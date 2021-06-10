Месть за Овечкина: «Айлендерс» с Варламовым выбили «Бостон» из Кубка Стэнли

Уникальный из-за пандемии коронавирусной инфекции 2020 год вынудил Национальную хоккейную лигу (НХЛ) перед стартом нового сезона перетасовать составы четырех дивизионов и заставил проводить матчи регулярного чемпионата только между командами из одной группы. Так на свет появился сумасшедший по силе и составу Восточный дивизион, из которого выбивались по общему уровню разве что «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Джерси Дэвилз».

Собравшись вместе, восемь ярких команд выдали бодрейший регулярный чемпионат, по итогам которого в плей-офф пробились «Бостон Брюинз», «Нью-Йорк Айлендерс», «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз». Два последних коллектива не смогли преодолеть первый раунд плей-офф: «Вашингтон» Александра Овечкина без шансов уступил «Бостону» (счет в серии — 4-1), а «Питтсбург» Евгения Малкина проиграл «Айлендерс» (2-4).

В итоге во втором раунде между собой пересеклись «Айлендерс» и «Бостон», подарив любителям хоккея схватку между командами совершенно разных стилей: жесткость, сила и агрессия против хлесткого, быстрого и энергичного хоккея. Серия растянулась на шесть матчей, и перед последней встречей нью-йоркцы были впереди (3-2), одержав накануне важную победу в гостях у «мишек». Теперь «Айлендерс» предстояло взять верх на своем льду, чтобы окончательно зарезервировать себе место в полуфинале Кубка Стэнли.

В первом периоде команды показали равную игру, что отразилось на табло. На гол в исполнении Трэвиса Зейджака, сыгравшего на добивании после броска Ноа Добсона, ответил Бред Маршанд, реализовавший большинство в формате «5 на 3».

Вторая 20-минутка, несмотря на статистическое равенство, осталась полностью за хозяевами, что и предопределило исход встречи. Три безответные шайбы на свой счет записали Кэл Клаттербак и Брок Нельсон, отличившийся дважды. 4:1 после 40 минут игры — ситуация для «мишек», не имеющих права на ошибку, стала очень опасной.

Подарил надежду на спасение «Бостону» все тот же Маршанд, оформивший дубль на шестой минуте третьего периода. Время шло, но в третий раз распечатать ворота хозяев у «Брюинз» не получалось. Гостям ничего не оставалось, кроме как снять вратаря и выпустить шестого полевого, чтобы хотя бы попытаться забросить две шайбы и перевести игру в овертайм. Однако в итоге «Бостон» сам пропустил два раза — Кэл Клаттербак и Райан Пулок с разницей в 11 секунд поразили не защищенные никем ворота оппонентов. Так и был установлен окончательный счет — 6:2 в пользу «Айлендерс», который выиграл серию со счетом 4-2 и уверенно прошел в полуфинал Кубка Стэнли.

Стоит отметить, что третьей звездой матча стал российский голкипер «островитян» Семен Варламов, отразивший 23 броска из 25. Для него эта победа стала четвертой в семи проведенных матчах Кубка Стэнли текущего сезона.

«Очень грустно. Мы ожидали, что серия будет более продолжительной. Нам казалось, что команда в этом году способна зайти далеко. Но все свелось к нескольким ошибкам. Они реализовали свои возможности, а мы нет.

Мне кажется, что в некоторых матчах мы их переигрывали, но не добились желаемого результата. Но это плей-офф», — сказал нападающий «Бостона» Бред Маршанд по окончании встречи.

За выход в финал «Айлендерс» поспорят с «Тампой-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова. Эта серия — ремейк 2020 года.

Тогда в эдмонтонском пузыре по истечении шести матчей победу одержали подопечные Джона Купера, впоследствии взявшие главный трофей мирового хоккея — Кубок Стэнли. На этот раз у обеих команд будет возможность провести матчи при своих болельщиках, и, может быть, «Айлендерс» смогут взять реванш.

Более того, поклонники «островитян» получат шанс попрощаться со своей домашней ареной «Нассау Колизеум», где их любимцы четырежды поднимали над головой Кубок Стэнли. Фанаты «Айлендерс» планируют навсегда расстаться со стадионом уже после финальной серии.

Интересной деталью в предстоящем противостоянии является то, что ворота обеих команд защищают российские вратари. И Семен Варламов, и Андрей Василевский, и Илья Сорокин демонстрируют надежную игру, помогая своим командам добывать победы. Кто из них совладает с нервами, тот с большей вероятностью и принесет итоговый успех.

Преимущество домашней площадки в полуфинале получат хоккеисты «Тампы». Дата и время первой встречи станут известны чуть позднее.