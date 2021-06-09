«Где права человека?» Журналисты потребовали аккредитовать Арустамяна на Евро

Известный российский журналист, инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян не аккредитован на Евро-2020. Об этом в своем Telegram-канале сообщил его коллега Василий Уткин. Для получения от УЕФА права на работу во время чемпионата Европы требуется согласование со всеми оргкомитетами стран (их 11), принимающих турнир, и Арустамяна блокировал Азербайджан.

Вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов объяснил, что комментатор якобы нарушил законы его страны. Арустамян — этнический армянин, хотя родился в Баку. Он неоднократно бывал на спорной территории Нагорного Карабаха без разрешения властей Азербайджана, что и стало причиной отказа в аккредитации от азербайджанского оргкомитета. Ранее он был включен в «черный список» МИД Азербайджана.

«Прежде всего должен сказать, что Евро-2020 проводится как единая система под флагом УЕФА. Это также относится к системе регистрации аккредитации УЕФА. В данной конкретной ситуации, если у упомянутого представителя СМИ возникнут проблемы, мы рекомендуем ему обратиться непосредственно в УЕФА по этому поводу.

Этот человек нарушил законы нашей страны, проявив неуважение к территориальной целостности Азербайджана. Он много раз бывал на оккупированных землях Азербайджана», — цитирует Мамедова РБК.

Первый вице-президент Федерации спортивных журналистов России Александр Ухов в разговоре с «Газетой.Ru» обратил внимание, что тенденция невыдачи аккредитаций по политическим причинам не нова. В то же время он уточнил, что по части закона и регламента в случае Арустамяна все прозрачно.

«Наверное, «Матч ТВ» нужно было приложить усилия и сделать это достоянием гласности в тот момент, когда они получили отказ. А не за несколько дней до старта финальной части чемпионата Европы. Но с юридической точки зрения, как я понимаю, к УЕФА никаких претензий нет.

Насколько мне известно, есть положение, по которому организаторы того или иного мероприятия могут отказать в аккредитации без объяснения причин», — сказал Ухов.

Тем не менее Ухов пообещал, что Федерация спортивных журналистов России направит запрос в Международную ассоциацию спортивной прессы (AIPS).

«Но с точки зрения юридической мы не имеем полномочий настаивать, потому что в положениях указан отказ в аккредитации без объяснения причин. Обычно отказывают по политическим мотивам – например, из ГДР не пускали, условно говоря, в Америку. Все это политика, это не имеет никакого отношения ни к Арустамяну, ни к «Матч ТВ», ни к спорту и ни к футболу в частности», — добавил он.

Тем не менее у Арустамяна еще есть шанс попасть на турнир. Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ведется работа по поиску альтернативной возможности предоставить Арустамяну аккредитацию — этим вопросом ведомство занимается совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций.

«УЕФА ищет решение, позволяющее Арустамяну осуществлять профессиональную деятельность по освещению чемпионата Европы по футболу. Верю, что решение будет найдено. Весь вечер вчера этим занимались. И могу вам сказать, что такого конструктивного отношения всех вовлеченных сторон давно не видела», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки также заверила, что канал делает все возможное для разрешения этого инцидента.

«Разумеется, отказ одной из региональных федераций в согласовании имени нашего комментатора — нарушение духа международного спортивного движения. Нашего Нобеля мы в обиду не дадим и сделаем все возможное, чтобы исправить происходящую на наших глазах несправедливость», — сказано в сообщении Канделаки в Telegram.

Комментатор Виктор Гусев, отвечая на вопрос о том, имел ли право Азербайджан отказывать в аккредитации Арустамяну, предположил, что такая ситуация возможна лишь в том случае, если журналист не соответствует профессиональной пригодности. О чем, по его мнению, в случае с Арустамяном говорить неуместно.

