с юридической точки зрения к решению Баку не может быть вопросов.

Скопировать ссылку

Известный российский журналист, инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян не аккредитован на Евро-2020. Об этом в своем Telegram-канале сообщил его коллега Василий Уткин. Для получения от УЕФА права на работу во время чемпионата Европы требуется согласование со всеми оргкомитетами стран (их 11), принимающих турнир, и Арустамяна блокировал Азербайджан.

Вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов объяснил, что комментатор якобы нарушил законы его страны. Арустамян — этнический армянин, хотя родился в Баку. Он неоднократно бывал на спорной территории Нагорного Карабаха без разрешения властей Азербайджана, что и стало причиной отказа в аккредитации от азербайджанского оргкомитета. Ранее он был включен в «черный список» МИД Азербайджана.

«Прежде всего должен сказать, что Евро-2020 проводится как единая система под флагом УЕФА. Это также относится к системе регистрации аккредитации УЕФА. В данной конкретной ситуации, если у упомянутого представителя СМИ возникнут проблемы, мы рекомендуем ему обратиться непосредственно в УЕФА по этому поводу.

Этот человек нарушил законы нашей страны, проявив неуважение к территориальной целостности Азербайджана. Он много раз бывал на оккупированных землях Азербайджана», — цитирует Мамедова РБК.

Первый вице-президент Федерации спортивных журналистов России Александр Ухов в разговоре с «Газетой.Ru» обратил внимание, что тенденция невыдачи аккредитаций по политическим причинам не нова. В то же время он уточнил, что по части закона и регламента в случае Арустамяна все прозрачно.

«Наверное, «Матч ТВ» нужно было приложить усилия и сделать это достоянием гласности в тот момент, когда они получили отказ. А не за несколько дней до старта финальной части чемпионата Европы. Но с юридической точки зрения, как я понимаю, к УЕФА никаких претензий нет.

Насколько мне известно, есть положение, по которому организаторы того или иного мероприятия могут отказать в аккредитации без объяснения причин», — сказал Ухов.

Тем не менее Ухов пообещал, что Федерация спортивных журналистов России направит запрос в Международную ассоциацию спортивной прессы (AIPS).

«Но с точки зрения юридической мы не имеем полномочий настаивать, потому что в положениях указан отказ в аккредитации без объяснения причин. Обычно отказывают по политическим мотивам – например, из ГДР не пускали, условно говоря, в Америку. Все это политика, это не имеет никакого отношения ни к Арустамяну, ни к «Матч ТВ», ни к спорту и ни к футболу в частности», — добавил он.

Тем не менее у Арустамяна еще есть шанс попасть на турнир. Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ведется работа по поиску альтернативной возможности предоставить Арустамяну аккредитацию — этим вопросом ведомство занимается совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций.

«УЕФА ищет решение, позволяющее Арустамяну осуществлять профессиональную деятельность по освещению чемпионата Европы по футболу. Верю, что решение будет найдено. Весь вечер вчера этим занимались. И могу вам сказать, что такого конструктивного отношения всех вовлеченных сторон давно не видела», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки также заверила, что канал делает все возможное для разрешения этого инцидента.

«Разумеется, отказ одной из региональных федераций в согласовании имени нашего комментатора — нарушение духа международного спортивного движения. Нашего Нобеля мы в обиду не дадим и сделаем все возможное, чтобы исправить происходящую на наших глазах несправедливость», — сказано в сообщении Канделаки в Telegram.

Комментатор Виктор Гусев, отвечая на вопрос о том, имел ли право Азербайджан отказывать в аккредитации Арустамяну, предположил, что такая ситуация возможна лишь в том случае, если журналист не соответствует профессиональной пригодности. О чем, по его мнению, в случае с Арустамяном говорить неуместно.

«Чтобы кого-то лишали аккредитации на чемпионатах Европы и чемпионатах мира, на моей памяти не было. Ситуация какая-то странная, ее очень сложно оценивать, потому что такой неординарно организованный чемпионат Европы, когда все проходит в 11 странах, и мне не совсем понятен статус оргкомитета — есть ли единый или ответственность поделена между оркомитетами разных стран.

