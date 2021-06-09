Настоящая сенсация: Павлюченкова впервые в карьере вышла в финал «Ролан Гаррос»

А наша трансляция на этом завершена! Хорошего вечера!
В аут играет словенка после долгой перестрелки! Все, матч! 6:3 во втором сете и 2:0 по сетам! Павлюченкова выходит в финал «Ролан Гаррос» впервые в своей карьере! Фантастика!
Зиданшек принимает подачу в сетку! Двойной матчбол!
Две неплохие атаки у Насти, но словенка отвечает. 30:15.
В аут бьет словенка! Брейк-поинт! Счет 5:3 в пользу Насти и она будет подавать на матч!
Ударом слева ошибается Зиданшек! 30:40!
30:30. Цепляется Настя в этом гейме, проходит у нее сейчас шикарная атака!
Зиданшек отвечает ударом в аут. 15:15.
Принимает по длинне в аут россиянка. 15:0.
Третья двойная за гейм у Павлюченковой. 4:3.
Хороший удар в противоход соперницы от Насти. 30:40.
Тамара провела удар с форхэнда навылет. Два брейк-поинта.
Классно по линии атакует Павлюченкова! 15:30!
Две двойных подряд у Павлюченковой. 0:30.
Хорошо подает Зиданшек, а затем атакует в левый угол! Гейм под ноль. 4:2.
Обводит словенка Настю справа по линии. 40:0.
Павлюченкова бьет в сетку, а затем удачно атакует Зиданшек. 30:0.
Удачная подача от Павлюченковой с выходом к сетке! Гейм. 4:1!
Чуть не попадает в корт россиянка - 40:15.
Три шикарные атаки от Насти — 40:0!
В сетку играет словенка! Возвращает Павлюченкова себе брейк! 3:1!
Два раза подряд бьёт в аут Зиданшек — 15:40. Двойной брейк-поинт у россиянки.
А вот теперь Настя попадает точно в угол. 15:15.
Павлюченкова неудачно бьет с задней линии. 15:0.
Двойная ошибка у Павлюченковой. Обратный брейк. 2:1!
Словенка отвечает смэшем на неудачную свечу от россиянки — 15:40. Тройной брейк-поинт у Зиданшек.
Ошибка россиянки, а затем Зиданшек навылет принимает подачу. 15:30.
Павлюченкова удачно принимает подачу и Зиданшек бьет в сетку! Гейм! 2:0!
Зиданшек бьет в аут и второй брейк-поинт у Насти! Меньше.
Снова догоняет словенка Настю. Ровно.
Павлюченкова выходит к сетке и зарабатывает брейк-поинт. Меньше.
Двойная ошибка на подаче у словенки. Ровно.
Зиданшек хорошо сыграла на противоходе. Больше.
Хороший розыгрыш мяча, Павлюченкова везде успела и в итоге положила мяч по линии. 40:40.
Ошибается Павлюченкова на приеме — 40:30.
Обмениваются спортсменки попаданиями в сетку — 30:30.
Ошибка Зиданшек, но затем словенка удачно идет к сетке и отыгрывается! 15:15.
Павлюченкова берет свою подачу во втором сете! Очень упорный гейм, несколько хороших ударов прошли у россиянки. А словенка дрогнула в решающий момент! 1:0!
Есть первый сет! Берет Павлюченкова чужую подачу! 7:5 в первом сете! 1:0 по партиям!
Ошибается по длинне Зиданшек и два сетбола у россиянки! 15:40!
Хорошую перестрелку устроили теннисистки, но выиграла россиянка. 15:30
Павлюченкова бьет в большой аут. 15:15.
В сетку попадает Зиданшек. 0:15
Было все на грани в этом гейме несколько раз, но Паалюченкова берет свою подачу! 6:5!
Больше у россиянки.
Павлюченкова в простой ситуации отправляет мяч в сетку — ровно!
Словенка не попадает в корт — больше!
40:40. Обмениваются соперницы отличными ударами!
И снова цепляется словенка за чужую подачу. 15:30.
И дальше в этом гейме ошибается постоянно Настя. И на приеме, и при выходе к сетке. 5:5.
Долгий розыгрыш мяча — первой ошибается Павлюченкова. 15:0.
Промахивается Павлюченкова и проигрывает этот гейм на своей подаче. 5:4.
Меньше. Пошла к сетке Настя, но неудачно.
У сетки хорошо сыграла словенка, а затем не сумела принять подачу. Ровно.
Очень упорный гейм. 40:40.
Эйс от Павлюченковой, а затем ошибка в защите. 30:30.
Павлюченкова берет чужую подачу во второй раз в этом матче! 5:3! И попробует подать на сет!
Двойная ошибка на подаче у словенки. Меньше.