«Чтобы кого-то лишали аккредитации на чемпионатах Европы и чемпионатах мира, на моей памяти не было. Ситуация какая-то странная, ее очень сложно оценивать, потому что такой неординарно организованный чемпионат Европы, когда все проходит в 11 странах, и мне не совсем понятен статус оргкомитета — есть ли единый или ответственность поделена между оркомитетами разных стран.

Наверное, можно лишать аккредитации, только если человек совершил поступок, который не соответствует званию журналиста, нарушил какие-то правила и кодексы поведения – тогда я понимаю.

Если Нобель ничего этого не нарушал, тогда это абсурд. Конечно, по-человечески я с Нобелем. Это мой хороший друг. Я на его стороне», — сказал Гусев «Газете.Ru».

Арустамян мог догадываться, что проблема с его аккредитацией возможна, рассуждает тележурналист Григорий Твалтвадзе.

«В сегодняшнем мире столько условностей. Надо как-то на два-три шага вперед продумывать и прощупывать ситуацию, предполагать, что может быть. Слишком часто политика стала вмешиваться в спорт, хотя сами политики утверждают, что это не так и так не должно быть. Но практика и жизнь показывают, что так оно и есть. Сложно говорить конкретно по этому поводу, очень тяжелый узел проблем между Арменией и Азербайджаном», — заявил специалист.

Свое возмущение в связи с отказом Арустамяну в аккредитации выразил и Дмитрий Губерниев. Журналист считает, что необходима официальная реакция УЕФА, поскольку происходящее «ничего общего с профессионализмом, братством комментаторов и журналистов не имеет». Позицию Союза он назвал определяющей.

«Это удар ниже пояса и абсолютно гнусное решение. Журналист, блестящий комментатор не едет на турнир из-за каких-то непонятных амбиций принимающей стороны. Это чудовищная история и, конечно, я поддерживаю Нобеля. <...> Он прекрасный комментатор. Почему и кто решил такое? Где права человека, в конце концов? Да, борется канал, в курсе ситуации Мария Захарова.

Но я считаю, что УЕФА обязан проявить четкую и принципиальную позицию. С одной стороны, они за демократию, а с другой — ум людей, которые принимают решения, много денег, так что демократия подождет. Извините, пожалуйста, но аккредитацию Нобелю необходимо вернуть. Здесь самым жесточайшим образом должны выступать не только мы, его коллеги, но и УЕФА. Когда им приперло – давай, Санкт-Петербург, выручай, вместо Дублина проводить чемпионат Европы. Все знают, что мы это делаем здорово. А когда дело касается судьбы журналиста….

И главное, мы говорим о зрителях, страдают зрители! Он классный комментатор, работает с места событий, к тому же он блогер великолепный. Кто решил, что нужно всех нас, футбольных болельщиков и поклонников Арустамяна, лишать зрелища? УЕФА, я жду вашей реакции», — отметил Губерниев.

Журналист и президент Ассоциации спортивных комментаторов России Геннадий Орлов признался, что за годы работы ни разу не сталкивался ни с чем подобным. Он не считает, что поездка Арустамяна в Нагорный Карабах может быть весомым поводом для невыдачи аккредитации, и поддерживает мысль Губерниева о том, что вмешательство УЕФА необходимо. В частности, президента Союза Александера Чеферина.

«Ну что такое – какая-та страна решает журналиста отцепить по каким-то своим политическим вопросам. Если он разыскивается Интерполом – это другое дело. Но если он нигде ничего не нарушил, если он очень популярный журналист в своей стране. Ну как же так поступать? Логики нет никакой. Они обязаны это недоразумение разрешить.

Какое имеет отношение его поездка в Нагорный Карабах к чемпионату Европы и к УЕФА? Они написали ноту в МИД РФ? С чего вдруг это все происходит? По всем цивилизованным законам, журналист имеет право посещать что угодно. А Азербайджан, значит, решил свои законы установить. Ну давайте не будем пускать азербайджанских корреспондентов сюда – и чем это все может закончиться?

Все это вопросы Чеферину, президенту УЕФА – пусть он ответит. Пусть публично объяснит, почему это произошло», — подчеркнул Орлов.