Настоящая сенсация: Павлюченкова впервые в карьере вышла в финал «Ролан Гаррос»

Павлюченкова находится сейчас, возможно, в своей лучшей форме в карьере.

Она спокойно разобралась с американкой Кристиной Макхэйл (2:0) и австралийкой Айлой Томлянович (2:0) в первом и втором круге «Ролан Гаррос», а затем справилась с гораздо более статусными соперницами — четвертой ракеткой мира из Белоруссии Ариной Соболенко (6:4, 2:6, 6:0), бывшей первой ракеткой мира (тоже из Белоруссии) Викторией Азаренко (5:7, 6:3, 6:2), а также с сенсацией всего турнира — Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая выбила ранее Серену Уильямс в двух сетах (6:3, 7:5). Павлюченкова же обыграла Рыбакину со счетом 6:7, 6:2, 9:7.

Впечатляет, что в двух последних матчах россиянка совершала камбэк после поражения в первом сете — характер и физические кондиции позволяют девушке добиваться своего.