Наверное, можно лишать аккредитации, только если человек совершил поступок, который не соответствует званию журналиста, нарушил какие-то правила и кодексы поведения – тогда я понимаю.

Если Нобель ничего этого не нарушал, тогда это абсурд. Конечно, по-человечески я с Нобелем. Это мой хороший друг. Я на его стороне», — сказал Гусев «Газете.Ru».

Арустамян мог догадываться, что проблема с его аккредитацией возможна, рассуждает тележурналист Григорий Твалтвадзе.

«В сегодняшнем мире столько условностей. Надо как-то на два-три шага вперед продумывать и прощупывать ситуацию, предполагать, что может быть. Слишком часто политика стала вмешиваться в спорт, хотя сами политики утверждают, что это не так и так не должно быть. Но практика и жизнь показывают, что так оно и есть. Сложно говорить конкретно по этому поводу, очень тяжелый узел проблем между Арменией и Азербайджаном», — заявил специалист.

Свое возмущение в связи с отказом Арустамяну в аккредитации выразил и Дмитрий Губерниев. Журналист считает, что необходима официальная реакция УЕФА, поскольку происходящее «ничего общего с профессионализмом, братством комментаторов и журналистов не имеет». Позицию Союза он назвал определяющей.

«Это удар ниже пояса и абсолютно гнусное решение. Журналист, блестящий комментатор не едет на турнир из-за каких-то непонятных амбиций принимающей стороны. Это чудовищная история и, конечно, я поддерживаю Нобеля. <...> Он прекрасный комментатор. Почему и кто решил такое? Где права человека, в конце концов? Да, борется канал, в курсе ситуации Мария Захарова.

Но я считаю, что УЕФА обязан проявить четкую и принципиальную позицию. С одной стороны, они за демократию, а с другой — ум людей, которые принимают решения, много денег, так что демократия подождет. Извините, пожалуйста, но аккредитацию Нобелю необходимо вернуть. Здесь самым жесточайшим образом должны выступать не только мы, его коллеги, но и УЕФА. Когда им приперло – давай, Санкт-Петербург, выручай, вместо Дублина проводить чемпионат Европы. Все знают, что мы это делаем здорово. А когда дело касается судьбы журналиста….

И главное, мы говорим о зрителях, страдают зрители! Он классный комментатор, работает с места событий, к тому же он блогер великолепный. Кто решил, что нужно всех нас, футбольных болельщиков и поклонников Арустамяна, лишать зрелища? УЕФА, я жду вашей реакции», — отметил Губерниев.

Журналист и президент Ассоциации спортивных комментаторов России Геннадий Орлов признался, что за годы работы ни разу не сталкивался ни с чем подобным. Он не считает, что поездка Арустамяна в Нагорный Карабах может быть весомым поводом для невыдачи аккредитации, и поддерживает мысль Губерниева о том, что вмешательство УЕФА необходимо. В частности, президента Союза Александера Чеферина.

«Ну что такое – какая-та страна решает журналиста отцепить по каким-то своим политическим вопросам. Если он разыскивается Интерполом – это другое дело. Но если он нигде ничего не нарушил, если он очень популярный журналист в своей стране. Ну как же так поступать? Логики нет никакой. Они обязаны это недоразумение разрешить.

Какое имеет отношение его поездка в Нагорный Карабах к чемпионату Европы и к УЕФА? Они написали ноту в МИД РФ? С чего вдруг это все происходит? По всем цивилизованным законам, журналист имеет право посещать что угодно. А Азербайджан, значит, решил свои законы установить. Ну давайте не будем пускать азербайджанских корреспондентов сюда – и чем это все может закончиться?

Все это вопросы Чеферину, президенту УЕФА – пусть он ответит. Пусть публично объяснит, почему это произошло», — подчеркнул Орлов.