К сетке пошла россиянка и заставила соперницу сыграть в аут! 40:40!
И начинает ошибаться Тамара. Две простые ошибки — 40:30.
Словенка проводит отличные атаки в этом гейме, два мяча она выиграла очень эффектно! 40:0.
Зиданшек попробовала атаковать из угла корта, но не попала. Гейм! 4:3!
Эйс от Павлюченковой! 40:30!
И теперь словенка пытается зацепиться за чужую подачу. 30:30.
Пошли подачи у Зиданшек. Еще одной навылет она довела дело до 40:15, а затем завершила гейм. 3:3.
Эйс проходит у словенки — 30:15.
Теперь много ошибается словенка, но и Павлюченкова не идеальна. 15:15 на подаче Зиданшек.
Доводит свою подачу до победного конца Анастасия. 3:2 в первом сете!
Две хорошие подряд атаки россиянки — 30:15.
Отлично Зиданшек бьет по линии - 0:15.
Отлично, все-таки гейм за Павлюченковой! Отыграла она подачу! 2:2!
Ошибка на приеме, затем ошибка в мощном обмене ударами. Тройной брейк-поинт упущен. Снова Павлюченкова теряется при солидном преимуществе. 40:40.
Тройной брейк-поинт! Но словенка тут же делает счет 15:40.
Отличный прием Павлюченковой! А в следующем розыгрыше она проводит отличную контратаку. 0:30!
Под ноль берет свою передачу Павлюченкова! Не оставила в этом гейме сопернице вариантов. 1:2!
Два раза Настя отлично подает, а затем Зиданшек ошибается на приеме. 40:0.
Под ноль Зиданшек берет свою подачу. 0:2.
Словенка также уверенно начинает на своей подаче, но, в отличие от Павлюченковой, не ошибается. 40:0.
А теперь Анастасия отправляет мяч в аут. Отдает свою подачу россиянка в первом же гейме. 0:1.
Меньше. Зиданшек близка к брей-поинту. Один у нее уже был, сравняла, а затем в простой ситуации отправила мяч в сетку.
Уверенно начинает россиянка. Хорошие подачи, выход к сетке. Довела дело до 40:15, но затем начала ошибаться и позволила сопернице сравнять счет.
Начался матч, Павлюченкова подает первой.
К сожалению, сегодня российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев, выступающие в смешанном разряде, проиграли финал этого турнира. В финале турнира россияне оказались слабее представительницы США Дезире Кравчик и ее партнера Джо Солсбери из Великобритании.
Спортсменки разминаются, скоро начинаем.
Соперница россиянки — Тамара Зиданшек — так далеко в турнирах «Большого шлема» еще не забиралась. Она стала первой словенкой в истории добравшейся до такой стадии. Зиданшек — 80-я ракетка мира.
Зиданшек встречалась с более слабыми соперницами, чем Павлюченкова, и все равно испытывала серьезные трудности. В первом круге она кое-как одолела Бьянку Андрееску (6:7, 7:6, 9:7), которая долгое время не играла из-за травмы ноги, во втором обыграла малоизвестную американку Мэдисон Брингл (6:4, 6:1), в третьем — Катерину Синякову из Чехии (0:6, 7:6, 6:2), в четвертом — румынку Сорану Кирстя (7:6, 6:1), а в 1/4 финала — испанку Паулу Бадосу (7:5, 4:6, 8:6).
Павлюченкова находится сейчас, возможно, в своей лучшей форме в карьере.
Она спокойно разобралась с американкой Кристиной Макхэйл (2:0) и австралийкой Айлой Томлянович (2:0) в первом и втором круге «Ролан Гаррос», а затем справилась с гораздо более статусными соперницами — четвертой ракеткой мира из Белоруссии Ариной Соболенко (6:4, 2:6, 6:0), бывшей первой ракеткой мира (тоже из Белоруссии) Викторией Азаренко (5:7, 6:3, 6:2), а также с сенсацией всего турнира — Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая выбила ранее Серену Уильямс в двух сетах (6:3, 7:5). Павлюченкова же обыграла Рыбакину со счетом 6:7, 6:2, 9:7.
Впечатляет, что в двух последних матчах россиянка совершала камбэк после поражения в первом сете — характер и физические кондиции позволяют девушке добиваться своего.
Павлюченкова — первая российская теннисистка за пять (!) лет, которой удалось пробиться в решающую стадию на турнире «Большого шлема». Для самой спортсменки это тоже весьма знаменательное событие — она впервые примет участие в 1/2 финала на «Ролан Гаррос».
Матч начнется примерно в 16.00 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители тенниса. Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции полуфинального матча Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») между россиянкой Анастасией Павлюченковой и представительницей Словении Тамарой Зиданшек.